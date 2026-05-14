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बिहार के 'तरबूज गांव' में एक-एक किसान कमाता है लाखों रुपए, लेकिन इस बार क्यों मिल रही मायूसी?

''इस बार सीजन में प्रचंड गर्मी के बजाय मौसम ठंडापन हो गया है. हर दो-तीन दिनों पर बारिश हो जा रही है, जिससे तरबूज की खेती प्रभावित हो रही है. तरबूज खराब हो रहे हैं. स्थिति यह है, कि न ही तरबूज की उपज ठीक से हो रही है और न ही ख्ररीददार आ रहे हैं.''

तरबूज की कमाई से चलता है पूरा परिवार : लालगढ़ के किसानों के लिए तरबूज सिर्फ फसल नहीं, बल्कि सालभर की आजीविका का आधार है. एक सीजन में एक एकड़ से करीब 15 हजार किलो तक तरबूज निकलता है. यदि बाजार में 15 से 20 रुपये प्रति किलो का भाव मिले, तो एक एकड़ से 2 से 3 लाख रुपये तक की आमदनी हो जाती है. कई किसान 2 से 3 एकड़ में खेती करते हैं, जिससे उनकी कमाई 6 से 9 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.

''200-300 साल से लालगढ़ में तरबूज की खेती हो रही है. पहले पिता- दादा जी तरबूज की खेती करते थे. अब उसे पुश्त दर पुश्त के रूप में हम लोग खेती कर रहे हैं. पहले काफी अच्छा था. खूब मुनाफा था. इस बार ऐसा लग रहा है कि स्थिति काफी बुरी है. मौसम की मार के कारण तरबूज की खेती पूरी तरह से प्रभावित हो गई है.'' - संजय साव, तरबूज किसान

सैकड़ों सालों से होती आ रही है तरबूज की खेती : गया के गुरुआ प्रखंड स्थित लालगढ़ गांव में लगभग हर किसान तरबूज की खेती करता है. किसानों के अनुसार यहां 200 से 300 सालों से तरबूज की खेती होती आ रही है. पहले उनके दादा-परदादा इस खेती से जुड़े थे और अब नई पीढ़ी भी इसी पर निर्भर है. गांव के करीब 150 घरों और 1500 की आबादी का बड़ा हिस्सा इसी खेती से सालभर का खर्च चलाता है.

गया : बिहार के गया जिले का लालगढ़ गांव बिहार में 'तरबूज गांव' के नाम से मशहूर है. इस गांव की पहचान यहां उगने वाले मीठे, लाल और बड़े आकार के तरबूजों से है. यहां से तरबूज सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि झारखंड और अन्य राज्यों तक भेजा जाता है. हर साल करोड़ों का कारोबार करने वाला यह गांव इस बार मौसम की मार से परेशान है. किसानों के चेहरे पर खुशहाली की जगह मायूसी साफ दिख रही है.

बलुआही मिट्टी बनाती है गांव को खास : मोरहर नदी के किनारे बसे इस गांव की बलुआही मिट्टी तरबूज और आलू की खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है. किसानों का कहना है कि यहां सबसे अच्छी उपज तरबूज की ही होती है. लालगढ़ का तरबूज अपने लाल गूदे और मिठास के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. बड़े व्यापारी पहले से ऑर्डर देकर यहां से खरीदारी करते रहे हैं.

गया का तरबूज गांव (ETV Bharat)

2 किलो तक सिमटा तरबूज : किसानों का कहना है कि पहले यहां 8 से 10 किलो तक के बड़े तरबूज निकलते थे, लेकिन इस बार हालत बेहद खराब है. अभी खेतों में सिर्फ 1 से 2 किलो तक के छोटे तरबूज ही निकल रहे हैं. कई जगह फसल पूरी तरह खराब हो रही है. इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है.

बारिश और ठंडे मौसम ने बिगाड़ा खेल : किसानों के अनुसार इस बार जहां तेज गर्मी पड़नी चाहिए थी, वहां लगातार बारिश और ठंडापन बना रहा. पछुआ हवा नहीं चली और हर दो-तीन दिन पर बारिश होती रही. इसका सीधा असर तरबूज की फसल पर पड़ा. गर्मी कम होने से बाजार में मांग भी घटी और खरीदार भी कम पहुंचे. इससे जो थोड़ी बहुत फसल बची, उसे भी बेचने में परेशानी हो रही है.

तरबूज की कमाई से चलता है पूरा परिवार (ETV Bharat)

''इस बार मौसम के कारण फसल मार खा गया है. तरबूज की फसल नष्ट हो रही है. हम लोग काफी मायूस हैं. हमने एक एकड़ में तरबूज की फसल लगाई है. किंतु फसल की स्थिति देखकर रोना आ रहा है. खेत में कुछ जगह पर तरबूज छोटा-छोटा उग रहे हैं. कहीं एकदम से फसल मर रही है. इस बार मौसम विपरीत हो गया है. तरबूज की फसल के लिए गर्मी के अनुकूल मौसम चाहिए''- नागेश्वर सिंह, तरबूज किसान

पूंजी भी डूबने का डर : किसान नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने इस बार 3 एकड़ में तरबूज की खेती की, जिसमें करीब 45 हजार रुपये खर्च हुए. उम्मीद थी कि कम से कम 5 लाख रुपये की आमदनी होगी, लेकिन अब पूंजी वापस मिलना भी मुश्किल लग रहा है. उन्होंने कहा कि अगर मौसम जल्द नहीं सुधरा, तो किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे.

''इस बार सीजन में प्रचंड गर्मी के बजाय मौसम ठंडापन हो गया है. हर दो-तीन दिनों पर बारिश हो जा रही है, जिससे तरबूज की खेती प्रभावित हो रही है. तरबूज खराब हो रहे हैं. स्थिति यह है, कि न ही तरबूज की उपज ठीक से हो रही है और न ही ख्ररीददार आ रहे हैं.''- तरबूज किसान

सरकारी मदद की उम्मीद कम : किसानों का कहना है कि यदि सरकार ध्यान दे तो उन्हें मुआवजा मिल सकता है, लेकिन उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं दिखती. किसान नागेश्वर सिंह और संजय साव का कहना है कि इस बार घाटा तय है. फसल खराब हो चुकी है, खरीदार नहीं हैं और गांव की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी है. तरबूज की खेती से खुशहाल रहने वाला लालगढ़ इस बार चिंता और नुकसान के दौर से गुजर रहा है.

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