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न क्लासरूम.. न ब्लैकबोर्ड.. न शौचालय.. 18 साल से खुले आसमान के नीचे बिहार का ये सरकारी स्कूल

बिना भवन के प्राथमिक विद्यालय ( ETV Bharat )