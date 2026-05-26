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बिहार सरकार की बड़ी पहल, थैलेसीमिया पीड़ित 43 बच्चों का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पांच और बच्चे जाएंगे वेल्लोर

पटना: बिहार सरकार ने थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज को लेकर बड़ी पहल की है. राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अब तक 43 बच्चों का सफलतापूर्वक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जा चुका है. वहीं अब 5 और बच्चों को इलाज के लिए तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भेजने की तैयारी की जा रही है.

सरकारी योजना तहत इलाज: यह मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत भेजा जाने वाला आठवां बैच होगा. स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि राज्य सरकार गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को बेहतर इलाज और सुरक्षित भविष्य देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.

43 बच्चों का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के अंतर्गत सात बैचों में अब तक 43 बच्चों का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया गया है. उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित 5 बच्चों का नया बैच जल्द ही इलाज के लिए वेल्लोर भेजा जाएगा. सरकार का प्रयास है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों को समय पर बेहतर इलाज मिले और उनका जीवन सामान्य हो सके.

2024 से चल रहा इलाज: उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 6 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली थी. इसके बाद 4 अक्टूबर 2024 को योजना के तहत 13 बच्चों का पहला बैच इलाज के लिए वेल्लोर भेजा गया था. इसके बाद लगातार चरणबद्ध तरीके से बच्चों का उपचार कराया जा रहा है.

6 एकीकृत डे-केयर केंद्र: निशांत कुमार ने कहा कि बिहार सरकार थैलेसीमिया, हीमोफिलिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज और देखभाल को लेकर बहुस्तरीय प्रयास कर रही है. इसी उद्देश्य से राज्य में 6 एकीकृत डे-केयर केंद्र स्थापित किए गए हैं. इन केंद्रों पर थैलेसीमिया मरीजों को जांच, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चेलेटिंग दवाएं और एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ट्रांसफ्यूजन सहित जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.