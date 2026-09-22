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बिहार के भूमिहीन परिवारों का भी होगा अपना घर, जानिए 'अभियान बसेरा' में कैसे करें आवेदन?

बिहार में सरकारी जमीन पर 20-40 सालों से रहने वालों के लिए सम्राट सरकार बड़ा ऐलान किया है. रिपोर्ट-रंजीत कुमार

ABHIYAN BASERA
अभियान बसेरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 9:11 AM IST

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पटना: बिहार में करीब 30 हजार भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 3-3 डिसमिल वासभूमि उपलब्ध कराने की तैयारी है. 20 नवंबर को राज्यभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत पात्र लाभुकों को तीन डिसमिल जमीन का बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिया जाएगा.

भूमिहीन परिवारों के लिए बड़ा फैसला

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, बिहार के प्रत्येक भूमिहीन परिवार को अपना आशियाना मिले, इसी संकल्प के साथ हमने "अभियान बसेरा" के तहत 22/09/2026 से सभी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है.

बिहार भूमि पोर्टल पर आवेदन

उन्होंने आगे लिखा, अब गृहस्थल (वासभूमि) के पर्चे के लिए आपको किसी प्रकार की परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है. अपने नजदीकी ग्राम पंचायत अथवा अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करें. सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदन स्वीकार करने और उसकी रसीद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. आपकी सुविधा के लिए हमने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है.

ABHIYAN BASERA
भूमिहीन परिवारों को घर (ETV Bharat)

हर भूमिहीन परिवार को मिलेगा अपना आशियाना

अभियान बसेरा 2 के तहर राज्य के 30 हजार पात्र भूमिहीन परिवारों को 3-3 डिसमिल वासभूमि के बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिया जाएगा. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 93,916 लाभुकों को वासभूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है. इसके लिए जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदन स्वीकार करने और उसकी सरीद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

अभियान बसेरा के माध्यम से घर बैठे भी गृहस्थल (वासभूमि) के लिए आवेदन किया जा सकता है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है.

biharbhumi.bihar.gov.in इस लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते है.

इसके अलावा नजदीकी ग्राम पंचायत या अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करें

आवेदन की रसीद जरूर प्राप्त करें

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