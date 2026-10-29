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बिहार में शिक्षक वेतन भुगतान में 1.85 करोड़ की गड़बड़ी, 38 जिलों में ऑडिट

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ( ETV Bharat )

मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है. वहीं, शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में आंतरिक ऑडिट कराने का फैसला लिया है. जांच का मुख्य फोकस मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल के जरिए किए गए वेतन भुगतान और लॉगिन आईडी के कथित दुरुपयोग पर है.