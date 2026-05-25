किशनगंज एयरपोर्ट रनवे विस्तार को मंजूरी, भूमि अधिग्रहण के लिए मिली 5.45 करोड़ स्वीकृत
बिहार सरकार ने किशनगंज एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 24.70 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 5.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है. पढ़ें-
Published : May 25, 2026 at 7:58 AM IST
किशनगंज: बिहार सरकार ने किशनगंज हवाई अड्डे के रनवे विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सिविल विमानन विभाग ने 24.70 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 5 करोड़ 45 लाख 97 हजार 100 रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है. अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह द्वारा 21 मई 2026 को जारी आदेश में यह जानकारी दी गई. यह स्वीकृति जिलाधिकारी किशनगंज के दिसंबर 2024 के प्रस्ताव पर आधारित है.
पूर्व एवं पश्चिम दिशा में होगा विस्तार: रनवे विस्तार के तहत पूर्व दिशा में 700 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई में 17.29 एकड़ भूमि तथा पश्चिम दिशा में 300 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई में 7.41 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी. अधिग्रहित भूमि में रैयती जमीन के साथ बीएसएफ की भूमि भी शामिल है. अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आवासीय विकासशील श्रेणी में एमवीआर दर से मुआवजे का आकलन किया गया है.
वित्तीय वर्ष 2026-27 में जारी होंगे फंड: सरकार ने स्वीकृत राशि को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट मद “5302-भू-अर्जन” से जारी करने का निर्णय लिया है. सिविल विमानन विभाग ने भू-अर्जन पदाधिकारी किशनगंज के पीडी/पीएल खाते में राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दे दी है. इस खाते का नाम “प्रोजेक्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द रनवे ऑफ किशनगंज एयरपोर्ट” रखा गया है.
केवल रनवे विस्तार पर होगी राशि खर्च: जारी आदेश में साफ निर्देश दिया गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग सिर्फ रनवे विस्तार परियोजना के लिए ही किया जाएगा. किसी अन्य मद में खर्च की अनुमति नहीं होगी. उपयोगिता प्रमाण-पत्र और व्यय विवरणी निर्धारित समयसीमा के अंदर महालेखाकार तथा विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
सीमांचल के सामरिक महत्व को मिलेगा बल: किशनगंज स्थित चिकन नेक क्षेत्र नेपाल और बांग्लादेश से घिरा होने के कारण सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है. गृह मंत्रालय की लगातार नजर में रहने वाले इस क्षेत्र में हवाई संपर्क को मजबूत करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। रनवे विस्तार से बड़े विमानों का संचालन संभव हो सकेगा.
विकास, पर्यटन और व्यापार को नई गति: रनवे विस्तार के बाद किशनगंज समेत पूरे सीमांचल क्षेत्र के आर्थिक विकास, पर्यटन उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. आपातकालीन सेवाओं और रक्षा संबंधी गतिविधियों में भी सुविधा बढ़ेगी. मंत्री दिलीप जयसवाल ने इस संबंध में जारी पत्र का हवाला देते हुए जनता को इस उपलब्धि की जानकारी दी.
"किशनगंज एयरपोर्ट का रनवे विस्तार सीमांचल के विकास का नया अध्याय है. चिकन नेक क्षेत्र अब हवाई संपर्क से जुड़कर तेजी से आगे बढ़ेगा."- दिलीप जयसवाल, बिहार सरकार मंत्री
भविष्य की मजबूत नींव: यह स्वीकृति किशनगंज एयरपोर्ट को क्षेत्रीय हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू होने की संभावना है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और समग्र विकास को नई ऊंचाई मिलेगी.
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