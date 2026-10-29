बिहार में शिक्षक वेतन भुगतान में 1.85 करोड़ की गड़बड़ी, 38 जिलों में ऑडिट
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मामले में नवंबर के मध्य तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 29, 2026 at 5:12 PM IST
पटना : बिहार में शिक्षकों के वेतन भुगतान में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है. शिक्षा विभाग के आंतरिक ऑडिट में नवादा, भागलपुर और पटना में करीब 1.85 करोड़ रुपये के संदिग्ध भुगतान का खुलासा हुआ है. कहीं स्वीकृत वेतन से कई गुना अधिक राशि का भुगतान किया गया, तो कहीं काल्पनिक शिक्षकों के नाम पर पैसे निकालने के आरोप लगे हैं.
मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है. वहीं, शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में आंतरिक ऑडिट कराने का फैसला लिया है. जांच का मुख्य फोकस मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल के जरिए किए गए वेतन भुगतान और लॉगिन आईडी के कथित दुरुपयोग पर है.
नवंबर के मध्य तक ऑडिट पूरा करने का निर्देश
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि सभी 38 जिलों में ऑडिट कराया जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों को नवंबर के मध्य तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि HRMS प्रणाली में हेराफेरी रोकने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है.
''शुरुआती तीन मामलों के अध्ययन से गंभीर चिंताएं सामने आई हैं. ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है. भ्रष्टाचार में शामिल शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार
भागलपुर में काल्पनिक शिक्षकों के नाम पर भुगतान
भागलपुर में HRMS पोर्टल के जरिए अनधिकृत भुगतान के दो मामले सामने आए हैं. इनमें एक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख है. शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय के 21 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शशि चंदन चौधरी के खिलाफ 8 अक्टूबर को भागलपुर के जोगसर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप है कि पोर्टल के जरिए एक काल्पनिक शिक्षक के नाम पर अनधिकृत भुगतान किया गया. इस मामले में उन्हें अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया.
भागलपुर के दूसरे मामले में तनुश्री नाम की काल्पनिक शिक्षिका के नाम पर कई महीनों तक भुगतान किए जाने का आरोप है. इस मामले में 98,12,773 रुपये की अनियमितता का उल्लेख है. जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ भी 8 अक्टूबर को जोगसर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
नवादा में 46 हजार के वेतन पर लाखों का भुगतान
नवादा में एक शिक्षिका के वेतन और भत्तों में हेराफेरी का मामला सामने आया है. इस संबंध में 13 अक्टूबर 2026 को नवादा के टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से दी गई थी. मामले में रजौली के बेलाडीह स्थित प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका और पोर्टल पर मेकर व चेकर की भूमिका निभाने वाले दो कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है.
प्राथमिकी के मुताबिक, अप्रैल 2025 में शिक्षिका का 46,772 रुपये मासिक वेतन स्वीकृत किया गया था. आरोप है कि पोर्टल पर अन्य भत्तों के नाम पर 4,52,222 रुपये की अनधिकृत राशि जोड़ दी गई. इससे अप्रैल का भुगतान बढ़कर 4,91,772 रुपये हो गया.
मई 2025 में भी शिक्षिका का 46,772 रुपये वेतन स्वीकृत था. हालांकि, आरोप है कि उन्हें 3,49,500 रुपये का भुगतान किया गया. जांच में शिक्षिका के खाते में समग्र शिक्षा निधि से 2,86,000 रुपये भेजे जाने का भी उल्लेख है. प्राथमिकी के अनुसार, यह राशि उनके वेतन का हिस्सा नहीं थी. शिक्षिका को कुल 10,43,950 रुपये का कथित अनधिकृत भुगतान किए जाने का आरोप है.
जांचकर्ताओं ने शिक्षिका के बैंक खाते से 20 मई 2025 को सतीश कुमार नाम के व्यक्ति के खाते में एक लाख रुपये ट्रांसफर किए जाने का भी उल्लेख किया है. संदेह है कि यह व्यक्ति भुगतान प्रक्रिया में चेकर की भूमिका निभाने वाला प्रधान लिपिक हो सकता है. हालांकि, बैंक खाताधारक की पहचान और कथित संबंध की पुष्टि होना बाकी है. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
पटना में मेकर लॉगिन आईडी के दुरुपयोग का आरोप
पटना में सरकारी राशि के भुगतान में कथित अनियमितता के मामले में 14 अक्टूबर 2026 को जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने गुलजारबाग स्थित एफएनएस अकादमी के लिपिक विजय कुमार विद्यार्थी को निलंबित कर दिया. निलंबन आदेश के अनुसार, उन पर सरकारी और विभागीय निधि से संबंधित 76,71,983 रुपये की वित्तीय अनियमितता में शामिल होने का आरोप है. आरोप है कि उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी की आधिकारिक मेकर लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर HRMS पोर्टल पर अनधिकृत प्रविष्टियां कीं और निर्धारित राशि से अधिक भुगतान तैयार किया.
मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वासघात जैसे आरोपों का उल्लेख है. निलंबन के बाद उनका मुख्यालय घोषवरी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है. उनके खिलाफ विभागीय जांच और आरोपपत्र तैयार करने की प्रक्रिया भी जारी है.
भुगतान व्यवस्था पर उठे सवाल
तीनों जिलों के मामलों में पोर्टल पर अनधिकृत प्रविष्टियों, वेतन रिकॉर्ड में बदलाव और संदिग्ध भुगतान के आरोप सामने आए हैं. इससे विभागीय निगरानी और भुगतान सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं. शिक्षा विभाग अब सभी जिलों में ऑडिट के जरिए संदिग्ध भुगतान की पहचान करने और जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका तय करने में जुटा है. जांच पूरी होने के बाद अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल, संबंधित मामलों में लगाए गए आरोप जांच के अधीन हैं.
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