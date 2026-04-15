न क्लासरूम.. न ब्लैकबोर्ड.. न शौचालय.. 18 साल से खुले आसमान के नीचे बिहार का ये सरकारी स्कूल
18 सालों से बेतिया में एक प्राथमिक स्कूल खुले आसमान के नीचे चल रहा. न तो शौचालय है, न अन्य सुविधाएं. जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट
Published : April 15, 2026 at 1:46 PM IST
बेतिया: 'बारिश में पानी भर जाता है और गर्मी में धूप से हालत खराब हो जाती है, हमारे लिए विद्यालय बनना चाहिए.' ये कहना है पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बगही नया टोला में पढ़ने वाली छात्रा का. यहां पढ़ने वाले सभी बच्चों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 18 साल से ये स्कूल बिना भवन के चल रहा है. इतना ही नहीं पांच शिक्षिकाओं वाले इस स्कूल में एक शौचालय तक नहीं है.
बेतिया का भवनहीन स्कूल: शिक्षा को किसी भी देश की प्रगति और विकास की नींव माना जाता है. शिक्षा से ही बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, लेकिन जब यही भविष्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जमीन पर प्लास्टिक का बोरा बिछाकर पढ़ने को मजबूर हो जाए, तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है. प्राथमिक विद्यालय बगही नया टोला की स्थिति भी कई तरह के सवाल उठा रही है और इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है.
66 छात्र..5 टीचर्स: प्राथमिक विद्यालय बगही नया टोला में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है. यह विद्यालय आज भी अपने भवन के इंतजार में है. इस विद्यालय में कक्षा एक से पांचवीं तक की पढ़ाई होती है. यहां कुल 66 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं.
"बारिश के दिनों में स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है. पानी भर जाने के कारण आसपास से सांप, बिच्छू और मेंढक जैसे जीव बाहर निकल आते हैं, जिससे डर का माहौल बन जाता है. अगर विद्यालय भवन बन जाता तो बहुत अच्छा होता."- छात्र, प्राथमिक विद्यालय बगही नया टोला
न क्लासरूम, न शौचालय: विद्यालय में 4 महिला शिक्षिकाएं और 1 पुरुष शिक्षक हैं. ये बिना स्कूल भवन के खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं और सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि चार महिला शिक्षिका हैं, लेकिन एक शौचालय तक नहीं है. शौचालय के लिए उन्हें गांव में ही किसी के घर जाना पड़ता हैं और बच्चों को खेतों का सहारा लेना पड़ता है.
शिकायत के बाद भी नहीं बदले हालात: शिक्षिका दीपमाला कुमारी और पिंकी शर्मा ने बताया कि परेशानी तो हो रही है. विद्यालय की समस्या से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है. बैरिया बीडीओ से स्कूल की समस्या के बारे में बात की गई तो उन्होंने विद्यालय को पंचायत के सामुदायिक भवन में शिफ्ट करने का सुझाव दिया है, लेकिन वहां भी शौचालय कक्ष की व्यवस्था नहीं है.
"विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है. इस कारण हमें और छात्राओं को आसपास के घरों में जाकर शौचालय का उपयोग करना पड़ता है. कई बच्चे खेतों में भी जाते हैं."- दीपमाला कुमारी, शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय बगही नया टोला
बोरा बिछाकर पढ़ाई: प्राथमिक विद्यालय बगही की स्थिति किसी अस्थायी व्यवस्था से भी बदतर है. यहां न पक्की कक्षाएं हैं, न ब्लैकबोर्ड की स्थायी व्यवस्था और न ही बैठने के लिए डेस्क-बेंच है. बच्चे जमीन पर प्लास्टिक के बोरे बिछाकर पढ़ाई करते हैं.
गर्मी और ठंड का झेलना पड़ता है दंश: कई बार मिट्टी, धूल और कीचड़ के बीच पढ़ाई करना उनकी मजबूरी बन जाती है. बच्चे स्कूल पहुंचते ही पहले बैठने की जगह साफ करते हैं, फिर बोरे फैलाकर पढ़ाई शुरू होती है. गर्मी के दिनों में तेज धूप सिर पर पड़ती रहती है, जबकि सर्दियों में ठंडी हवाएं बच्चों को कंपकंपाने पर मजबूर कर देती हैं.
सांप-बिच्छू का डर: बारिश का मौसम इस विद्यालय के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. बारिश होते ही पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है, क्योंकि जिस झोपड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, वह टपकने लगता है. बच्चों की मानें तो सांप- बिच्छू का डर रहता है.
शिक्षकों को भी परेशानी: विद्यालय में कार्यरत चार महिला शिक्षिकाएं और एक पुरुष शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उन्हें भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है.
सामुदायिक भवन में शिफ्ट करने का सुझाव: शिक्षकों के अनुसार विद्यालय की समस्या से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है. उनका कहना है कि बैरिया बीडीओ से स्कूल की समस्या के बारे में बात की गई तो उन्होंने विद्यालय को पंचायत के सामुदायिक भवन में शिफ्ट करने का सुझाव दिया है, लेकिन वहां भी शौचालय कक्ष की व्यवस्था नहीं है.
"अभी आपके द्वारा विद्यालय बगही के बारे में जानकारी मिली है. सरकार की गाइडलाइन है कि खुले में बच्चों को नहीं पढ़ना है. अगर विद्यालय भवन नहीं है तो नजदीक के विद्यालय में उसे टैग कर बच्चों को वहां पर भेजा जाएगा. विद्यालय को जमीन मुहैया है कि नहीं इसके बारे जानकारी ली जा रही है. जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा."- गार्गी कुमारी, डीपीओ, जिला शिक्षा विभाग
दावों की पोल खोलता स्कूल: एक तरफ जहां हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दावा किया जाता है. सरकार डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और आधुनिक विद्यालयों की बात कर रही है तो वहीं दूसरी ओर प्राथमिक विद्यालय बगही के बच्चे आज भी छत के बिना जमीन पर प्लास्टिक के बोरे पर बैठ कर पढ़ाई करने को मजबूर हैं.
कब खत्म होगा इंतजार: प्राथमिक विद्यालय बगही की ये तस्वीर बिहार सरकार और जिला प्रशासन शिक्षा विभाग के सामने खड़ा आईना है, जो शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ता नजर आ रहा है. इस प्राथमिक विद्यालय बगही नया टोला के 66 बच्चे आज भी छत का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जिन सुविधाओं के अभाव में उनकी पढ़ाई बाधित हो रही हैं वह दूर हो और वह अपना भविष्य संवार सके.
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