खाड़ी देशों में फंसे बिहार के लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर करें फोन, यहां जानें पूरी डिटेल

बिहार के प्रवासी कामगार खाड़ी देशों में इजरायल-अमेरिका-ईरान युद्ध के संकट के बीच में फंसे हैं. उनके लिए बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया.

पटना: खाड़ी देशों में इजरायल-अमेरिका-ईरान युद्ध के बढ़ते संकट के बीच बड़ी संख्या में बिहार के प्रवासी कामगार फंसे हुए हैं. खासकर यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत और अन्य खाड़ी राष्ट्रों में रहने वाले बिहारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. युद्ध के कारण हवाई क्षेत्र बंद होने, उड़ानें रद्द होने और विस्फोटों की खबरों से परिवारों में दहशत का माहौल है. कई प्रवासी कामगार घर लौटने की कोशिश में असमर्थ हैं, जिससे निकासी की मांग तेज हो गई है.

भारत सरकार कर रही निकासी का प्रयास: केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए विशेष राहत उड़ानों का संचालन शुरू करने की घोषणा की है. आज से ये उड़ानें संचालित हो रही हैं, जिनके माध्यम से यूएई और अन्य खाड़ी देशों से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है. विदेश मंत्रालय ने प्रभावित देशों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, ताकि नागरिक तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें.

बिहार सरकार द्वारा विशेष हेल्पलाइन जारी: बिहार सरकार ने खाड़ी देशों में फंसे अपने नागरिकों की मदद के लिए 24x7 विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने दिल्ली स्थित बिहार भवन से हेल्पलाइन नंबर 7217788114 जारी किया है. इस नंबर पर प्रवासी बिहारी या उनके परिवार वाले संपर्क करके किसी भी प्रकार की जानकारी, सहायता या समस्या के समाधान की मांग कर सकते हैं. विभाग की टीम लगातार इसकी निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा.

विभागीय सचिव का आश्वासन: श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने हेल्पलाइन जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार अपने नागरिकों और कामगारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने जोर दिया कि विभाग की टीम 24 घंटे अलर्ट पर है और कोई भी प्रवासी बिहारी संकट में अकेला नहीं रहेगा.

"श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से हेल्पलाइन जारी किया गया है. इस पहल से प्रवासियों और उनके परिजनों को तत्काल सहायता मिल सकेगी, जिससे उनकी चिंताएं कम होंगी."- दीपक आनंद, सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर हेल्पलाइन नंबर की जानकारी साझा की और कहा कि नीतीश सरकार प्रवासी बिहारियों की सुरक्षा और सहायता के लिए पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जाएगी.

"प्रवासी बिहारी की सुरक्षा और सहायता के लिए नीतीश सरकार प्रतिबद्ध है. बिहार भवन से विशेष हेल्पलाइन नंबर 7217788114 जारी किया गया है. इस पर 24 घंटे टीम निगरानी रखेगी."-सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

प्रवासी बिहारियों की बड़ी संख्या और आवश्यकता: बिहार से लाखों लोग रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों में जाते हैं, जहां वे निर्माण, सेवा और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं. युद्ध जैसी स्थिति में उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, इसलिए बिहार सरकार की यह पहल महत्वपूर्ण है. प्रवासियों से अपील है कि वे इस हेल्पलाइन का उपयोग करें और सुरक्षित रहें. राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर उनकी निकासी और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

