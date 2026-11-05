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बिहार सरकार ने किया बड़ा बदलाव! अब इस दिन होगी चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी

चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी में बदलाव ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में चित्रगुप्त पूजा 11 नवंबर को मनाया जाएगा और इसलिए बिहार सरकार के कैलेंडर में 10 नवंबर की छुट्टी को अब बदलकर 11 नवंबर कर दिया गया है. बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी में बदलाव का आग्रह किया था. मुख्यमंत्री ने छुट्टी बदलने पर अपनी सहमति दे दी है.

चित्रगुप्त पूजा कब है