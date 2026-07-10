अब बिहार के स्कूलों में नहीं परोसी जाएंगी ये 4 सब्जियां, बदला मिड-डे मील का मेन्यू
बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का मेन्यू बदल गया है. मानसून में 4 सब्जियां परोसेने पर रोक लगा दी गई है. जानें वजह..
Published : July 10, 2026 at 1:24 PM IST
पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए संचालित मिड डे मील योजना के मेन्यू में मानसून के मद्देनजर अहम बदलाव किया गया है. शिक्षा विभाग ने बरसात के मौसम में चार प्रकार की सब्जियों को मिड-डे मील में शामिल नहीं करने का निर्देश जारी किया है. इस फैसले का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना तथा मौसमी संक्रमण और खाद्य जनित बीमारियों के खतरे को कम करना है.
इन 4 सब्जियों पर रोक: विभाग के निर्देश के अनुसार, बारिश के मौसम में बैंगन, भिंडी, पत्ता गोभी और हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग मिड-डे मील में नहीं किया जाएगा. इनकी जगह ऐसी मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करने को कहा गया है, जिनमें संक्रमण या कीट लगने की आशंका अपेक्षाकृत कम हो और जिन्हें सुरक्षित तरीके से पकाकर बच्चों को परोसा जा सके.
क्या है वजह?: शिक्षा विभाग का मानना है कि मानसून के दौरान कई सब्जियों में कीड़े लगने, फफूंद विकसित होने और बैक्टीरिया पनपने की संभावना बढ़ जाती है. खासकर पत्तेदार सब्जियों और कुछ अन्य सब्जियों में नमी के कारण सूक्ष्म जीव तेजी से विकसित हो सकते हैं. यदि साफ-सफाई और गुणवत्ता का विशेष ध्यान नहीं रखा जाए तो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. इसी वजह से एहतियात के तौर पर इन सब्जियों को फिलहाल मेन्यू से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है.
स्वच्छता के मानकों का सख्ती से पालन हो: विभाग ने स्कूलों, रसोइयों और मिड-डे मील से जुड़े सभी कर्मियों को भोजन तैयार करने के दौरान स्वच्छता के मानकों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है. सब्जियों की खरीद, धुलाई, भंडारण और भोजन पकाने की पूरी प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है. साथ ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ताजी और सुरक्षित सब्जियों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.
8वीं तक के बच्चों को मिलता है एमडीएम: मीड डे मील योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लाखों बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है. यह योजना बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, विद्यालयों में नियमित उपस्थिति बढ़ाने और कुपोषण की समस्या को कम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है.
शिक्षा विभाग का कहना है कि यह बदलाव केवल बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है. मौसम सामान्य होने के बाद परिस्थितियों के अनुसार मेन्यू की समीक्षा की जाएगी. विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि मिड-डे मील की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सके.
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