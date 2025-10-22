ETV Bharat / state

बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, छठ के कारण समय से पहले वेतन भुगतान

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच इस बार छठ महापर्व का भी आयोजन हो रहा है. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को पहले ही वेतन दिया जा रहा है. सरकार ने अक्टूबर महीने का वेतन 21 तारीख से ही देना शुरू कर दिया है. लगातार दूसरा महीना है, जब समय से पहले वेतन दिया जा रहा है. पिछले महीने भी दुर्गा पूजा और दशहरा के कारण समय से पहले वेतन दिया गया था.

समय से पहले मिला वेतन: अमूमन सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को 30 हर महीने की तारीख तक वेतन भुगतान किया जाता है लेकिन इस बार छठ के कारण पहले वेतन दिया जा रहा है. वित्त विभाग की ओर से 21 अक्टूबर को पहले वेतन भुगतान करने से संबंधित लेटर जारी किया गया है और लेटर राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार विधानसभा के सचिव, बिहार विधान परिषद के सचिव, पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिन, सभी विभाग के अध्यक्ष , सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी कोषागार पदाधिकारी और स्थानीय आयुक्त बिहार नई दिल्ली को भेजा गया है.

21 अक्टूबर से वेतन निर्गत (ETV Bharat)

वित्त विभाग का पत्र जारी: वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर की ओर से जारी किए गए लेटर में कहा गया है कि राज्य सरकार के वैसे सभी कर्मी अराजपत्रित एवं राजपत्रित (जिनके वेतन की निकासीय स्थापना विपत्र से की जाती है) को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस (मार्च माह के वेतन छोड़कर) पर वेतन का भुगतान अनुमान्य है. सम्यक विचारों प्रांत राज्य सरकार द्वारा छठ पर्व को दृष्टि पथ में रखते हुए सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को माह अक्टूबर 2025 के वेतन का भुगतान 21 अक्टूबर 2025 से करने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 141 में निहित प्रावधानों से आच्छादित है.