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इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को 50000 रुपए तक देगी बिहार सरकार, 2030 तक 30% बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य

बिहार में इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाने के लिए सरकार देगी खरीदारों को ऑफर. 2030 तक 30 फीसदी बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य. पढ़ें पूरी खबर-

'सरकार EV खरीदारों को देगी प्रोत्साहन राशि'
बिहार सरकार EV खरीदारों को देगी प्रोत्साहन राशि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 5:07 PM IST

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पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील बिहार में असर दिखाने लगी है. बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर आज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है. बिहार के नए परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कहा की परिचालन में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो इसको लेकर कैबिनेट में हम लोगों ने फैसला लिया है.

'सरकार EV खरीदारों को देगी प्रोत्साहन राशि' : परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा तिपहिया वाहन खरीदेंगे उनको सरकार ₹50000 प्रोत्साहन राशि देगी. महिलाएं स्कूटी खरीदती हैं तो उनको ₹12000 प्रोत्साहन राशि मिलेगा. सामान्य लोगों को ₹10000 की राशि दी जाएगी. वहीं एससी एसटी समुदाय को ₹12000 प्रोत्साहन राशि देंगे.

'सरकार EV खरीदारों को देगी प्रोत्साहन राशि' (ETV Bharat)

''2028 तक 15 फ़ीसदी और उसके अगले 2 साल में यानी 2030 तक और 15% इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग में लाया जाएगा. इसके लिए हम लोग प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला लिया है.''- दामोदर रावत, परिवहन मंत्री, बिहार

चार्जिंग स्टेशन के लिए भी सरकार करेगी प्रोत्साहन : दामोदर रावत ने कहा कि वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर ₹50000 की प्रोत्साहन राशि देंगे, जबकि एससी एसटी वर्ग के लोगों को ₹60000 सरकार देगी. परिवहन मंत्री ने कहा की गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो फिर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहन राशि देगी. उसके लिए भी स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है.

जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे परिवहन मंत्री : परिवहन मंत्री दामोदर रावत मंत्री बनने के बाद आज जदयू कार्यालय पहुंचे थे, जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत के साथ जनता दरबार में शामिल हुए. निशांत तो मीडिया से बातचीत नहीं की लेकिन दामोदर रावत ने बातचीत में सरकार के फैसले की जानकारी दी.

डीबीटी के माध्यम से मिलेगी प्रोत्साहन राशि : मंत्री ने यह भी कहा कि सभी प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में भेजी जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री अधिक हो इसको लेकर बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है. अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है.

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