‘वेतन-भत्तों के लिए आए हैं तो पान की दुकान खोल लें’, पुलिस अकादमी में DGP विनय कुमार का बड़ा संदेश
राजगीर पुलिस अकादमी में डीजीपी विनय कुमार ने प्रशिक्षु डीएसपी से कहा कि सैलरी के लिए आए हैं तो पान दुकान खोल लें, ज्यादा कमाएंगे.
Published : May 26, 2026 at 3:09 PM IST
नालंदा: बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में मंगलवार को 69वां दीक्षांत समारोह हुआ. पासिंग आउट परेड में बिहार को 19 प्रशिक्षु डीएसपी मिले. दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए बिहार पुलिस डीजीपी विनय कुमार ने प्रशिक्षु डीएसपी को कर्तव्यों का बोध कराया. कहा कि 'यदि वेतन-भत्ता आदि के लिए इस सेवा में आए हैं तो आप पान की दुकान खोल लें.'
डीजीपी ने ट्रेनिंग के दिनों को याद किया: दरअसल, डीजीपी ने समारोह को संबोधित करते हुए अपनी ट्रेनिंग के दिनों को याद किया. उन्होंने कहा कि 'जब मैं नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहा था. उस समय तत्कालीन आईपीएस केपीएस गिल ने अकादमी का भ्रमण किया था. उस वक्त एक प्रशिक्षु आईपीएस ने केपीएस गिल से वेतन भत्ते आदि को लेकर जिज्ञासा प्रकट की थी.'
पान दुकानदार IPS से ज्यादा कमाता है: प्रशिक्षु आईपीएस के इस सवाल पर केपीएस गिल ने कहा था कि 'यदि वेतन भत्ते के लिए आए हैं तो इससे अच्छा होगा कि आप पान की दुकान खोल लें, क्योंकि अगर अच्छी जगह पर पान की दुकान खोल लेते हैं और बिजनेस चल जाता है तो आपको आईपीएस से ज्यादा सैलरी मिलेगी.'
विनय कुमार को मिलती थी 3 हजार सैलरी: विनय कुमार (1991 बैच) ने बताया कि 'जिस वक्त हमने पुलिस सेवा ज्वाइन की थी, उस समय 3 हजार रुपये सैलरी मिलती थी.' कहा कि बिहार पुलिस कोई नौकरी नहीं है. नौकरी तो आप कहीं भी कर लेंगे. यह एक सेवा, समर्पण और कटिबद्धता है. आपके जेहन में लोक सेवा करने की तमन्ना है तो आपके लिए यह क्षेत्र है.
"आपलोग नौकरी करने और सैलरी पाने के लिए इस सेवा में नहीं आए हैं. यह एक लोक सेवा है. आपके कंधों पर बिहार पुलिस सेवा लिखा है. पुलिस एक नौकरी नहीं है. नौकरी करने के लिए बहुत सारे फील्ड हैं. समाज में एक से एक व्यक्ति हैं जो अन्य सेवा में जाकर काफी धन कमाए हैं." -विनय कुमार, डीजीपी, बिहार
कौन हैं केपीएस गिल?: केपीएस गिल का पूरा नाम कंवर पाल सिंह गिल है, जो 1957 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं. पंजाब पुलिस में डीजीपी रह चुके हैं. पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में इनका अहम योगदान माना जाता है. 1995 में सेवा से रिटायर्ड हुए थे. 26 मई 2017 को 82 साल की आयु में उनका निधन हो गया था.
बिहार को 5 महिला डीएसपी मिली: राजगीर पुलिस अकादमी में एक साल का कठिन प्रशिक्षण पूरा करने वाले 19 प्रशिक्षु डीएसपी (DSP) ने देश सेवा की शपथ ली. बिहार को मिले इन नए अफसरों में 14 पुरुष और 5 महिला डीएसपी शामिल हैं. ट्रेनिंग लेने वाली प्रशिक्षु डीएसपी पूजा कुमारी ने कहा कि एक वर्ष पूरा होने पर बहुत अच्छा लग रहा है.
"जितना फिजिकल प्रशिक्षण लिए, उतना पहले देखने-सोचने में डर लगता था. एक साल में हमने बहुत कुछ सीखा है. अकादमिक ट्रेनिंग के बाद अब फील्ड की ट्रेनिंग होगी. हमलोगों को जिला मिल चुका है. वहां काम करना प्रशिक्षण से भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा." -पूजा कुमारी, प्रशिक्षु डीएसपी
टॉपर उज्ज्वल कुमार के अनुभव: प्रशिक्षु डीएसपी उज्ज्वल कुमार उपकार ने कहा कि वे 69वीं बैच में रैंक 1 के साथ डीएसपी के पद पर चयनित हुए थे. इसके बाद ट्रेनिंग के लिए राजगीर पुलिस अकादमी आए. उन्होंने कहा कि "काफी लंबी यात्रा रही. इस ट्रेनिंग से जीवन में काफी बदलाव आया है. खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है. यहां जो मैंने सीखा है, उसे समाज में योगदान दे सकूं."
अपराध नियंत्रण की ट्रेनिंग: इन सभी युवा अफसरों को एक साल के दौरान आधुनिक पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण की खास और सख्त ट्रेनिंग दी गई है. आज के समय की जरूरतों को देखते हुए इन्हें अपराध अनुसंधान, साइबर फ्रॉड की जांच, डिजिटल साक्ष्य (सबूत) जुटाने और कानून-व्यवस्था संभालने के गुर सिखाए गए हैं.
दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन की ट्रेनिंग: इसके अलावा दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, आपदा के समय त्वरित कार्रवाई, मानवाधिकार और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है. इसके लिए दिमागी कसरत के साथ-साथ शारीरिक मजबूती के लिए भी इन अफसरों ने जमकर पसीना बहाया है. इन्हें राइफल शूटिंग, अत्याधुनिक हथियार चलाने, घुड़सवारी और ड्रिल का कड़ा अभ्यास कराया गया है.
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