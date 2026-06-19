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लद्दाख घूमने के लिए 20 हजार देगी बिहार सरकार, जानें कौन उठा सकेगा लाभ

अगर आप लद्दाख घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो बिहार सरकार आपको 20 हजार रुपये देगी, जानिए कैसे मिलेगा. पढ़ें

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सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 5:32 PM IST

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पटना: पिछले दिनों सम्राट कैबिनेट में सिंधु दर्शन तीर्यय़ात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026 को मंजूरी दी गई थी. इस योजना के तहत आप लद्दाख घूम सकेंगे और बिहार सरकार से वित्तिय सहायता प्राप्त कर सकेंगे. अब सवाल यह उठता है कि बिहार की सम्राट सरकार यह योजना क्यों लेकर आई और लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा?, आइये जानते है.

क्या है सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा वित्तीय सहायता योजना?: बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मुताबिक, बिहार के निवासी आधा खर्च पर लद्दाख जाकर सिंदु नदी के दर्शन कर सकेंगे. जिसके तहत यात्रा पूरी करने के बाद कुल खर्च का 50 फीसदी या अधिकतम 20 हजार रुपये, इनमें से दोनों जो भी कम हो, बिहार सरकार वापस कर देगी. इस तरफ श्रद्धालुओं को कम खर्च पर लद्दाख खूमने का सपना पूरा होगा.

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कौन उठा सकेगा सिंधु दर्शन योजना का लाभ? (ETV Bharat)

'सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना, 2026 के तहत तीर्थयात्रियों को यात्रा व्यय पर 50 फीसदी अथवा ₹20,000 (जो कम हो) तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा. यह पहल श्रद्धालुओं को गंगा और सिंधु की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ-साथ धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति प्रदान करेगी.'' - कुमार शैलेन्द्र, कैबिनेट, बिहार सरकार

कौन उठा सकेगा सिंधु दर्शन योजना का लाभ?: बिहार पर्यटन विभाग के मुताबिक, सिंधु दर्शन योजना के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए. उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. 18 साल से कम उम्र के किशोर या बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

कैसे मिलेगा योजना का लाभ?: आवेदक को यात्रा पूरी होने के बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा. इसके लिए आवेदन करना होगा. यात्रा से संबंधित खर्च का ब्यौरा देना होगा. जिसके बाद आवेदन स्वीकार होने का बाद अनुदान की राशि मिलेगी.

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सिंधु दर्शन यात्रा के लिए 20 हजार देगी बिहार सरकार (ETV Bharat)

हर साल कितने श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ?: बिहार सरकार के पत्र के मुताबिक, हर साल सिर्फ 100 श्रद्धालुओं को सिंधु दर्शन योजना के तहत लद्दाख घूमने का मौका मिलेगा. इसके लिए विभाग की तरफ से जल्द ही नियम और शर्तों की जानकारी साझा की जाएगी.

क्या है योजना का मकसद?: अब सवाल यह उठता है कि सरकार आखिर यह योजना क्यों लाई?. सरकार की माने तो बिहार भारतीय सभ्यता के प्रमुख केन्द्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. गंगा नदी इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है. गंगा एवं सिंधु दोनों नदियां भारत की सांस्कृतिक एकता की प्रतीक हैं. इस आधार पर राज्य के निवासियों को लद्दाख स्थित सिंधु नदी के दर्शन और सांस्कृतिक एकता से जोड़ने के लिए यह योजना लाई गई.

अन्य राज्यों में पहले से यह योजना: बिहार सरकार के मुताबिक. इस यात्रा में होने वाले अत्यधिक व्यय के कारण राज्य के निवासियों को इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक यात्रा को पूर्ण करने में कठिनाई होती है. देश के कई अन्य राज्यों और उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश इत्यादि के द्वारा तीर्थयात्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है.

''ऐसे में बिहार के स्थायी निवासियों को लद्दाख स्थित सिंधु नदी के दर्शन एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के उद्देश्य से सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 शुरू की गई है. इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा में होने वाले अत्याधिक खर्च के कारण वंचित श्रद्धालु भी इस यात्रा को पूर्ण कर सकेंगे.'' - लोकेश कुमार सिंह, सचिव पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

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