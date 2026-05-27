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बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए कंपल्सरी हॉलीडे, जानिए सम्राट सरकार का आदेश

बिहार में सरकारी अधिकारी हर तीन महीने में परिवार के साथ ट्रिप पर निकलेंगे. बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की नई पहल है.

SAMRAT CHOUDHARY
सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 2:47 PM IST

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पटना: बिहार ने सरकारी कर्मचारियों को परिवार के साथ घूमने का एक नया आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, सभी सरकारी कर्मचारी हर तीन महीने में अपने परिवार के साथ राज्य भर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन का दौरा करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी जिला पदाधिकारी को देंगे. ऐसे टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है.

सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को घूमने का आदेश: 20 मई को डिपार्टमेंट हेड, डिविजनल कमिश्नर, DM और SP को जारी एक लेटर में, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बी राजेंद्र ने कहा है, ''सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ दो दिन और दो रात के लिए अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे जिलों में टूरिस्ट, इको-टूरिज्म या रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करना होगा.''

शुक्रवार-शनिवार का शेड्यूल: सरकारी निर्देश के मुताबिक, यह ट्रैवल शुक्रवार और शनिवार को शेड्यूल किया जाएगा, जिसके दौरान कर्मचारियों से कम से कम तीन टूरिस्ट स्पॉट पर जाने और रात में रुकने के लिए कहा गया है.

जिला पदाधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी: अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि वे इन ट्रिप के दौरान रिव्यू मीटिंग या ऑफिशियल इंस्पेक्शन न करें. साथ ही विजिट के बाद, कर्मचारियों को फ़ोटो, विज़िट की गई टूरिस्ट जगहों की जानकारी और अपने अनुभवों वाली रिपोर्ट जिला पदाधिकारी या संबंधित विभाग को जमा करना होगा.

BIHAR GOVERNMENT TOURISM POLICY
ग्लास ब्रिज (ETV Bharat)

नोडल अफसर रिपोर्ट इकट्ठा करेंगे: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस और राज्य के डिपार्टमेंट में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे जो रिपोर्ट इकट्ठा करेंगे. उन्हें टूरिज्म, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, और आर्ट एंड कल्चर जैसे डिपार्टमेंट को भेजेंगे.

ऑफिशियल ड्यूटी पीरियड माना जाएगा प्रवास: सरकार ने कहा कि इस पहल से लोकल इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है. साथ ही विज़िटर्स को असली कल्चरल अनुभव, लोकल खाना और पर्सनलाइज़्ड हॉस्पिटैलिटी भी मिलेगी. लेकिन इस पूरी यात्रा के समय को ऑफिशियल ड्यूटी माना जाएगा.

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वीटीआर का नजारा (ETV Bharat)

घूमने-फिरने का उद्देश्य क्या?: साथ ही निर्देश में यह भी कहा गया है, "बिहार कल्चरल डायवर्सिटी, एनवायरनमेंटल हेरिटेज और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन से भरा हुआ है. ऐसी कई जगहें हैं जो बड़े नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म हब बन सकते हैं. अधिकारियों को ऐसी जगहों पर जाने और सुझाव देने के लिए बढ़ावा देने से टूरिज्म डेवलपमेंट में मदद मिलेगी और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा."

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