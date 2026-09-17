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सोन के पानी से बुझेगी फल्गु की प्यास! जानिए बिहार सरकार का बड़ा 'वाटर प्लान'

बिहार मंत्रिपरिषद ने योजना की स्वीकृति दे दी है, इस योजना के अंतर्गत इन्द्रपुरी बैराज से लगभग 23 किमी अपस्ट्रीम में एक इंटेक वेल का निर्माण भी प्रस्तावित है, इंटेक वेल के माध्यम से सोन नदी से आवश्यक मात्रा में जल की 11 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन के माध्यम से उत्तर कोयल मुख्य नहर की लगभग 32.77 किमी बिंदु पर जल को प्रवाहित किया जाएगा, तत्पशचात सोन नदी का पानी उत्तर कोयल, दायां मुख्य नहर के माध्यम से स्वतः प्रवाहित होते हुए टेल एंड यानी अंतिम छोर तक जाएगा.

''माता सीता ने जो शाप दिया था वह तो मुक्त होने का सवाल नहीं है, क्योंकि जो एक बार शाप या आशीर्वाद दिया जाता है, वो खत्म नहीं होता है, लेकिन जो प्रयास है वो जनकल्याण और श्रद्धालुओं के लिए है. एक चीज यह भी है कि गर्मी में आप चाहे जितना प्रयास कर लें, यह गर्मी के अंदर नदी सूख जाती है, 8 महीने रेत ही रेत रहती है, पिंडदान के समय बालू हटाकर पानी निकाला जाता है. लेकिन फिर भी प्रयास सराहनीय है.'' - चंदन कुमार कौशिक, गयापाल पंडा, विष्णुपद मंदिर

विष्णु पद के गयापाल पंडा चंदन कुमार कौशिक कहते हैं कि अगर सोन नदी से पानी फल्गु नदी में आता है, तो वाकई इससे बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा, विशेष कर हमारे गयाजी के अंदर जो फल्गु नदी है. जो माता सीता के श्राप के कारण अगुप्त है, उस में जलधारा बहेगी, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी प्रसन्नता होगी की उन्हें नदी के अंदर पानी मिल रहा है. जिससे वह कर्मकांड की व्यवस्था क्रियाएं पिंडदान आदि जो हैं वो इसका विसर्जन करने और स्नान करने का लाभ लेंगे, बाकी शहर वासियों को भी इस योजना से बड़ा लाभ होगा.

दरअसल सोन नदी से फल्गु नदी में जल धारा लाना है. फल्गु नदी जोड़ योजना के तहत निर्माण कार्य होगा. बिहार कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. सोन फल्गु नदी जोड़ योजना की प्राक्कलित राशि 996.05 करोड़ है. इस राशि की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, गया में सोन का पानी आने से फल्गु नदी में सालों भर पानी रहने की उम्मीद है. इस योजना से ना सिर्फ श्रद्धालुओं को धार्मिक कार्य करने में आसानी होगी, बल्कि गया जिला समेत अन्य जिलों के आम लोग भी लाभान्वित होंगे.

''सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से अध्ययन करके ही बनाया होगा, इसलिए संभवतः यह माना जा सकता है कि योजना धरातल पर उतरते ही सफल होगी, जिससे गायजी समेत दक्षिण बिहार के बड़े इलाकों में जो सूखाग्रस्त हैं वहां पर पानी की आवश्यकता पूरी होगी और दक्षिण बिहार को हरित बिहार बनने में भी सफलता मिलेगी.'' - डॉ नीरज कुमार सिंह, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय

मगध विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ नीरज कुमार सिंह कहते हैं कि बिहार में नदियों के संकटग्रस्त होने के सबसे बड़ा प्रभाव भूजल स्तर पर ही पड़ा है. गया जिला में जहां एक समय 20 से 70 फीट पर पानी उपलब्ध होता था, अब 90 से 350 फीट तक बोरिंग करनी पड़ रही है. हालांकि कुछ जगहों पर यह भी कम है. ऐसी सूरत में आप यह कह सकते हैं कि असल में यह केंद्र और राज्य सरकार का जल प्रबंधन का मास्टर प्लान है. इस योजना के माध्यम से एक ओर सोन नदी के पानी को फल्गु नदी में लाकर सालों भर श्रद्धालुओं को पानी उपलब्ध करने का लक्ष्य है, तो दूसरी ओर इसका इस्तेमाल सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए बढ़ाने की भी कोशिश है.

अगर योजना सफल हुई तो ना सिर्फ फल्गु का कायाकल्प होगा बल्कि इस योजना से लाखों एकड़ भूमि की भी प्यास बुझेगी. जल धारा लाने से फल्गु श्राप मुक्त भी होगी और क्षेत्र के भूजल स्तर में भी सुधार होगा. गया जी शहर के वो मोहल्ले जो नदी से सटे तो हैं मगर फिर भी गर्मी में वहां के भूजल स्तर नीचे जाने की वजह से पानी के लिए लोग तरसते हैं, वहां पर कुछ सालों में ही भूजल का स्तर भी ऊपर होगा. सालों भर श्रद्धालुओं को नदी में पानी उपलब्ध होगा.

