ETV Bharat / state

30,000 परिवारों को बिहार सरकार फ्री में देगी जमीन, भूमिहीन लाभुकों को मिलेगा बासगीत पर्चा

''इससे भूमिहीन और गरीब परिवारों को अपनी जमीन मिलेगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके लिए मकान बनाए जा सकेंगे, यानी बेघर को घर और भूमिहीन को भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा.'' - दिलीप जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री

बिहार में भूमिहीनों को मिलेगी जमीन : दिलीप जायसवाल ने कहा कि 15 अगस्त से शुरू होने वाला बासगीत पर्चा वितरण अभियान करीब एक महीने तक चलेगा. उन्होंने दावा किया कि एक साथ 30 हजार भूमिहीन लोगों को पर्चा उपलब्ध कराना देश में पहली बार हो रहा है.

बासगीत पर्चा वितरित करने का अभियान : प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मंत्री ने कहा कि पूरे बिहार से 100 से अधिक लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे. ज्यादातर मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग लगातार आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है.

सरकार की प्राथमिकता में भूमि विवादों का समाधान : उन्होंने कहा कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को भी सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. सर्वे अधूरा रहने के कारण जमीन से जुड़े विवाद लगातार सामने आते हैं. उन्होंने दावा किया कि थानों और सिविल अदालतों में 35 से 43 प्रतिशत तक मामले भूमि विवाद से संबंधित होते हैं.

मंत्री दिलीप जायसवाल (ETV Bharat)

''परिवारों में भाई-भाई, मां-बेटे और भाई-बहन के बीच भी जमीन को लेकर विवाद होते हैं. सर्वे पूरा होने के बाद राज्य में करीब 90 प्रतिशत भूमि विवाद समाप्त होने की उम्मीद है.'' - दिलीप जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री

नौ प्रमंडलों में लैंड एक्विजिशन कोर्ट : उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को कुछ जिलों में सर्वे पूरा होने की घोषणा करने का प्रयास किया जा रहा है. भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों पर मंत्री ने कहा कि मुआवजा नहीं मिलने या उचित मुआवजा नहीं मिलने की शिकायतों के समाधान के लिए नौ प्रमंडलों में लैंड एक्विजिशन कोर्ट में सेवानिवृत्त जिला जजों को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. ये नियुक्तियां उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर की गई हैं.

''भूमि विवादों के शीघ्र निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण (बीएएलटी) में सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर सात कर दी गई है. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग इन सभी फैसलों को धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम कर रहा है.'' - दिलीप जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री

ये भी पढ़ें: 'दलितों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण और भूमिहीन को जमीन दी जाए', CPI ने की जमीन सर्वेक्षण की मांग