बिहार के सरकारी स्कूल के HM पर गंभीर आरोप, अस्पताल पहुंचीं कई छात्राएं

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई करने ग‌ई छात्राओं ने अपने शिक्षक पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है. जानकारी के अनुसार स्कूल के प्रधानाचार्य (HM) ने ड्रेस और बैग न रहने पर लगभग 35 छात्राओं की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें दर्जन भर से अधिक छात्राएं जख्मी हो ग‌ईं. मामला शेखपुरा के सिरारी थाना से सटे एक सरकारी स्कूल का है.

स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं को पीटने का आरोप: स्कूल के दर्जनों बच्चियों ने कहा कि ड्रेस और बैग न रहने के कारण हमलोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है. घटना के बाद घायल छात्राओं को आनन-फानन में बगल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज किया जा रहा है.

अभिभावकों ने काटा बवाल: घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में छात्राओं के परिजन विद्यालय पहुंचे और शिक्षक के विरोध में घंटों बवाल काटा है. इधर घटना के बाद दो दलाल मैनेज के नाम पर स्कूल पहुंचे और अभिभावकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया.

कमरा बंद कर पिटाई करने का आरोप: अभिभावकों ने बताया कि हर दिन की तरह शुक्रवार को भी छात्राएं पढ़ने के लिए स्कूल ग‌ई थीं, लेकिन ग्यारह बजते ही स्कूल के प्रधानाचार्य ने लगभग एक दर्जन से अधिक छात्राओं को स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया और छड़ी से बेरहमी से पिटाई करने लगे. पिटाई में घायल होकर छात्राएं रोने लगीं.

पुलिस ने हंगामा करवाया शांत: रोने की आवाज पर आसपास के लोग इकट्ठा होकर स्कूल से घायल हुए बच्चियों को निकाल कर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया. वहीं स्कूल पहुंचे परिजनों का हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत करवाया. बता दें कि प्रधानाचार्य पहले भी क‌ई तरह के आरोपों से घिरे रहे हैं.

जख्मी छात्राओं में से एक छात्रा का बयान: निजी अस्पताल में भर्ती घायल छात्रा रानी कुमारी (बदला हुआ नाम) ने बताया कि लड़कों की तरफ से कुछ हल्ला किया गया, जिसपर प्रधानाचार्य सुरेन्द्र रजक भड़क गए और लड़कियों को कमरे में बंद कर पिटाई करने लगे. मामला बढ़ता देख प्रधानाचार्य सुरेन्द्र रजक ने स्कूल से आधी बच्चियों को घर भेज दिया ताकि पूरी सच्चाई सामने न आ सके.

"कुछ नहीं किए थे फिर भी सर रूम में बंदकरके पीटे. प्रिंसिपल हैं, क्लास में आए बिना कुछ बोले पीटने लगे. डंडा से मारे. मुझे हाथ और पीठ पर मारे, मैं गिर गई. 35 छात्राओं के साथ मारपीट किए हैं."- रानी कुमारी (बदला हुआ नाम), छात्रा

HM ने दी सफाई: इधर सफाई में प्रधानाचार्य ने मारपीट की घटना को नकारते हुए कहा कि ड्रेस और बैग न रहने के कारण हमें विभाग से कारवाई का डर लगता है, इसलिए बच्चों को नियमों को पालन करने कहा गया है. जिला शिक्षा अधिकारी तनवीर आलम ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है.