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बिहार के 11 शहरों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक, जानिए सम्राट सरकार का सेटेलाइट टाउनशिप 'प्लान'

बिहार में वर्ल्ड क्लास सेटेलाइट टाउनशीप बसाई जाएंगी. जानिए सम्राट सरकार का पूरा प्लान और शहरों की लिस्ट

BIHAR 11 SATELLITE TOWNSHIP
बिहार में बनेंगे 11 नए टाउनशिप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 23, 2026 at 12:48 PM IST

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पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट की बैठक में 11 शहरों में सुनियोजित विकास के लिए 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की मंजूरी दी है. सैटलाइट टाउनशिप वाले शहर का नाम भी कैबिनेट में स्वीकृति दे दी गई है.

बिहार में बनेगी नई 11 टाउनशिप : सैटेलाइट टाउनशिप योजना में 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों के साथ-साथ सीतामढ़ी और सोनपुर को शामिल किया गया है. इन क्षेत्रों में 31 मार्च 2027 (समूह 1) और 30 जून 2027 (समूह 2) तक मास्टर प्लान लागू होने तक जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी गई है.

''राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. ग्यारह ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास हेतु विशेष क्षेत्र एवं कोर क्षेत्र का चयन किया गया है. इन क्षेत्रों के नामकरण के साथ-साथ भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, भूमि विकास एवं भवन निर्माण पर रोक लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.'' - विनय कुमार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार

शहरों की पूरी लिस्ट और नई टाउनशिप : 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए जिन शहरों को शामिल किया गया है, उनमें पटना (पाटलिपुत्र), दरभंगा (मिथिला), सहरसा (कोसी), पूर्णिया (पूर्णिया), गया (अंग), मुजफ्फरपुर (तिरहुत), भागलपुर (विक्रमशिला), छपरा (सारण), सीतामढ़ी (सीतापुरम) और सोनपुर (हरिहरनाथपुर) शामिल है.

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सम्राट कैबिनेट में सेटेलाइट टाउनशिप पर मुहर (ETV Bharat)

इन शहरों में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक : दरअसल, 11 शहरों में टाउनशिप सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने का फैसला 2025 में ही तत्कालिन सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में लिया गया था. एक कदम आगे बढ़ते हुए सम्राट चौधरी की कैबिनेट में उनका नाम तय कर दिया गया है. जिन 11 शहरों में टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, वहां विशेष क्षेत्र और कोर क्षेत्र को भी चिन्हित किया गया है.

नए सैटेलाइट टाउनशिप में मिलेगी वर्ल्ड लेवल फैसिलिटी : नए सैटेलाइट टाउनशिप में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे रोजगार भी बड़े पैमाने पर पैदा होगा. कई राज्यों में नए टाउनशिप विकसित करने पर काम हुआ है लेकिन बिहार में अब पहली बार इस पर काम होने जा रहा है.

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