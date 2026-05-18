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57 करोड़ के प्रोजेक्ट पर लगा ग्रहण! विष्णुपद कॉरिडोर के विरोध में उतरे पीठाधीश्वर, बोले- 'टेबल पर बैठकर बना नक्शा'

विश्व प्रसिद्ध गया जी में विष्णुपद कॉरिडोर के नक्शे पर पंडा समाज भड़क गया है. सभी ने विरोध के बैनर टांग दिए हैं. पढ़ें खबर

GAYA VISHNUPAD CORRIDOR
श्री विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर निर्माण का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 6:27 PM IST

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गयाजी: बिहार की विश्व प्रसिद्ध मोक्ष स्थली गया जी में प्रस्तावित श्री विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है. विष्णुपद क्षेत्र के गयापाल पंडों, स्थानीय निवासियों और व्यवसायियों ने इसे गया जी की प्राचीन संस्कृति व धरोहरों को पूर्णत: मिटा देने की एक सोची-समझी साजिश बताया है.

नक्शा आते ही बढ़ा विवाद: श्री विष्णुपद कॉरिडोर निर्माण का मैप संवास सदन समिति के ऑफिस पर लगाए जाने के साथ ही यह पूरा मामला अब तेजी से तूल पकड़ने लगा है. नक्शा सामने आते ही पुश्तैनी घर, प्राचीन मंदिर, मठ और धर्मशालाएं नष्ट होने की आशंका से स्थानीय पंडा समाज में भारी आक्रोश फैल गया है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

घरों पर टांगे बैनर: अपनी संस्कृति और आशियाने को बचाने के लिए विष्णुपद क्षेत्र के दुकानदारों और पंडों ने एकमत होकर विरोध में मोर्चा खोल दिया है. लोगों ने विरोध जताने के लिए अपने-अपने घरों और दुकानों के बाहर बड़े-बड़े विरोध के बैनर भी लटका दिए हैं.

57 करोड़ का प्रोजेक्ट: मिली जानकारी के मुताबिक, इस महत्वाकांक्षी श्री विष्णुपद कॉरिडोर के निर्माण कार्य की शुरुआत करीब 57 करोड़ रुपये की राशि के साथ होने की बात कही गई है. लेकिन शुरुआत से पहले ही अब इस बड़े प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

समिति के अध्यक्ष ने बदला फैसला: इस पूरे मामले को लेकर पंडा समाज, स्थानीय निवासियों और दुकानदारों की मौजूदगी में एक बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की गई. इस प्रेस वार्ता में विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने खुलकर पंडों के आंदोलन का समर्थन करते हुए खुद को शामिल किया.

पुराने पत्र का किया खंडन: प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने कहा कि मैंने गयाजी कॉरिडोर को लेकर पहले विकास के उद्देश्य से जो भी मांग पत्र लिखकर दिया था, वर्तमान योजना में प्राचीन धरोहरों को नुकसान की आशंका देख अब मैं उसका खंडन करता हूं.

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लोगों ने विरोध जताने के लिए लगाए पोस्टर (ETV Bharat)

"समाज का इस योजना पर स्पष्ट विरोध है और हमने जिला पदाधिकारी को लिखित रूप से अपनी आपत्तियों से अवगत करा दिया है, क्योंकि विकास जरूरी है लेकिन हमारी प्राचीन पहचान और धार्मिक विरासत की कीमत पर नहीं." - शंभूलाल विट्ठल, अध्यक्ष विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति

पीठाधीश्वर ने उठाए गंभीर सवाल: इस मामले को लेकर गया पीठाधीश्वर स्वामी श्री वेंकटेश प्रसन्नाचार्य जी महाराज ने कहा कि जिला प्रशासन को आज जो भारी विरोध झेलना पड़ रहा है उसकी वजह यह है कि केवल टेबल पर बैठकर कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार की गई, धरातल पर उतरकर इसकी समीक्षा नहीं की गई.

"यदि स्थानीय लोगों, धार्मिक संगठनों और विशेषज्ञों की राय लेकर योजना बनाई जाती तो विरोध नहीं होता, टेबल पर बैठकर बनाई योजनाएं जब समाज पर थोपी जाती हैं तो विरोध स्वाभाविक है."- स्वामी श्री वेंकटेश प्रसन्नाचार्य जी महाराज, गया पीठाधीश्वर

विकास चाहिए विनाश नहीं: वहीं संत समाज और स्थानीय लोगों ने स्पष्ट कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें सनातन परंपरा, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित हो और प्राचीन मंदिरों व धार्मिक स्थलों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाए.

विस्थापन पर खड़े किए सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि अनादि काल से जो परंपरा श्री विष्णुपद में चली आ रही है उसे नष्ट नहीं होने देंगे और विकास के नाम पर जब हम लोग ही विस्थापित हो जाएंगे तो उससे क्या फायदा, इसके लिए सभी संगठन मिलकर सामूहिक रूप से आगे का निर्णय लेंगे.

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विरोध अभियान में शामिल लोग (ETV Bharat)

बैठक में जाने वालों पर आरोप: आंदोलनकारियों का आरोप है कि अभी तक जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में केवल वही लोग शामिल हुए जिनके घर या धर्मशाला कॉरिडोर के तहत नहीं आ रहे हैं, जबकि यह कॉरिडोर कहां से कहां तक बनेगा यह सब पूरी तरह से सार्वजनिक होना चाहिए.

वर्चुअल मीटिंग में भी हुआ विरोध: तीर्थ वीर सुधारिणी समिति 14 सईया पंडा समाज के अध्यक्ष गजाधर लाल कटरियार ने बताया कि जब भी वर्चुअल मीटिंग हुई, मैंने हमेशा कॉरिडोर का विरोध किया, हमें कॉरिडोर नहीं चाहिए, पैसा सरकारी है सरकार जाने कैसे उसका उपयोग करेगी, पर पुरानी संस्कृति नष्ट करना उचित नहीं.

"नक्शे के हिसाब से चार फाटक का क्षेत्र, दो फाटक दक्षिण दरवाजा से देवघाट तक खत्म हो जाएंगे, यह पुराना फाटक है और इससे मंदिर व प्राचीन धरोहर समाप्त हो जाएंगे जिससे 5 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे." - गजाधर लाल कटरियार,अध्यक्ष, तीर्थ वीर सुधारिणी समिति

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शुरू हुआ जन-जागरण अभियान (ETV Bharat)

शुरू हुआ जन-जागरण अभियान: गया शहर स्थित विष्णुपद मंदिर परिसर में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण के विरोध में जन-जागरण अभियान के तहत एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में विष्णुपद पंडा समाज के लोग, संत समाज के प्रतिनिधि, स्थानीय महिलाएं और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.

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