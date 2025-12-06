ETV Bharat / state

बिहार में 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश का प्लान तैयार, गयाजी बनेगा इंडस्ट्रियल हब

सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को बैठक में बिहार में निवेश का प्लान तैयार किया. 5 साल में राज्य में 50 लाख करोड़ निवेश होगा.

शनिवार को बैठक में सीएम नीतीश कुमार
शनिवार को बैठक में सीएम नीतीश कुमार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 6, 2025 at 8:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार सरकार ने राज्य में विकास काम की शुरुआत कर दी है. अगले 5 साल के लिए सरकार ने काम को लेकर योजना तैयार कर ली है. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025, बिहार में उद्यमिता एवं स्वरोजगार हेतु प्रयास, आगामी पांच वर्षों के लिये 'बिहार औद्योगिक संकल्प' सहित अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में सरकार ने प्लान बनाया है.

100 MSME पार्कों का विकास: राज्य में मेगा फूड पार्क और औद्योगिक पार्क के गठन का रास्ता साफ हो गया है. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि यहां 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा दिया जायेगा. आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ 5 नये मेगा फूड पार्क स्थापित किये जायेंगे. 10 औद्योगिक पार्क और 100 MSME पार्कों का विकास किया जायेगा.

शनिवार को बैठक में सीएम नीतीश कुमार
शनिवार को बैठक में सीएम नीतीश कुमार (Etv Bharat)

"उद्योग प्रासंगिक कौशल और उद्यमिता में अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा. डोभी, गयाजी में 1700 एकड़ में फैले इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रक्रिया को तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है. राज्य के 29 जिलों में फैले 14036 एकड़ क्षत्र में इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के जैसे 31 नये अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क स्थापित किये जायेंगे." -प्रत्यय अमृत, मुख्य सचिव

3500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या जो वर्ष 2005 में 46 थी, वह बढ़कर अब वर्ष 2025 में 94 हो गयी है. औद्योगिक इकाईयों की संख्या वर्ष 2005 में 1674 थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 3500 हो गयी है. इसी प्रकार वर्ष 2005 में बिहार से औद्योगिक उत्पादों का निर्यात जो मात्र 25 करोड़ रूपये था, वह बढ़कर वर्ष 2025 में 17 हजार करोड़ रूपये हो गया है.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में बढ़ोतरी: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 2005 के मुकाबले 72 हजार से बढ़कर 2025 में 35 लाख हो गयी है. बिहार के जीएसडीपी में उद्योगों का योगदान वर्ष 2005 के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 21 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है. यह सरकार द्वारा बिहार के औद्योगिक विकास हेतु किये गये प्रयासों को दर्शाता है.

"किसी भी राज्य की तेज आर्थिक तरक्की और रोजगार पैदा करने के लिए वृहद पैमाने पर औद्योगीकरण का होना जरूरी है. बिहार सरकार ने इस दिशा में काफी काम किया है." -नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश: सीएम ने कहा कि कहा कि अब बिहार को भारत के शीर्ष पांच निवेश अनुकूल राज्यों में सम्मिलित करने हेतु उद्योग विभाग देश-दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सम्मेलनों का आयोजन करेगा. हमलोगों ने अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है.

7 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य: इसके तहत Ease of Doing Business (EoDB) को बढ़ावा देना, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ 5 नए मेगा फूड पार्क स्थापित करना, राज्य में 10 औद्योगिक पार्क एवं 100 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पार्कों को विकसित करना, उद्योग-प्रासंगिक कौशल एवं उद्यमिता में 7 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय की स्थापना एवं सभी जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र स्थापित करना शामिल है.

गयाजी बनेगा इंडस्ट्रियल हब: गयाजी के डोभी में लगभग 1,700 एकड़ में फैले Integrated Manufacturing Cluster (IMC) की स्थापना प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है. जल्द ही उसका शुभारंभ भी कर दिया जाएगा. राज्य के 29 जिलों के 14,036 एकड़ भूमि पर फैले Integrated Manufacturing Cluster (IMC) मॉडल की तर्ज पर 31 नए अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे. 10 सेक्टर-विशेष पार्क जैसे कि टेक्सटाइल पार्क, फार्मा पार्क आदि शामिल होंगे. राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास पर कुल 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: नौकरी रोजगार के लिए बिहार में एक्शन, CM नीतीश कुमार ने तीन नए विभाग बनाने का निर्देश दिया

TAGGED:

INDUSTRIAL PARK
बिहार सरकार
नीतीश कुमार
NITISH KUMAR
BIHAR GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.