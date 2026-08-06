37 लाख तक की महंगी गाड़ियों में चलेंगे मंत्री और हाईकोर्ट के जज, वित्त विभाग ने बढ़ायी तय सीमा
बिहार सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वाहनों की खरीद बजट सीमा में वृद्धि की है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : August 6, 2026 at 1:14 PM IST
पटना: बिहार सरकार के मंत्री और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब 37 लाख तक की सरकारी गाड़ी पर सवारी करेंगे. वित्त विभाग ने 23 मार्च, 2026 के संकल्प की निर्धारित अधिसीमा में संशोधन किया है. विधि विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में मंत्री और पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और समक्ष के लिए अब 30 लाख की जगह 37 लाख की सरकारी गाड़ी खरीदी जा सकेगी.
वरिष्ठ नौकरशाहों के बजट में सुधार: इसी तरह अपर मख्य सचिव, प्रधान सचिव से लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों को पहले 25 लाख तक की सरकारी गाड़ी क्रय करने की सुविधा थी जिसे अब बढ़ाकर 30 लाख की सीमा कर दिया गया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीएम और समक्ष अधिकारियों के लिए 20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 22 लाख कर दिया गया है.
पुलिस कप्तान और अन्य अधिकारियों को राहत: पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए 16 लाख की सीमा को बढ़ाकर 18 लाख कर दिया गया है. अन्य अधिकारी जिन्हें वाहन दिया जाता है उनके लिए 14 लाख की सीमा को बढ़ाकर 16 लाख कर दिया गया है. संशोधित क्रय करने की सीमा वाहन की ऑन रोड कीमत जिसमें साज सज्जा में होने वाला खर्च भी शामिल है.
|श्रेणी
|पहले
|अब
|मंत्री और हाईकोर्ट जज
|30 लाख
|37 लाख
|अपर मुख्य सचिव से सचिव तक
|25 लाख
|30 लाख
|DM, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
|20 लाख
|25 लाख
|SP और समकक्ष
|16 लाख
|18 लाख
|अन्य पदाधिकारी
|14 लाख
|16 लाख
पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा: वित्त विभाग ने विभिन्न स्तर पर सरकारी वाहन क्रय करने की सीमा बढ़ाने के पीछे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते करने की बात कही गई है. इसके साथ जारी लेटर में यह भी कहा गया है कि सरकार पेट्रोलियम ईंधन की खपत कम करने एवं पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है.
पारंपरिक ईंधनों की जगह पारंपरिक विकल्पों को प्राथमिकता: सरकारी वाहन क्रय करते समय डीजल पेट्रोल वाहन के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड वाहन को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है. वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल ने लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी है.
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