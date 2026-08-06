ETV Bharat / state

37 लाख तक की महंगी गाड़ियों में चलेंगे मंत्री और हाईकोर्ट के जज, वित्त विभाग ने बढ़ायी तय सीमा

पटना: बिहार सरकार के मंत्री और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब 37 लाख तक की सरकारी गाड़ी पर सवारी करेंगे. वित्त विभाग ने 23 मार्च, 2026 के संकल्प की निर्धारित अधिसीमा में संशोधन किया है. विधि विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में मंत्री और पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और समक्ष के लिए अब 30 लाख की जगह 37 लाख की सरकारी गाड़ी खरीदी जा सकेगी.

वरिष्ठ नौकरशाहों के बजट में सुधार: इसी तरह अपर मख्य सचिव, प्रधान सचिव से लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों को पहले 25 लाख तक की सरकारी गाड़ी क्रय करने की सुविधा थी जिसे अब बढ़ाकर 30 लाख की सीमा कर दिया गया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीएम और समक्ष अधिकारियों के लिए 20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 22 लाख कर दिया गया है.

पुलिस कप्तान और अन्य अधिकारियों को राहत: पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए 16 लाख की सीमा को बढ़ाकर 18 लाख कर दिया गया है. अन्य अधिकारी जिन्हें वाहन दिया जाता है उनके लिए 14 लाख की सीमा को बढ़ाकर 16 लाख कर दिया गया है. संशोधित क्रय करने की सीमा वाहन की ऑन रोड कीमत जिसमें साज सज्जा में होने वाला खर्च भी शामिल है.