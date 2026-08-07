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मोबाइल नहीं मिला तो 100 फीट ऊंचे बिजली टावर पर चढ़ा 14 साल का किशोर

गया में मोबाइल नहीं मिलने पर एक किशोर 1.33 लाख वोल्ट के बिजली टावर पर चढ़ गया. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार

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टावर पर चढ़ा किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 10:13 AM IST

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गया: बिहार के गया जिले में मोबाइल के खुमार और नाराजगी में एक किशोर ने हैरान कर देने वाला कदम उठा लिया. मोबाइल की मांग को लेकर यह 14 वर्षीय किशोर 1.33 लाख वोल्ट क्षमता वाली बिजली लाइन के ऊंचे टावर पर जा चढ़ा. इस दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद हर कोई बुरी तरह डर गया.

कहां का मामला है?: गया के वजीरगंज में हैरान कर देने वाला यह वाक्या सामने आया. मामला गुरुवार की सुबह का है. जानकारी के अनुसार यह पूरी घटना गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के कारी पंचायत स्थित नारायणपुर गांव की है. जहां गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित बिजली के टावर पर किशोर अंकित कुमार चढ़ गया.

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टावर पर चढ़ा किशोर (ETV Bharat)

बेगूसराय से गया आया था: यह नारायणपुर के स्व. राजो राजवंशी का 14 वर्षीय नाती अंकित कुमार है. मुखिया पति विजय राजवंशी ने बताया कि अंकित दो दिन पहले अपने घर बेगूसराय से बिना बताए अकेले ननिहाल नारायणपुर आ गया था. उसकी तलाश करते हुए उसकी मां भी गांव पहुंची थीं. इसी बात को लेकर परिजनों ने उसे डांट-फटकार लगाई थी.

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किशोर को उतारने पहुंचे लोग (ETV Bharat)

मोबाइल फोन लेकर टावर पर चढ़ा: डांट से नाराज होकर वह करीब 100 मीटर ऊंचे बिजली टावर पर चढ़ गया. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. इस दौरान अंकित ने साफ कहा कि जब तक उसे मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, वह नीचे नहीं उतरेगा.

लोगों की मिन्नत के बाद उतरा: टावर पर चढ़े अंकित को नीचे उतरने के लिए पंचायत की मुखिया रेखा देवी, चौकीदार विजय राजवंशी, स्नेही सिंह, कामता सिंह, ललन राजवंशी, उपेन्द्र राजवंशी समेत कई ग्रामीणों ने काफी देर तक समझाया. इसके बाद मुखिया ने उसे अपना मोबाइल देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद वह सुरक्षित नीचे उतर आया.

"किसी प्रकार से हम लोगों ने मिन्नतें कर उसे नीचे उतारा. भगवान का शुक्र है, कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है. मोबाइल का आश्वासन देने के बाद नीचे उतरा." -विजय राजवंशी, मुखिया प्रतिनिधि, कारी पंचायत

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किशोर को उतारने पहुंचे लोग (ETV Bharat)

एक घंटे तक सांसें थामे रहे ग्रामीण: अंकित के टावर पर चढ़े रहने के दौरान करीब एक घंटे तक पूरे गांव के लोग चिंतित रहे. किशोर के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. घटना के बाद मुखिया और गांव के लोगों ने अंकित को समझाया और भविष्य में ऐसा कदम नहीं उठाने की सलाह दी.

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