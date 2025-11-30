ETV Bharat / state

बिहार में चलती मालगाड़ी के नीचे फंसा युवक, जानिए फिर क्या हुआ.. देखें VIDEO

गयाजी: एक कहावत है कि 'जाको राखे साइयां मार सके ना कोय', बिहार के गयाजी में एक युवक के ऊपर से पूरी मालगाड़ी गुजर गई, लेकिन फिर भी युवक को खरोंच तक नहीं आई. इस तस्वीर को जिसने भी देखा, लोग सहम गए. लेकिन जब मालगाड़ी गुजर गई तब लोगों ने राहत की सांस ली. मालगाड़ी गुजरने के बाद युवक उठा और दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कर धन्यवाद किया, फिर अपने गंतव्य की ओर निकल गया.

ट्रैक पार कर रहा था युवक, तभी खुल गई ट्रेन : बिहार के गया जी के गया-कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर स्टेशन पर रविवार को जो तस्वीर लोगों ने देखा, वह किसी आश्चर्य से कम नहीं था. गयाजी के पहाड़पुर स्टेशन पर एक युवक के ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई. लेकिन उसकी बाल-बाल जान बच गई. आश्चर्य युवक को खरोंच तक नहीं आई. यह दृश्य देख लोग दंग रह गए. इस घटना की खूब चर्चा हो रही है.

''युवक ने बताया कि, मैं पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी लगी हुई थी. मुझे दूसरी तरफ जाना था. मैंने सोचा कि मैं मालगाड़ी के नीचे से निकल जाऊंगा. ट्रेन के नीचे से जैसे ही निकलने की कोशिश करने लगा, तभी ट्रेन खुल गई. मैं डर गया, मैंने भगवान को याद किया और ट्रैक पर ही लेट गया. भगवान का शुक्र है कि मेरी जान बच गई.'' - युवक

घटना का वीडियो वायरल, इलाके में खूब हो रही चर्चा : युवक जैसे ही मालगाड़ी के 13 वैगन गुजरने के बाद ट्रैक से उठा, लोग उसकी ओर दौड़े. कुछ लोगों ने तो उसे डांट तक लगाई. लेकिन, जब तक लोग जान पाते कि युवक का नाम क्या है, लोगों की नजरों से वो ओझल हो गया. लेकिन इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया.