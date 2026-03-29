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अब और लग्जरी गाड़ियों में घूम सकेंगे मंत्री, जज और अफसर.. बिहार सरकार ने जारी की अधिसूचना

बिहार में कैबिनेट मंत्री, जज और अफसर अब महंगी गाड़ियों में घूम सकेंगे. वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. पढ़ें खबर-

सरकारी गाड़ियों के दामों की खरीद पर बढ़ी लिमिट
सरकारी गाड़ियों के दामों की खरीद पर बढ़ी लिमिट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 1:19 PM IST

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पटना : बिहार में मंत्री, जज और अफसर महंगी गाड़ी खरीद सकेंगे. बिहार सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है. नई अधिसूचना के अनुसार कैबिनेट मंत्री, जज और अधिकारियों को दिए जाने वाहनों के दामों की खरीदी लिमिट को बढ़ा दिया गया है. यहां तक उसमें लगने वाले एसेसरीज को भी बजट में शामिल करने की मंजूरी दी गई है. यह बढ़तरी 2 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक हुई है.

वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना : पहले हाईकोर्ट के जजों, कैबिनेट मंत्री के गाड़ियों की कीमत 30 लाख हुआ करती थी जिसे अब नए संशोधन के अनुसार 37 लाख रुपए कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी गाड़ियों के दामों में इजाफा और महंगी होती एसेसरीज को देखकर की गई है. सरकार की ओर से समय-समय पर बजट में संशोधन किया जाता रहा है. यानी अब मंत्री और हाईकोर्ट के जज महंगी और आरामदायक गाड़ियों में घूम सकेंगे.

महंगी गाड़ियों में घूम सकेंगे कैबिनेट मंत्री, जज और अफसर
महंगी गाड़ियों में घूम सकेंगे कैबिनेट मंत्री, जज और अफसर (ETV Bharat)

बजट में एसेसरीज भी होंगे शामिल : वित्त विभाग के जारी संकल्प के अनुसार संशोधित बजट में वाहन की ऑन-रोड कीमत के साथ-साथ उसकी साज-सज्जा (एसेसरीज) पर होने वाला खर्च भी शामिल है. वित्त विभाग की सचिव (व्यय) रचना पाटिल के हस्ताक्षर से जारी आदेश के तहत अब मंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 37 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदी जा सकेगी. पहले यह सीमा 30 लाख रुपए थी.

इन अधिकारियों के लिए भी लिमिट बढ़ी : वहीं अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए बजट 25 लाख से 30 लाख रुपए किया गया है. जिलाधिकारी और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए अब 22 लाख रुपए खर्च किए जा सकेंगे, जो पहले 20 लाख रुपए थे. पुलिस अधीक्षक स्तर के अफसरों के लिए 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख और अन्य पात्र अधिकारियों के लिए 14 लाख से बढ़ाकर 16 लाख रुपए की सीमा तय की गई है.

वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना (ETV Bharat)

अफसरों के लिए फिक्रमंद सरकार : गाड़ियों की कीमत में इजाफा हो रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है, जिससे सरकार के मंत्री और अधिकारी को किसी तरह की परेशानी ना हो.

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