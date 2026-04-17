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बिहार में सरकारी स्कूल की शिक्षिका का सड़क हादसे में मौत

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. इसमें एक महिला शिक्षिका की मौत हो गई है. जिले के कांटी थाना क्षेत्र की यह घटना है. शुक्रवार को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार शिक्षिका को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

मुजफ्फरपुर में शिक्षिका की मौत : मृतका की पहचान 41 वर्षीय बबीता कुमारी के रूप में हुई है, जो अकुराहा खरगी मध्य विद्यालय में कार्यरत थीं. वह रोज की तरह स्कूटी से स्कूल जा रही थीं. इसी दौरान एनएच-27 पर नेता चौक के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दिया.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बबीता कुमारी को आनन-फानन में नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) रेफर कर दिया. लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

''घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है. परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.''- रविकांत पाठक, कांटी थानाध्यक्ष

मृतका बबीता कुमारी की फाइल फोटो (ETV Bharat)

स्कूल और परिवार में मातम : परिजनों के अनुसार, वह प्रतिदिन स्कूटी से स्कूल जाया करती थीं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. वहीं, विद्यालय की अन्य शिक्षिकाओं ने बताया कि बबीता कुमारी एक सरल, मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिका थीं. उनकी असामयिक मौत से पूरे विद्यालय परिवार में शोक का माहौल है.