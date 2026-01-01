ETV Bharat / state

बिहार सरकार ने जारी की साल 2026 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट, जानें कब-कब है हॉलिडे

पटना: नए साल 2026 में नीतीश सरकार ने सरकारी सेवकों को 35 दिनों की सरकारी छुट्टी घोषित की है, जिसमें से 6 रविवार होने के कारण उसका लाभ नहीं मिल पाएगा. यानी 29 दिन की छुट्टी ही मिलेगी. साथ ही 22 दिनों का ऐच्छिक अवकाश भी है.

बिहार सरकार ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट: वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए 75 दिनों के अवकाश का कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर लंबी छुट्टियां हैं. साथ ही 20 दिनों का ग्रीष्म कालीन अवकाश भी है.

11 दिन सामान्य छुट्टी : बिहार सरकार ने 2026 के लिए जो छुट्टियों की सूची जारी की है, उसमें सभी सरकारी विभागों के लिए सामान्य, सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाश शामिल हैं. 2026 में कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य छुट्टी 11 दिनों की है. इनमें से दो छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं. जबकि एनआई एक्ट के तहत 24 छुट्टियां हैं.

एनआई एक्ट, 1881 के तहत कुल 24 छुट्टियों में से चार छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं. इसमें 1 मई को मई दिवस और गुरु पूर्णिमा की भी छुट्टी है. इस तरह नए साल में कर्मचारियों को 35 छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन इनमें से छह छुट्टियों की तिथियां रविवार को पड़ने के कारण कर्मचारियों को इनका अलग से लाभ नहीं मिल पाएगा. साथ ही दो छुट्टियों की तिथि 1 मई को होने के कारण एक ही का लाभ मिलेगा.

2026 में सामान्य छुट्टी: 2026 में कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य छुट्टी 11 हैं. इनमें वसंत पंचमी (23 जनवरी), संत रविदास जयंती (01 फरवरी),शब-ए-बारात (04 फरवरी), महा शिवरात्रि (15 फरवरी), सम्राट अशोक अष्टमी (26 मार्च), वीर कुंवर सिंह जयन्ती (23 अप्रैल), जानकी नवमी (25 अप्रैल), कबीर जयंती (29 जून), चेहल्लुम (04 अगस्त), दुर्गा पूजा (सप्तमी) ( 17 अक्टूबर), चित्रगुप्त पूजा भाई दूज (10 नवंबर) शामिल है.

2026 में एनआईए एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश 24 हैं. इनमें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), होली (03 और 04 मार्च), ईद उल फितर (21 मार्च), बिहार दिवस (22 मार्च), रविवार, रामनवमी (27 मार्च), महावीर जयंती ( 31 मार्च), गुड फ्राइडे (03 अप्रैल), अम्बेडकर जयंती (14 अप्रैल), मई दिवस (01 मई), बुद्ध पूर्णिमा (01 मई), ईद उल जोहा (28 मई), मुहर्रम (26 जून),

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), हजरत मुहम्मद साहब का जन्मदिन (26 अगस्त), श्रीकृष्णजन्माष्टमी (04 सितम्बर), गांधी जयंती (02 अक्टूबर), दुर्गा पूजा (18-20 अक्टूबर), दिवाली (08 नवंबर), छठ पूजा (15-16 नवंबर), क्रिसमस - 25 दिसंबर शामिल हैं.

ऐच्छिक/प्रतिबंधित छुट्टियां 2026: 22 एच्छिक छुट्टी है. नववर्ष (01 जनवरी), मकर संक्रांति (14 जनवरी), कर्पूरी ठाकुर जयंती( 24 जनवरी), होलिका दहन (02 मार्च), रमज़ान का आखिरी जुम्मा (13 मार्च), ईदुल फितर (22 मार्च), ईदुल जोहा (29 मई), अनुग्रह नारायण सिंह जयंती (18 जून), मुहर्रम (27 जून), अंतिम श्रावणी सोमवारी (24 अगस्त) शामिल हैं.