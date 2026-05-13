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इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को 50000 रुपए तक देगी बिहार सरकार, 2030 तक 30% बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य

बिहार सरकार EV खरीदारों को देगी प्रोत्साहन राशि ( ETV Bharat )