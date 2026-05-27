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बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए कंपल्सरी हॉलीडे, जानिए सम्राट सरकार का आदेश

पटना: बिहार ने सरकारी कर्मचारियों को परिवार के साथ घूमने का एक नया आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, सभी सरकारी कर्मचारी हर तीन महीने में अपने परिवार के साथ राज्य भर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन का दौरा करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी जिला पदाधिकारी को देंगे. ऐसे टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है.

सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को घूमने का आदेश: 20 मई को डिपार्टमेंट हेड, डिविजनल कमिश्नर, DM और SP को जारी एक लेटर में, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बी राजेंद्र ने कहा है, ''सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ दो दिन और दो रात के लिए अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे जिलों में टूरिस्ट, इको-टूरिज्म या रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करना होगा.''

शुक्रवार-शनिवार का शेड्यूल: सरकारी निर्देश के मुताबिक, यह ट्रैवल शुक्रवार और शनिवार को शेड्यूल किया जाएगा, जिसके दौरान कर्मचारियों से कम से कम तीन टूरिस्ट स्पॉट पर जाने और रात में रुकने के लिए कहा गया है.

जिला पदाधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी: अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि वे इन ट्रिप के दौरान रिव्यू मीटिंग या ऑफिशियल इंस्पेक्शन न करें. साथ ही विजिट के बाद, कर्मचारियों को फ़ोटो, विज़िट की गई टूरिस्ट जगहों की जानकारी और अपने अनुभवों वाली रिपोर्ट जिला पदाधिकारी या संबंधित विभाग को जमा करना होगा.