बिहार सरकार ने जारी की साल 2026 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट, जानें कब-कब है हॉलिडे

बिहार सरकार ने 2026 का सार्वजनिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है, आइये जानते हैं नए साल 2016 में आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी.

बिहार सरकार ने जारी की साल 2026 की छुट्टियों की लिस्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 1, 2026 at 6:49 AM IST

पटना: नए साल 2026 में नीतीश सरकार ने सरकारी सेवकों को 35 दिनों की सरकारी छुट्टी घोषित की है, जिसमें से 6 रविवार होने के कारण उसका लाभ नहीं मिल पाएगा. यानी 29 दिन की छुट्टी ही मिलेगी. साथ ही 22 दिनों का ऐच्छिक अवकाश भी है.

बिहार सरकार ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट: वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए 75 दिनों के अवकाश का कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर लंबी छुट्टियां हैं. साथ ही 20 दिनों का ग्रीष्म कालीन अवकाश भी है.

11 दिन सामान्य छुट्टी : बिहार सरकार ने 2026 के लिए जो छुट्टियों की सूची जारी की है, उसमें सभी सरकारी विभागों के लिए सामान्य, सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाश शामिल हैं. 2026 में कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य छुट्टी 11 दिनों की है. इनमें से दो छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं. जबकि एनआई एक्ट के तहत 24 छुट्टियां हैं.

एनआई एक्ट, 1881 के तहत कुल 24 छुट्टियों में से चार छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं. इसमें 1 मई को मई दिवस और गुरु पूर्णिमा की भी छुट्टी है. इस तरह नए साल में कर्मचारियों को 35 छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन इनमें से छह छुट्टियों की तिथियां रविवार को पड़ने के कारण कर्मचारियों को इनका अलग से लाभ नहीं मिल पाएगा. साथ ही दो छुट्टियों की तिथि 1 मई को होने के कारण एक ही का लाभ मिलेगा.

2026 में सामान्य छुट्टी: 2026 में कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य छुट्टी 11 हैं. इनमें वसंत पंचमी (23 जनवरी), संत रविदास जयंती (01 फरवरी),शब-ए-बारात (04 फरवरी), महा शिवरात्रि (15 फरवरी), सम्राट अशोक अष्टमी (26 मार्च), वीर कुंवर सिंह जयन्ती (23 अप्रैल), जानकी नवमी (25 अप्रैल), कबीर जयंती (29 जून), चेहल्लुम (04 अगस्त), दुर्गा पूजा (सप्तमी) ( 17 अक्टूबर), चित्रगुप्त पूजा भाई दूज (10 नवंबर) शामिल है.

2026 में एनआईए एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश 24 हैं. इनमें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), होली (03 और 04 मार्च), ईद उल फितर (21 मार्च), बिहार दिवस (22 मार्च), रविवार, रामनवमी (27 मार्च), महावीर जयंती ( 31 मार्च), गुड फ्राइडे (03 अप्रैल), अम्बेडकर जयंती (14 अप्रैल), मई दिवस (01 मई), बुद्ध पूर्णिमा (01 मई), ईद उल जोहा (28 मई), मुहर्रम (26 जून),
स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), हजरत मुहम्मद साहब का जन्मदिन (26 अगस्त), श्रीकृष्णजन्माष्टमी (04 सितम्बर), गांधी जयंती (02 अक्टूबर), दुर्गा पूजा (18-20 अक्टूबर), दिवाली (08 नवंबर), छठ पूजा (15-16 नवंबर), क्रिसमस - 25 दिसंबर शामिल हैं.

ऐच्छिक/प्रतिबंधित छुट्टियां 2026: 22 एच्छिक छुट्टी है. नववर्ष (01 जनवरी), मकर संक्रांति (14 जनवरी), कर्पूरी ठाकुर जयंती( 24 जनवरी), होलिका दहन (02 मार्च), रमज़ान का आखिरी जुम्मा (13 मार्च), ईदुल फितर (22 मार्च), ईदुल जोहा (29 मई), अनुग्रह नारायण सिंह जयंती (18 जून), मुहर्रम (27 जून), अंतिम श्रावणी सोमवारी (24 अगस्त) शामिल हैं.

वहीं रक्षाबंधन (28 अगस्त), हरिताहल्का तीज (14 सितम्बर), विश्वकर्मा पूजा ( 17 सितम्बर), अनंत चतुर्दशी (25 सितंबर), जीवित्पुत्रिका व्रत (04 अक्टूबर), दुर्गा पूजा कलश स्थापना (11 अक्टूबर), जय प्रकाश नारायण जयंती (11 अक्टूबर), दुर्गा पूजा (21 अक्टूबर),श्रीकृष्ण सिंह जयंती (21 अक्टूबर), छठ पूजा खरना (14 नवंबर), डॉ. राजेंद्र प्रसाद जयंती (03 दिसंबर), क्रिसमस की पूर्व संध्या (24 दिसंबर) ऐच्छिक/प्रतिबंधित छुट्टियां 2026 में शामिल हैं.

सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की भरमार: वहीं बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए 75 दिनों के अवकाश का कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें लंबी छुट्टी जो मिलेगी उसमें दुर्गा पूजा (17 से 21 अक्टूबर, 2026, 5 दिन), दिवाली/छठ ( 7 से 17 नवंबर, 2026, 10 दिन), क्रिसमस (25 दिसंबर, 2026, विंटर वेकेशन के साथ) शामिल है.

इसके अलावा होली की छुट्टी तीन और चार मार्च को होगी. 1 मार्च रविवार है. ऐसे में 2 मार्च की छुट्टी लेने पर चार दिनों की छुट्टी हो जाएगी. 1 जून से 20 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा. स्कूलों में इसके अलावा डीएम के स्तर पर भी अत्यधिक ठंड पड़ने या अधिक गर्मी पड़ने पर छुट्टी दी जाती है. जल जमाव के कारण भी छुट्टियां मिलती हैं.

57 सरकारी छुट्टी तो स्कूलों में 75 दिन की छुट्टी: इस तरह से देखें तो बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए 57 दिनों की छुट्टी की घोषणा की गई है तो सरकारी स्कूलों में 75 दिन की छुट्टी रहेगी. यानी नए साल में सरकारी कार्यालय से लेकर स्कूल तक में छुट्टी की बहार होने वाली है और एक साथ कई दिनों की छुट्टी भी मिल रही है, जिसके कारण घूमने और परिवार के साथ लंबा समय बीताने का मौका मिलेगा.

