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बिहार सरकार की आरक्षण नियम उल्लंघन पर नाराजगी, मेरिट वाले आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित सीट पर रखने का निर्देश

पटना: बिहार सरकार ने आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का विभागों और विभिन्न आयोगों द्वारा पालन नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक बार फिर लेटर जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं. मेरिट के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन सामान्य या अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर ही किया जाए.

आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित सीट: लेटर में स्पष्ट कहा गया है कि विभिन्न कोटे के लिए आरक्षित सीटों का जिक्र करते हुए यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अपनी योग्यता और अंकों के आधार पर चयनित होता है, तो उसका चयन गैर-आरक्षित सीटों में किया जाना चाहिए. सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का भी आदेश दिया है.

अनारक्षित सीट पर रखने का निर्देश (ETV Bharat)

40 प्रतिशत सीटें अनारक्षित: बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण है, जबकि शेष 40 प्रतिशत सीटें अनारक्षित या सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध हैं.

अनारक्षित सीटों पर नहीं रखने का आरोप: आरक्षण का विस्तृत वर्गीकरण इस प्रकार है, अनुसूचित जातियां 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं 3 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत और गैर-आरक्षित 40 प्रतिशत. कई बार आरोप लगता रहा है कि मेरिट के आधार पर चयन होने के बावजूद आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर नहीं रखा जाता.