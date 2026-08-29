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नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 100 तीर्थयात्रियों को बिहार सरकार ने कराया रेस्क्यू, ट्रेन से भेजा घर

पटना जंक्शन से रवाना करने पहुंचे अधिकारी ( BiharDMD )