दरअसल फल्गु नदी को अंतः सलिला कहा जाता है. वर्षा के पानी से यह नदी सिर्फ उपरी सतह पर बहती है, फल्गु में जल धारा बहाने के उद्देश्य से 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 334 करोड़ की लागत का रबड़ डैम भी बनवाया था, हालांकि इसके बावजूद फल्गु नदी सूखी रहती है. गर्मी में तो पूरी तरह से नदी सूख जाती है. श्रद्धालुओं को पानी खरीद कर तर्पण करना पड़ता है. लेकिन एक बार फिर श्राप से मुक्ति की पहल शुरू हुई है. इस बार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने श्राप से मुक्ति दिलाने की पहल की है.

गया : बिहार सरकार ने गयाजी की एतिहासिक धार्मिक महत्ता वाली फल्गु नदी को सोन नदी से जोड़ने की योजना को स्वीकृति दी है, पहली नज़र में यह धार्मिक परियोजना जरूर लगती है, क्योंकि इस कार्य के प्रोजेक्ट को विष्णु पद कॉरीडोर के साथ ही बताया गया है, लेकिन इसके पीछे बड़ा लक्ष्य दक्षिण बिहार में पानी का प्रबंधन है. एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यह परियोजना दक्षिण बिहार के सूखे को खत्म करने का विशेष ब्लूप्रिंट है. अगर यह सफल हुआ तो न सिर्फ फल्गु नदी मां सीता के श्राप से मुक्त होगी, बल्कि गया के साथ औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद जिले की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी.

लिफ्ट कर निरंजना फल्गु में गिराया जाएगा पानी

उत्तर कोयल मुख्य नहर के अंतिम छोर से अतिरिक्त जल को मोरहर नदी में एस्केप चैनल के माध्यम से छोड़ा जाएगा. मोरहर नदी पर लगभग 10 मिलियन घन मीटर क्षमता का एक कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है. संचित जल को आवश्यकता अनुसार लिफ्ट करते हुए लगभग 22 किमी लंबी पाइप लाइन के माध्यम से बोधगया के अप स्ट्रीम में फल्गु नदी में डाला जाएगा.

धार्मिक, सिंचाई और उद्योगों की जल जरूरत

राकेश कुमार सहायक प्राध्यापक कहते हैं कि इस परियोजना में कई पहलू छुपे हैं. इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिस क्षेत्र में पानी लाने की बात हो रही है, वह सूखाग्रस्त क्षेत्र है. यहां फल्गु नदी में पानी की आवश्यकता पिंडदान, कर्मकांड यानी धार्मिक कार्यों के साथ कृषि से लेकर घर में उपयोग तक के लिए है. क्योंकि ये नदी पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है.

'फिट बैठती है परियोजना'

इस वर्ष का उदाहरण देख सकते हैं कि इस वर्ष बारिश कम हुई है, इसका असर हमारे भूजल स्तर पर भी देखने को मिलेगा. साथ-साथ यहां पर गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है. इस परिस्थिति में जो कॉरिडोर में जल की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति को भी ध्यान में रखा गया है. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि धर्मिक कार्य, कृषि आधारित कार्य, उद्योग में जल आवश्यकता और भूजल स्तर को सुधारने को ध्यान में रख पर यह पूरी परियोजना फिट बैठती है.

''यह परियोजना एक साथ चार बड़े जल आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होगी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति को देखकर दूसरा कोई जल प्रबंधन नहीं हो सकता है. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण योजना हो जाती है. सोन नदी बिहार की प्रमुख जल प्रणालियों में शामिल है. सोन के पानी को जरूरत वाले इलाकों तक पहुंचाने और उसका बेहतर प्रबंधन करने से सिंचाई तथा दूसरी जल जरूरत को पूरा करने की संभावना बढ़ेगी.'' - राकेश कुमार, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय

10 मिलियन क्यूबिक मीटर काफी होगा पानी

डॉ नीरज कुमार सिंह कहते हैं कि अगर सोन नदी से पानी लाया जाता है और उसको फल्गु तक पहुंचाया जाता है, तो एक अच्छी परियोजना साबित होगी. इसके माध्यम से सूखाग्रस्त क्षेत्र को हम पुनः एक हरियाली पूर्ण प्रदेश के रूप में इसको हम विकसित कर पाएंगे. जो अनुमान लगाया गया है कि 10 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को स्टोर किया जाएगा तो इसके माध्यम से वर्ष भर फल्गु में पानी रहेगा. जिससे सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था आपूर्ति के लिए काफी होगी, इसमें सरकार का जो लक्ष्य है उसमें भी वो सफल हो सकेगी, इससे एक हरित प्रदेश के रूप में सूखाग्रस्त क्षेत्र को विकसित करने में मदद मिलेगी.

