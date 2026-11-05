बिहार सरकार ने किया बड़ा बदलाव! अब इस दिन होगी चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी
बिहार सरकार ने छुट्टी कैलेंडर में चित्रगुप्त पूजा को लेकर बदलाव किया. छुट्टी का दिन बदलने का आग्रह किया गया था. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 5, 2026 at 12:42 PM IST
पटना : बिहार में चित्रगुप्त पूजा 11 नवंबर को मनाया जाएगा और इसलिए बिहार सरकार के कैलेंडर में 10 नवंबर की छुट्टी को अब बदलकर 11 नवंबर कर दिया गया है. बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी में बदलाव का आग्रह किया था. मुख्यमंत्री ने छुट्टी बदलने पर अपनी सहमति दे दी है.
चित्रगुप्त पूजा कब है
प्रोफेसर रणवीर नंदन ने मुख्यमंत्री को इस संबंध ज्ञापन दिया था जिसमें कहा था, बिहार सरकार की जो छुट्टी का कैलेंडर है उसमें चित्रगुप्त पूजा 10 नवंबर को निर्धारित है. जबकि पंचांग और उदया तिथि के अनुसार इस बार चित्रगुप्त पूजा 11 नवंबर को मनाया जाएगा.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लगायी मुहर
चित्रगुप्त का पूजन उत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होता है जो इस वर्ष 11 नवंबर को है. जन भावनाओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने संशोधन पर अपनी मुहर लगा दी है.
पूजा में शामिल होने के लिए सीएम को निमंत्रण
बिहार में लाखों कायस्थ परिवार चित्रगुप्त पूजा बहुत ही धूमधाम से करते हैं. प्रोफेसर रणवीर नंदन गर्दनीबाग में विशेष रूप से भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति भी बैठाते हैं. मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग पूजा कार्यक्रम में शामिल होते हैं. इस साल भी आयोजन किया है और रणवीर नंदन के अनुसार "इस कार्यक्रम के लिए भी मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है."
ऐसे अगले सप्ताह कई महत्वपूर्ण पर्व हैं. 10 नवंबर को भाई दूज है और उससे पहले दीपावली होगा. अगले सप्ताह लोक आस्था का महापर्व छठ की भी शुरुआत हो जाएगी.
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