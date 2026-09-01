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बिहार में 300 साल पुरानी भगवान कृष्ण की प्रतिमा, दिन में 4 बार बदलती है रूप, अद्भुत रहस्य

गया के कृष्ण द्वारिका मंदिर में काले पत्थर की प्रतिमा चारों प्रहर रूप बदलती है, दर्शन से हर मनोकामना होती है पूरी. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार

LORD KRISHNA IDOL
कृष्ण द्वारिका में विराजमान हैं द्वारकाधीश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2026 at 3:02 PM IST

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गया: बिहार के गया में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्रतिमा है. यह मंदिर भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है. यहां भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा चारों प्रहर रूप बदलती है. सदियों पुराने इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए बिहार-झारखंड ही नहीं, बल्कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई यानी कि देशभर से भक्तों का आना होता है.

कृष्ण द्वारिका में विराजमान हैं द्वारकाधीश: बिहार के गया में भी कृष्ण द्वारिका है. इस कृष्ण द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का सदियों प्राचीन मंदिर अवस्थित है. इस मंदिर में द्वारकाधीश विराजते हैं. यहां भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्रतिमा स्थापित है.यहां जन्माष्टमी के दिन दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है.

KRISHNA DWARKA TEMPLE
काले पत्थर की प्रतिमा (ETV Bharat)

चार रूपों में देते हैं दर्शन: यहां भगवान श्री कृष्णा विभिन्न देवियों के साथ विराजते हैं. यहां राधा, ललिता समेत अन्य की भी प्रतिमा है. भगवान की यह प्रतिमा विभिन्न रूपों में अलग-अलग प्रहर के अनुसार भक्तों को दिखती है. इसे भक्त एक बड़ा चमत्कार मानते हैं. पुजारी और भक्तों का मानना है, कि चारों प्रहर भगवान श्री कृष्ण के रूप बदलते हैं.

हर प्रहर के अनुसार बदलाव: कहा जाता है कि हर प्रहर के अनुसार यह बदलाव होता है. सुबह में बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं. दोपहर में कुछ और संध्या में यौवन रूप में और रात्रि में अलसाए रूप में यानी की प्रौढ़ रूप में भगवान श्री कृष्ण की मुद्रा आ जाती है. इस तरह अलग-अलग रूपों में भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देते हैं.

शाम में प्रतिमा सबसे खूबसूरत: सुबह, दोपहर, शाम और रात भक्त उनके अनुपम रूप के दर्शन करते हैं. सुबह में भगवान बाल रूप में दर्शन देते हैं. वहीं शाम में उनकी प्रतिमा सबसे खूबसूरत रूप में होती है. जब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, तो भक्त खुद को भाग्यशाली मानते हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

नौकरी से जुड़ी है बड़ी आस्था: कृष्ण द्वारका मंदिर सदियों पुराना है. करीब तीन सदी से इस मंदिर से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है. जो लोग बेरोजगार है, आर्थिक रूप से परेशान हैं, निसंतान है, वे यहां जरूर पहुंचते हैं, ताकि उनकी आर्थिक विपन्नता, निसंतानता दूर हो सके.

भक्त कभी निराश नहीं लौटते: भक्तों का विश्वास है कि यहां दर्शन पूजा करने से उनकी बेरोजगारी दूर होगी नौकरी लगेगी, आर्थिक स्थिति संपन्न बनेगी. भक्त मानते हैं कि यहां भगवान श्री कृष्णा के इस रूप के दर्शन से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकेगा. वहीं, निसंतान इस मंदिर की प्रक्रिया के अनुसार पूजा करें, तो वह भक्त कभी निराश नहीं लौटता.

मनोकामना होती है पूरी: यहां के पुजारी अरविंद मिश्रा बताते हैं कि यहां से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है. श्री कृष्ण के आशीर्वाद से यहां से लोगों की नौकरी की मनोकामना पूरी होती है, बेरोजगारी दूर होती है. साथ ही साथ में निसंतान को संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद मिलता है.

देश भर से पहुंचते हैं भक्त: पुजारी आगे कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए देश भर से भक्तों का यहां आना होता है. कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो लगभग सभी की मनोकामना पूर्ण होती है. यहां रोजाना भक्तों का आना होता है. वहीं, जन्माष्टमी के दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है. देश के कोने-कोने से लोग भगवान के इस अद्भूत रूप के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं.

काले पत्थर की प्रतिमा: गया के विष्णुपद क्षेत्र में रहे कृष्ण द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की यह प्रतिमा एकदम अनोखी और अद्भुत है. तीन सदी के बावजूद यह प्रतिमा आज भी चमकती दिखती है. भगवान श्री कृष्ण की यह प्रतिमा काले पत्थर की बताई जाती है. एक बार जो इस प्रतिमा को देख ले, वह बार-बार इस मंदिर में जरूर आता है.

KRISHNA DWARKA TEMPLE
कृष्ण द्वारिका मंदिर के पुजारी अरविंद कुमार मिश्रा (ETV Bharat)

भक्तों की हर पीड़ा हरते हैं भगवान: इस परिसर में अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं. वहीं, कृष्ण द्वारका मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्रतिमा के साथ-साथ राधा, रुक्मिणी, ललिता, सद्भावना की भी प्रतिमा है. पुजारी अरविंद कुमार मिश्रा की माने, तो भगवान श्री कृष्णा का यह अद्भुत रूप भक्तों की तकरीबन हर पीड़ा को हर लेता है. यहां से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता.

गुजरात के द्वारकाधीश में है ऐसी प्रतिमा: पुजारी बताते हैं, कि गुजरात के द्वारकाधीश में ऐसी ही मिलती-जुलती प्रतिमा है. इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की ऐसी प्रतिमा कहीं भी नहीं है. पुजारी की माने, तो जिस तरह से गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, गया के कृष्ण द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की यह प्रतिमा का आकार उससे थोड़ा ही छोटा है.

"यहां भगवान श्री कृष्ण साक्षात चमत्कार दिखाते हैं. हर प्रहर अपना रूप बदलते हैं. सुबह में दोपहर में, शाम में और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के अलग-अलग रूप देखे जा सकते हैं. सुबह में बाल रूप में भगवान दर्शन देते हैं. इसके बाद दोपहर में उनका रूप बदलता है. फिर संध्या में भी रूप बदलते हैं और रात्रि में अलसाए रूप में वह नजर आते हैं."- अरविंद कुमार मिश्रा, पुजारी. कृष्ण द्वारिका मंदिर

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