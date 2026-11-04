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बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी! 7 से 10 रुपये न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, जानिये अब कितनी मिलेगी

बिहार सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार ने न्यूनतम दैनिक मजदूरी में 7 रुपए से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी की है. नई मजदूरी की दर एक अक्टूबर के प्रभाव से लागू होगी. बिहार में साढ़े 3 करोड़ कामगार हैं, जिन्हें श्रम संसाधन विभाग के फैसले से लाभ मिलेगा. विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

विभिन्न श्रेणियों के लिए तय नई दरें