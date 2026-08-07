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सड़क और पुल के लिए मिलेगा 21000 करोड़ लोन, CM सम्राट की मौजूदगी में नाबार्ड से MoU

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' में सड़क एवं पुल अवसंरचना के विकास के लिए 21 हजार करोड़ रुपये के दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए पथ निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया. पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल एवं नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी कृष्णन वी. ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास में नाबार्ड का काफी सहयोग मिल रहा है. हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क एवं पुल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. इस समझौते से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क एवं पुल निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और विकास कार्यों को गति मिलेगी.

सम्राट चौधरी की मौजूदगी में एमओयू (ETV Bharat)

"बेहतर सड़क और पुल राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत सड़क संपर्क विकसित होने से लोगों का आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. 21 हजार करोड़ रुपये के दीर्घकालिक वित्त पोषण से सड़क एवं पुल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय व्यवस्था और सुदृढ़ होगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री