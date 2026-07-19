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FIFA World Cup 2026 का जुनून, बिहार के महादलित गांव में मेसी और रोनाल्डो के फैन

क्रिकेट के दौर में भी फुटबॉल की धड़कन कायम : देश में जहां क्रिकेट का दबदबा लगातार बढ़ा है, वहीं मियां बिगहा ने फुटबॉल की अपनी पहचान को बचाकर रखा है. गांव के युवाओं का कहना है कि यहां क्रिकेट खेलने वालों से ज्यादा फुटबॉल खेलने वाले मिलेंगे. स्थानीय टूर्नामेंट हों या जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं, इस गांव के खिलाड़ी लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं. कई खिलाड़ियों ने झारखंड समेत दूसरे राज्यों में भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है.

हर घर में फुटबॉलर रोज शाम मैदान में अभ्यास : करीब एक हजार की आबादी वाले इस गांव में लगभग हर घर से फुटबॉल खिलाड़ी निकलते हैं. कोई दिनभर मजदूरी करता है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई मैकेनिक है तो कोई पढ़ाई के साथ नौकरी की तैयारी करता है. लेकिन जैसे ही समय मिलता है, सभी की मंजिल फुटबॉल का मैदान होता है. बोधगया का कालचक्र मैदान इन खिलाड़ियों की रोजाना की प्रैक्टिस स्टेडियम बन चुका है.

गांव के बुजुर्गों से लेकर नई पीढ़ी तक इस खेल को अपनी विरासत मानती है. समय बदला, पीढ़ियां बदलीं, रोजगार बदले, लेकिन फुटबॉल के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ. यही वजह है कि गांव के बच्चे बचपन से ही गेंद के साथ बड़े होते हैं और युवाओं के लिए मैदान रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है.

मजदूरी, राजमिस्त्री, मैकेनिक या छोटे-मोटे रोजगार से जीवन चलाने वाले इन परिवारों के दिलों में मेसी, रोनाल्डो और पेले जैसे महान खिलाड़ियों के सपने बसते हैं. मियां बिगहा में फुटबॉल का इतिहास करीब सौ वर्षों पुराना बताया जाता है.

एक सदी पुरानी परंपरा जिसने बदल दी गांव की पहचान : बोधगया प्रखंड का मियां बिगहा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि फुटबॉल की ऐसी जीवंत पाठशाला है, जहां खेल कोई शौक नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है. यहां लगभग 200 घरों की बस्ती में शायद ही कोई ऐसा परिवार मिलेगा, जिसका कोई सदस्य फुटबॉल से जुड़ा न हो.

गया : दुनिया इन दिनों FIFA World Cup Final 2026 के रोमांच में डूबी है. हर गोल पर जश्न है, हर मुकाबले पर बहस है और हर देश अपनी पसंदीदा टीम के लिए दुआ कर रहा है. लेकिन इस वैश्विक फुटबॉल उत्सव के बीच बिहार के गया जिले का एक छोटा-सा महादलित गांव अपनी अलग पहचान के कारण सुर्खियों में है.

FIFA World Cup 2026 का जूनून : फीफा विश्व कप फाइनल 2026 से पहले गांव में अलग ही माहौल है. युवा नियमित रूप से मैच देखते हैं, परिणामों पर चर्चा करते हैं और अपनी पसंदीदा टीमों का समर्थन करते हैं. किसी के लिए लियोनेल मेसी प्रेरणा हैं तो कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रशंसक है. कई युवाओं के घरों में विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलरों की तस्वीरें लगी हैं और स्थानीय टूर्नामेंट में अर्जेंटीना या पुर्तगाल की जर्सी पहनकर मैदान में उतरना यहां आम बात है.

प्रतिभा खूब मिली लेकिन बड़ा मंच नहीं : गांव के खिलाड़ियों का मानना है कि प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही. कई फुटबॉलर जिला, राज्य और अंतरराज्यीय स्तर तक पहुंचे, लेकिन संसाधनों और सरकारी सहयोग के अभाव में राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच सके. कई खिलाड़ी दूसरे क्लबों के लिए 'बोरो प्लेयर' के रूप में खेलते रहे और अपनी टीमों को जीत भी दिलाई, लेकिन स्थायी अवसर नहीं मिलने से उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया.

