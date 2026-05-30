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निजी स्कूलों को लेकर बिहार सरकार का बड़ा आदेश, रडार पर 15,668 विद्यालय

शिक्षा विभाग ने बिहार के 15,668 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें फीस, आधारभूत संचरना की पड़ताल की जाएगी. पढ़ें

Bihar Private School Checking
निजी स्कूलों की जांच के आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 30, 2026 at 12:08 PM IST

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पटना: बिहार में निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. शिक्षा विभाग ने राज्य भर में संचालित 15668 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की व्यापक जांच कराने का निर्णय लिया है. इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

प्राइवेट स्कूलों की जांच के आदेश: जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निजी विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं. शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार जांच के दौरान विद्यालयों की शैक्षणिक एवं आधारभूत संरचना, शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धता, उनके वेतनमान, छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क तथा अन्य सुविधाओं का विस्तृत आकलन किया जाएगा.

स्कूलों में तमाम सुविधाओं का होगा मूल्यांकन: इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि विद्यालयों को जिस आधार पर मान्यता प्रदान की गई थी, वे आज भी उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं या नहीं. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राज्य में कई ऐसे निजी विद्यालय संचालित हैं, जिन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त है.

जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी: ऐसे सभी संस्थानों की स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाएगा. जांच में विद्यालय भवन, कक्षाओं की उपलब्धता, शौचालय, पेयजल, खेलकूद सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षण संसाधनों की भी समीक्षा की जाएगी. जांच प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इन अधिकारियों को मिला जांच का जिम्मा: जांच टीम में जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी शामिल होंगे. इन अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का निरीक्षण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

नियम तोड़ने पर रद्द होगी मान्यता: शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जांच के दौरान यदि किसी विद्यालय में निर्धारित मानकों, नियमों अथवा मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. गंभीर अनियमितता मिलने पर विद्यालय की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई संभव है. विभाग का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ेगी और निजी विद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करना होगा.

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निजी विद्यालयों को दी जाने वाली मान्यता समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के आधार पर प्रदान की जाती है. सामान्यतः विद्यालयों को निर्धारित शर्तों के साथ तीन वर्षों के लिए मान्यता दी जाती है, जिसके बाद नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होती है. जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि संबंधित विद्यालयों ने मान्यता का नवीनीकरण कराया है या नहीं.

"राज्यव्यापी जांच अभियान से निजी विद्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी. इससे छात्रों और अभिभावकों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा. साथ ही, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सरकार को वास्तविक स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी. इस जांच अभियान से नियमों का पालन करने वाले विद्यालयों और अनियमितताओं में लिप्त संस्थानों के बीच का अंतर भी सामने आ सकेगा."- प्रो बीएन प्रसाद, शिक्षा विशेषज्ञ

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