ETV Bharat / state

37 लाख तक की महंगी गाड़ियों में चलेंगे मंत्री और हाईकोर्ट के जज, वित्त विभाग ने बढ़ायी तय सीमा

बिहार सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वाहनों की खरीद बजट सीमा में वृद्धि की है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार

Government Vehicle Budget
सरकारी वाहन बजट में बढ़ोतरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 6, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार सरकार के मंत्री और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब 37 लाख तक की सरकारी गाड़ी पर सवारी करेंगे. वित्त विभाग ने 23 मार्च, 2026 के संकल्प की निर्धारित अधिसीमा में संशोधन किया है. विधि विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में मंत्री और पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और समक्ष के लिए अब 30 लाख की जगह 37 लाख की सरकारी गाड़ी खरीदी जा सकेगी.

वरिष्ठ नौकरशाहों के बजट में सुधार: इसी तरह अपर मख्य सचिव, प्रधान सचिव से लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों को पहले 25 लाख तक की सरकारी गाड़ी क्रय करने की सुविधा थी जिसे अब बढ़ाकर 30 लाख की सीमा कर दिया गया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीएम और समक्ष अधिकारियों के लिए 20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 22 लाख कर दिया गया है.

पुलिस कप्तान और अन्य अधिकारियों को राहत: पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए 16 लाख की सीमा को बढ़ाकर 18 लाख कर दिया गया है. अन्य अधिकारी जिन्हें वाहन दिया जाता है उनके लिए 14 लाख की सीमा को बढ़ाकर 16 लाख कर दिया गया है. संशोधित क्रय करने की सीमा वाहन की ऑन रोड कीमत जिसमें साज सज्जा में होने वाला खर्च भी शामिल है.

श्रेणीपहले अब
मंत्री और हाईकोर्ट जज 30 लाख37 लाख
अपर मुख्य सचिव से सचिव तक25 लाख30 लाख
DM, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश20 लाख25 लाख
SP और समकक्ष16 लाख 18 लाख
अन्य पदाधिकारी14 लाख16 लाख

पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा: वित्त विभाग ने विभिन्न स्तर पर सरकारी वाहन क्रय करने की सीमा बढ़ाने के पीछे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते करने की बात कही गई है. इसके साथ जारी लेटर में यह भी कहा गया है कि सरकार पेट्रोलियम ईंधन की खपत कम करने एवं पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है.

Government Vehicle Budget
वित्त विभाग ने जारी किया सर्कुलर (ETV Bharat)

पारंपरिक ईंधनों की जगह पारंपरिक विकल्पों को प्राथमिकता: सरकारी वाहन क्रय करते समय डीजल पेट्रोल वाहन के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड वाहन को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है. वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल ने लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी है.

ये भी पढ़ें

बिहार सरकार का बड़ा आदेश, 10 मार्च तक वेतन-पेंशन छोड़कर सभी भुगतानों पर रोक!

प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कार्रवाई हुई? हाईकोर्ट ने NHAI और बिहार सरकार से मांगा जवाब

TAGGED:

सरकारी वाहन बजट
BIHAR OFFICIALS VEHICLE LIMIT
अधिकारी वाहन सीमा
BIHAR NEWS
GOVERNMENT VEHICLE BUDGET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.