''गया शहर में कई ऐसे क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां निरंतर भूजल स्तर नीचे जा रहा है, क्योंकि जल का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है. जिसके कारण लगातार भूजल अस्तर में गिरावट हो रही है, हमारे यहां विश्विद्यालय में बहुत सारे छात्र स्टडी कर रहे हैं जिस में पाया गया है कि लगातार बहुत तेजी से भूजल में गिरावट हो रही है, अगर हम भूजल स्तर की गिरावट को कम करें तो इस तरह की योजना की आवश्यकता है. भूजल नीचे जाने की यह भी एक वजह है कि उसका दोहन हो रहा है. क्योंकि लगातार वाटर सप्लाई नहीं होने के कारण ज्यादा तर समर्सिबल मोटर का उपयोग हो रहा है. उससे सिंचाई हो रही है.''- डॉ नीरज कुमार सिंह, वरिष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर, मगध विश्वविद्यालय

नदी का भूजल स्तर से सीधा कनेक्शन

भूजल स्तर को मेंटेन रखने के लिए नदी में पानी होने का कनेक्शन सीधे तौर पर होता है. अगर नदी में पानी होता है तो भूजल स्तर खुद ब खुद मेंटेन होता रहता है. फल्गु नदी की समस्या यह है कि मात्रा बरसाती नदी होने के कारण तीन चार महीने ही पानी रहता है, जैसे ही पानी खत्म होता है, आसपास के भूजल स्तर भी गिरावट आने लगती है. ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के बैराज बनाकर नदी में पानी रखा जाता है तो उससे जल स्तर मेंटेन रहता है.

सूखाग्रस्त इलाका है गया और औरंगाबाद

फल्गु नदी में 1980 के दशक से बीयर बांध निर्माण की मांग करने वाले रंजन पासवान कहते हैं कि अगर इस में बिथो के पास बियर बांध बनाने की योजना है तो और भी इलाके को इसका फायदा मिलेगा. इस से जहानाबाद अरवल जिले के क्षेत्रों को भी लाभ होगा, क्योंकि गया और औरंगाबाद के साथ जहानाबाद और अरवल जिले भी बिहार के सबसे बड़े सूखा प्रभावित जिले में शुमार होते हैं. मानसून कमजोर होते ही धान और गेहूं दोनों की फसलें चौपट हो जाते हैं.

''किसानों को इन जिलों में सिंचाई के लिए डीजल पंप या इलेक्ट्रिक पंप ही सहारा होता है, जो किसानों के लिए काफी महंगा साबित होता है. लेकिन इन तीनों जिलों को अगर सोन का पानी मिले तो लाखों हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी, रबी और खरीफ के अलावा भी कई तरह की फसल होने की संभावना बढ़ जाती है.''- रंजन पासवान, बिथो बियर बांध के लिए संघर्ष करने वाले समाजसेवी

सीएम सम्राट भी दक्षिण बिहार की जल जरूरतों के लिए आशान्वित

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सोन नदी जल समझौते के बाद दक्षिण बिहार की जल जरूरतों को लेकर कह चुके हैं कि सोन नदी के जल के मैनेजमेंट से दक्षिण बिहार का सूखाग्रस्त इलाके के लिए फायदेमंद बताया. साथ ही कहा कि ''फल्गु नदी में पर्याप्त जल उपलब्ध रहने से पितृपक्ष मेले के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को तर्पण एवं पिंडदान में भी सुविधा होगी. यह ऐतिहासिक समझौता बिहार और झारखंड के लिए जल सुरक्षा, बेहतर जल प्रबंधन एवं साझा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.''

रबर डैम की तरह नहीं हो योजना

एक्सपर्ट कहते हैं की रबड़ डैम के निर्माण से ज्यादा कुछ फायदा ना तो श्रद्धालुओं को हुआ है और ना ही कृषकों को, इसलिए इस नदी जोड़ परियोजना पर अध्ययन अच्छे ढंग से होना चाहिए. पानी का स्टोर कहीं ऐसी जगह नहीं हो जहां से गर्मी में पानी लिफ्ट होना मुश्किल हो, क्योंकि ये पूरी परियोजना ऊपरी हिस्से पर आधारित है. सोन नदी के ऊपरी हिस्से से पानी यहां तक आना भी है. सोन भी वर्षा पर आधारित है, इसलिए जगह का चयन बहुत महत्वपूर्ण है.

''अगर यह मॉडल सफल हुआ तो ये देश के उन इलाकों के लिए उदाहरण बनेगा जहां एक नदी में बाढ़ दूसरी में सूखा रहता है, हम तो कहते हैं कि सिर्फ आस्था के लिए पानी नहीं होगा बल्कि खेत, नल और फैक्ट्री तक पहुंचने वाला जीवन का पानी होगा. सोन-फल्गु रिवर लिंक का गया के विष्णु पद और फल्गु में से इसका धार्मिक कनेक्शन जरूर है, लेकिन इसके पीछे दक्षिण बिहार के लिए पानी प्रबंधन भी है.''- डॉ नीरज कुमार सिंह, वरिष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर, मगध विश्वविद्यालय

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