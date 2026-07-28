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NEET-UG आंदोलन पर बड़ा ऐलान, रिहा होंगे प्रदर्शनकारी.. सभी FIR वापस लेगी बिहार सरकार

बिहार सरकार ने NEET-UG प्रदर्शनकारियों को राहत देते हुए 26 जुलाई तक की घटनाओं में कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया है. पढ़ें खबर

Govt to release NEET Protesters
बिहार में नीट प्रदर्शनकारियों को राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 8:01 AM IST

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पटना: बिहार में नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ चल रहे छात्र धरना-प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस फैसले से छात्रों और युवाओं में राहत की लहर दौड़ गई है.

सभी मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू: सरकारी आश्वासन के अनुसार, 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी प्राथमिकियां, परिवाद और कारण बताओ नोटिस तत्काल वापस लेने की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. संबंधित विभागों और अधिकारियों को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे प्रदर्शनकारियों पर दबाव कम होने की उम्मीद है.

Govt to release NEET Protesters
बिहार में नीट प्रदर्शनकारियों को राहत (ETV Bharat)

गिरफ्तार छात्रों की होगी जल्द रिहाई: सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों में गिरफ्तार या निरुद्ध सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा. न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. इस घोषणा से हिरासत में बंद छात्रों के परिजनों को भी बड़ी राहत मिली है.

भविष्य में कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं: आश्वासन में साफ कहा गया है कि उक्त अवधि के दौरान दर्ज कांडों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. सरकार ने प्रतिशोध की किसी भी आशंका को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिससे प्रदर्शनकारियों को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा मिला है.

Govt to release NEET Protesters
बिहार में नीट प्रदर्शनकारियों को राहत (ETV Bharat)

NEET विवाद में बिहार में बढ़े थे तनाव: पिछले कई दिनों से NEET-UG परीक्षा की पारदर्शिता और उच्च शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में छात्र संगठनों ने आंदोलन किया. बिहार में प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर छात्रों और पुलिस के बीच टकराव की घटनाएं हुईं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए थे.

छात्रों की मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख: सरकार के इस कदम को परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है. छात्र संगठन लंबे समय से परीक्षा सुधार, पेपर लीक रोकथाम और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे थे.

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