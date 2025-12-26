ETV Bharat / state

बिहार के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर यह काम नहीं किए तो वेतन रोक दिया जाएगा

सरकारी विद्यालयों के सभी शिक्षकों को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा. 31 दिसंबर तक जमा नहीं किये तो जनवरी का वेतन बंद होगा.

BIHAR TEACHER
बिहार शिक्षा विभाग (ETV Bharat)
Published : December 26, 2025 at 1:31 PM IST

पटना : बिहार में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में कर्मियों की पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आने वाले बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निर्देश पर राज्य के सभी विभागों में कार्यरत समूह 'क' सहित अन्य श्रेणियों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया गया है.

शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया : इसके साथ ही कर्मियों को अपने दायित्वों यानी कर्ज और अन्य वित्तीय जिम्मेदारियों की जानकारी भी विभाग को सौंपनी होगी. इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने भी राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया है.

चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा : शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने सभी कोटि के शिक्षकों से उनकी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करने को कहा है.

ब्योरा नहीं देने पर वेतन रोक दिया जाएगा : शिक्षा विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जिन शिक्षकों का संपत्ति विवरण विभाग को प्राप्त होगा, उन्हें ही जनवरी माह का वेतन भुगतान किया जाएगा. वहीं, जो शिक्षक तय समय यानी 31 दिसंबर तक अपना ब्योरा नहीं देंगे, उनका जनवरी का वेतन रोक दिया जाएगा.

सभी पन्नों पर शिक्षकों को करना होगा हस्ताक्षर : शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार शिक्षकों को अपनी संपत्ति और दायित्वों का विवरण A4 साइज के सादे कागज पर देना होगा. इसमें उनकी चल संपत्ति जैसे नकद, बैंक जमा, वाहन, आभूषण आदि और अचल संपत्ति जैसे जमीन, मकान या फ्लैट का उल्लेख करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा किसी भी तरह के ऋण या वित्तीय दायित्वों की जानकारी भी देनी होगी.

तीन पन्नों का अटैचमेंट : विभागीय प्रक्रिया के तहत यह विवरण संबंधित जिला कार्यालय में कंप्यूटर पर अपलोड किया जाएगा. इसके साथ ही तीन पन्नों का अटैचमेंट अनिवार्य किया गया है, जिसमें हर पन्ने के नीचे शिक्षक के हस्ताक्षर होना जरूरी है. अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए की गई है.

Bihar government teacher
ये फॉर्म भरने होंगे (ETV Bharat)
31 दिसंबर तक जमा करना है ब्योरा : दरअसल, प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निर्देश के तहत हर विभाग अपने स्तर पर कर्मियों और अधिकारियों से संपत्ति का विवरण एकत्र कर रहा है. ताकि सरकारी सेवा में पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता पर नजर रखी जा सके.

