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बिना ₹1 दिए मिलेगी सरकारी नौकरी और बिजनेस का पूरा सामान! बिहार सरकार की इस मुफ्त योजना से हजारों छात्रों को लाभ

बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग बेरोजगार युवाओं को परीक्षाओं और स्वरोजगार के लिए मुफ्त में स्टडी और टूल्स किट दे रहा. पढ़ें खबर

DALMIANAGAR NIYOJAN KARYALAY
बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में स्टडी और टूल्स किट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2026 at 3:50 PM IST

7 Min Read
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रोहतास: अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, महंगी किताबों का खर्च बोझ लग रहा है या फिर हुनर होने के बावजूद औजारों की कमी के कारण आप अपना काम शुरू कर नहीं पा रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है. कैसे होगा यह सब इस रिपोर्ट में जानिए.

फीस या कर्ज की दरकार नहीं: सरकार आपको स्टडी किट देगी, वहीं आप स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बनने को इच्छुक हैं तो आपके लिए टूल्स किट उपलब्ध हैं. घबराने की जरूरत नहीं है इसके लिए कोई भारी भरकम फीस नहीं देनी है कही कर्ज नहीं लेना है.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर: राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने यह योजना शुरू की है जो युवाओं को मुफ्त स्टडी किट और टूल्स किट उपलब्ध करा रही है वह भी बिना किसी भारी फीस और बिना कर्ज के बोझ के. अगर आप अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं तो अब पैसों की कमी आपकी राह नहीं रोकेगी.

रश्मि का संघर्ष: डालमिया नगर की रश्मि बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही है, पर घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी. ऐसे में उसे चिंता सता रही थी कि वह आखिर तैयारी करे तो करें. उसने पिता को बताया तो वह भी सोच में डूब गए. बेटी की किताबों को लेकर वह सूद पर रुपए लेने को भी तैयार थे.

मिली उम्मीद की किरण: तभी रश्मि को पता चला कि बिहार सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे वैसे अभ्यर्थियों को टॉप प्रकाशन की किताबें मुफ्त में मुहैया करवा रही है. सरकार की यह योजना उन छात्र-छात्राओं के लिए किसी वरदान से काम नहीं है जो आर्थिक तंगी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते.

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राहुल की परेशानी: कुछ यही हाल जिले के अकोड़ी गोला के रहने वाले 24 साल के राहुल का है. वह पिछले 2 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी की महंगी किताबें खरीद सके या कोचिंग कर सके. पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां घर संभालती थी.

राहुल का सपना: कई बार राहुल ने सोचा की पढ़ाई छोड़कर मजदूरी की जाए लेकिन उसके सपने उसे रोक लेते थे. एक दिन उसे पता चला कि सरकार बेरोजगार युवाओं को मुफ्त स्टडी किट दे रही है. वह नियोजन कार्यालय पहुंचा और उसे जरूरी किताबें, गाइड और पढ़ाई की सामग्री मिल गई.

स्टडी किट की पात्रता: इस योजना के तहत छात्रों को यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी किताबें और अध्ययन सामग्री मुफ्त दी जाती है. पात्रता की शर्तें हैं कि आवेदक बिहार का स्थाई निवासी हो, उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच हो. परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो तथा जिला नियोजन में कम से कम 6 महीने पहले निबंधन किया गया हो.

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क्या है टूल किट योजना: वहीं अगर आप नौकरी के बजाय खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो यह योजना आपके लिए बेहद खास है. इस योजना के तहत सरकार युवाओं को उनके ट्रेड के अनुसार फ्री टूल किट देती है ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें. इसके तहत इलेक्ट्रीशियन, फ़ीटर, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन, प्लंबर, इलेक्ट्रॉनिक सहित कई अन्य ट्रेड शामिल है.

टूल किट की शर्तें: इसकी पात्रता की शर्तें हैं कि आवेदक की उम्र तकरीबन 18 से 40 वर्ष हो और उसका बिहार का निवासी होना अनिवार्य है. परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान (PMKVY, DDU-GKY) आदि से कम से कम 3 माह का प्रशिक्षण और एनसीएस पोर्टल पर 6 महीने पहले निबंधन जरूरी है.

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आवेदन करने की प्रक्रिया: इच्छुक उम्मीदवार अपने जिले के नियोजन कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और टूल किट के लिए तकनीकी प्रशिक्षण सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे.

इनको मिलेगी प्राथमिकता: इस योजना में विशेष रूप से दिव्यांग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ट्रांसजेंडर समुदाय को प्राथमिकता दी जाएगी. इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और बेरोजगारी कम करना है. सरकार चाहती है कि हर युवा सम्मानजनक जीवन जिए.

स्टडी किट का कमाल: डाटा एंट्री ऑपरेटर मनीष कहते हैं कि स्टडी किट की वजह से ही आज अपने मुकाम पर पहुंचा हूं. बेल्ट्रॉन से डाटा ऑपरेटर में नियुक्ति हुई है मेरी पोस्टिंग कैमूर में है.

"सरकार की योजना वैसे अभ्यर्थी के लिए बेहद खास है जो संसाधन के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर नहीं पाते. वैसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं नियोजन कार्यालय में जाकर मुफ्त स्टडी किट पा सकते हैं."- मनीष, डाटा एंट्री ऑपरेटर

स्टडी किट ने आसान की मुश्किल: छात्रा रौशनी कुमारी कहती हैं कि मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हूं. सरकार की तरफ से स्टडी किट मुहैया कराई गई है अब हमें किसी भी तरह की फिक्र नहीं है. अब बस एक ही सपना है किसी तरह जॉब पाना वह हासिल कर कर रहूंगी.

राज शर्मा का स्टेटमेंट: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवक राज शर्मा कहते हैं कि बिहार एसआई की तैयारी कर रहे है. स्टडी किट की कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में सक्षम हो पाया.

"यहां लाइब्रेरी में सभी तरह की किताबें भी उपलब्ध है. हमारी जरूरत के अनुसार जिस एग्जाम की तैयारी करनी हो उसके लिए बुक उपलब्ध कराया जाता है."- राज शर्मा, लाभार्थी

छात्र-छात्राओं के लिए उपयोगी: विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर सुबोध कुमार कहते हैं कि सरकार की यह योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है. डालमियानगर में अवर प्रादेशिक नियोजन कार्यालय है जहां मुफ्त में स्टडी किट उपलब्ध कराया जा रहा है. वही जो अपना खुद रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए टूल्स किट मुहैया कराई जा रही है.

"सरकार की योजना बिल्कुल निशुल्क है अभ्यर्थियों को निबंधन कार्यालय में निबंधन कराना अनिवार्य है या सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट एनसीएस पोर्टल पर खुद भी लॉगिन कर सकते हैं."- सुबोध कुमार,असिस्टेंट डायरेक्टर

निष्कर्ष: गौरतलब है कि आज के समय में जहां बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, वही बिहार सरकार की यह पहल युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है. अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं तो देर ना करें आज ही अपने नियोजन कार्यालय में संपर्क करें और इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं.

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