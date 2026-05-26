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‘वेतन-भत्तों के लिए आए हैं तो पान की दुकान खोल लें’, पुलिस अकादमी में DGP विनय कुमार का बड़ा संदेश

नालंदा: बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में मंगलवार को 69वां दीक्षांत समारोह हुआ. पासिंग आउट परेड में बिहार को 19 प्रशिक्षु डीएसपी मिले. दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए बिहार पुलिस डीजीपी विनय कुमार ने प्रशिक्षु डीएसपी को कर्तव्यों का बोध कराया. कहा कि 'यदि वेतन-भत्ता आदि के लिए इस सेवा में आए हैं तो आप पान की दुकान खोल लें.'

डीजीपी ने ट्रेनिंग के दिनों को याद किया: दरअसल, डीजीपी ने समारोह को संबोधित करते हुए अपनी ट्रेनिंग के दिनों को याद किया. उन्होंने कहा कि 'जब मैं नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहा था. उस समय तत्कालीन आईपीएस केपीएस गिल ने अकादमी का भ्रमण किया था. उस वक्त एक प्रशिक्षु आईपीएस ने केपीएस गिल से वेतन भत्ते आदि को लेकर जिज्ञासा प्रकट की थी.'

पासिंग आउट परेड समारोह में डीजीपी (ETV Bharat)

पान दुकानदार IPS से ज्यादा कमाता है: प्रशिक्षु आईपीएस के इस सवाल पर केपीएस गिल ने कहा था कि 'यदि वेतन भत्ते के लिए आए हैं तो इससे अच्छा होगा कि आप पान की दुकान खोल लें, क्योंकि अगर अच्छी जगह पर पान की दुकान खोल लेते हैं और बिजनेस चल जाता है तो आपको आईपीएस से ज्यादा सैलरी मिलेगी.'

विनय कुमार को मिलती थी 3 हजार सैलरी: विनय कुमार (1991 बैच) ने बताया कि 'जिस वक्त हमने पुलिस सेवा ज्वाइन की थी, उस समय 3 हजार रुपये सैलरी मिलती थी.' कहा कि बिहार पुलिस कोई नौकरी नहीं है. नौकरी तो आप कहीं भी कर लेंगे. यह एक सेवा, समर्पण और कटिबद्धता है. आपके जेहन में लोक सेवा करने की तमन्ना है तो आपके लिए यह क्षेत्र है.

"आपलोग नौकरी करने और सैलरी पाने के लिए इस सेवा में नहीं आए हैं. यह एक लोक सेवा है. आपके कंधों पर बिहार पुलिस सेवा लिखा है. पुलिस एक नौकरी नहीं है. नौकरी करने के लिए बहुत सारे फील्ड हैं. समाज में एक से एक व्यक्ति हैं जो अन्य सेवा में जाकर काफी धन कमाए हैं." -विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

पासिंग आउट परेड समारोह में डीजीपी (ETV Bharat)

कौन हैं केपीएस गिल?: केपीएस गिल का पूरा नाम कंवर पाल सिंह गिल है, जो 1957 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं. पंजाब पुलिस में डीजीपी रह चुके हैं. पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में इनका अहम योगदान माना जाता है. 1995 में सेवा से रिटायर्ड हुए थे. 26 मई 2017 को 82 साल की आयु में उनका निधन हो गया था.