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अब और लग्जरी गाड़ियों में घूम सकेंगे मंत्री, जज और अफसर.. बिहार सरकार ने जारी की अधिसूचना

सरकारी गाड़ियों के दामों की खरीद पर बढ़ी लिमिट ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में मंत्री, जज और अफसर महंगी गाड़ी खरीद सकेंगे. बिहार सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है. नई अधिसूचना के अनुसार कैबिनेट मंत्री, जज और अधिकारियों को दिए जाने वाहनों के दामों की खरीदी लिमिट को बढ़ा दिया गया है. यहां तक उसमें लगने वाले एसेसरीज को भी बजट में शामिल करने की मंजूरी दी गई है. यह बढ़तरी 2 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक हुई है. वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना : पहले हाईकोर्ट के जजों, कैबिनेट मंत्री के गाड़ियों की कीमत 30 लाख हुआ करती थी जिसे अब नए संशोधन के अनुसार 37 लाख रुपए कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी गाड़ियों के दामों में इजाफा और महंगी होती एसेसरीज को देखकर की गई है. सरकार की ओर से समय-समय पर बजट में संशोधन किया जाता रहा है. यानी अब मंत्री और हाईकोर्ट के जज महंगी और आरामदायक गाड़ियों में घूम सकेंगे. महंगी गाड़ियों में घूम सकेंगे कैबिनेट मंत्री, जज और अफसर (ETV Bharat)