''अभी हम लोग बुद्धा क्लब मियां बिगहा की टीम बनाकर खेल रहे हैं. मैं इसमें गोलकीपर हूं. हमारे मियां बिगहा की टीम जहानाबाद, पटना, अरवल और यहां तक की झारखंड में भी खेली है. गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है. इसी कारण से आगे नहीं निकल पाते है. जबकि अच्छे-अच्छे प्लेयर हुए हैं. यहां के युवकों के दिलों में मेसी, पेले, रोनाल्डो हैं. यदि मौका मिले, तो मियां बिगहा की फुटबॉल टीम काफी कुछ बेहतर कर सकती है.''- आनंदी दास, फुटबॉल खिलाड़ी, मियां बिगहा

हर युवाओं के दिल में बसते हैं मेसी, रोनाल्डो, पेले (ETV Bharat)

अब लड़कियां भी संभाल रही हैं फुटबॉल की विरासत : मियां बिगहा में अब फुटबॉल केवल लड़कों तक सीमित नहीं रहा. हाल के वर्षों में गांव की लड़कियों ने भी मैदान पर उतरना शुरू किया है. ग्रामीणों का मानना है कि यदि उन्हें उचित प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलें तो वे भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकती हैं.

''हम लोग फीफा वर्ल्ड कप देखकर काफी इंटरेस्टेड रहते हैं. क्रिकेट के क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन फुटबॉल के प्रति कोई ध्यान नहीं है. सरकार को चाहिए कि वह ध्यान दें. हमारे यहां 100 सालों से फुटबॉल खेला जा रहा है. हमारे यहां के युवक रोनाल्डो, मेसी आदि को आइकॉन मानते हैं और उनकी तरह बनने का सपना संजोए हुए हैं. कुछ ऐसे भी दीवाने हैं, जिन्होंने अपने घरों में प्रसिद्ध फुटबॉलरों की तस्वीर भी लगा रखी है.''- अमर मांझी, ग्रामीण मियां बिगहा

सरकारी सहयोग की उम्मीद : स्थानीय खिलाड़ियों और ग्रामीणों का कहना है कि यदि फुटबॉल को भी क्रिकेट की तरह संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर मिलें, तो मियां बिगहा जैसे गांवों से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल सकते हैं. उनका मानना है कि प्रतिभा पहले से मौजूद है, जरूरत सिर्फ सही मंच और निरंतर सहयोग की है.

''फीफा वर्ल्ड कप देखकर भी हम लोग सीखते हैं. अभी जब कोई टूर्नामेंट होता है, तो अर्जेंटीना की जर्सी पहनते हैं. मेसी काफी पसंद है. क्योंकि वह टॉप स्कोरर हैं. फुटबॉल बोधगया में छूटने वाला नहीं है. कतर के साथ हुए मैच में चीटिंग नहीं होती, तो भारत भी क्वालीफाई कर गया होता. हमारे यहां कई अच्छे प्लेयर हुए हैं, किंतु मंच नहीं मिला. क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दिया गया. सरकार द्वारा फुटबॉल पर ध्यान दिया जाता है, तो कई देश स्तर के प्लेयर यहां से होते.''- बंटी कुमार, स्थानीय फुटबॉल खिलाड़ी, मियां बिगहा

फुटबॉल ही गांव की असली पहचान : FIFA World Cup 2026 ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान फुटबॉल की ओर खींचा है. इसी बीच मियां बिगहा यह याद दिलाता है कि बड़े सपने केवल बड़े शहरों में नहीं जन्म लेते. बिहार का यह महादलित गांव बताता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद जुनून, परंपरा और मेहनत किसी भी खेल को पीढ़ियों तक जिंदा रख सकती है.

अंतरराष्ट्रीय फलक पर छाने की बेकरारी : गांव के हर खिलाड़ी की आंखों में फुटबॉल को लेकर चमक है, एक ललक है खेलने की. एक जज्बा है अपने कौशल को दिखाने का. अगर भविष्य में मियां बिगहा गांव के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अवसर मिले, तो संभव है कि इसी गांव से कोई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता नजर आए.

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