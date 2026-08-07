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बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शनिवार को 'नो बैग डे', शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

पटना: बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार का दिन बच्चों के लिए अलग अंदाज में बीतेगा. शिक्षा विभाग ने शनिवार को सभी सरकारी स्कूलों में हाफ डे लागू करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही शनिवार को 'नो बैग डे' के रूप में मनाया जाएगा. इस दौरान बच्चों को किताबों के बोझ से राहत दी जाएगी.

प्रतिभा को बढ़ावा देने का उद्देश्य: किताबों के बोझ से राहत देते हुए नाटक, संगीत, कला और अन्य क्रिएटिव एक्टिविटी से जोड़ा जाएगा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ उनकी क्रिएटिव क्षमता को भी बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभाओं को पहचानना है.

"मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के अनुरूप अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालय शनिवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही संचालित होंगे. वहीं सोमवार से शुक्रवार तक विद्यालय पहले की तरह सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेंगे. समय में बदलाव सभी के लिए लागू होगा." -मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

प्राथमिक स्तर के लिए नियम: शिक्षा मंत्री ने बताया कि, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शनिवार को शैक्षणिक और अन्य निर्धारित गतिविधियां दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी. इसके बाद 12 बजे से 12:40 बजे तक मध्याह्न भोजन कराया जाएगा. भोजन के बाद बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी. इससे छोटे बच्चों को अधिक समय मिल सकेगा.

माध्यमिक विद्यालयों की छुट्टी: माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को कक्षाएं और अन्य गतिविधियां दोपहर 1 बजे तक चलेंगी, जिसके बाद विद्यार्थियों को अवकाश दे दिया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि शनिवार को नो बैग डे के दौरान बच्चों को केवल पारंपरिक पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा. उन्हें अन्य विधाएं भी सिखाई जाएंगी.

रचनात्मक गतिविधियों पर जोर: विद्यालयों में नाटक, संगीत, चित्रकला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इन गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए कला और संगीत में दक्ष शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण मिल सके.