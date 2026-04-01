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बिहार में LPG के लिए लंबी लाइनें, कालाबाजारी, उपभोक्ताओं का दर्द- 'सिलेंडर नहीं.. सिर्फ OTP मिल रहा'

बिहार में LPG संकट गहराया, कमर्शियल सप्लाई ठप, होटल-ढाबे बंद होने की कगार पर, उपभोक्ता परेशान, कालाबाजारी बढ़ी, प्रशासन छापेमारी कर कार्रवाई में जुटा है.

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बिहार में LPG गैस की भारी किल्लत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 5:31 PM IST

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पटना: बिहार में गैस आपूर्ति को लेकर सरकार से सारे दावे हवा-हवाई साबित हो रहे हैं. एक तरफ व्यवसायिक गैस की आपूर्ति ठप होने से छोटे-बड़े होटल व्यवसाय पर असर पड़ा है. दूसरी तरफ घरेलू उपभोक्ता परेशान हैं, उनके मोबाइल पर सिर्फ मैसेज (OTP) पहुंच रहा है, सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है. हालांकि सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है. इस बीच, पिछले कुछ दिनों में प्रदेश से एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं और कालाबाजारी में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

बंद होने के कगार पर कई दुकान : मुंगेर जिले में इन दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखी जा रही है. हालात ऐसे हैं कि छोटे-बड़े होटल, ढाबे और खाद्य प्रतिष्ठान बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं. मजबूरी में कई दुकानदार अब कोयला और लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन की ओर लौटने को विवश हैं.

देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

कमर्शियल कनेक्शन पर सप्लाई रुकी : बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर गैस सप्लाई पर पड़ा है, जिससे स्थानीय बाजार प्रभावित हुआ है. गैस एजेंसियों ने घरेलू उपभोक्ताओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कमर्शियल कनेक्शन पर सप्लाई लगभग रोक दी है. मुंगेर में नाश्ते की दुकान चलाने वाले मदन कुमार कहते हैं कि हालातों को देखते हुए हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी.

''हमारे पास आज भर इस्तेमाल करने लायक गैस बचा है, कल से दुकान बंद करनी पड़ेगी. चूल्हा भी ढंग का नहीं मिल पा रहा है जिससे दुकान चल सके. इसकी सब जगह दुकान भी नहीं है. पता नहीं आगे क्या होगा.''- मदन कुमार, दुकानदार

उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा LPG : घरेलू गैस की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है. उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद हफ्तों तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे बैकलॉग बढ़ता जा रहा है. परिवार गैस एजेंसी के प्रोपराइटर सुबोध वर्मा ने बताया कि उनके पास करीब 36 हजार उपभोक्ता हैं. हर महीने 27 हजार सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन 8 से 10 हजार सिलेंडर कम मिल रहे हैं, जिससे संकट और गहरा गया है.

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बिहार में गैस की कालाबाजारी शुरू (ETV Bharat)

''सिलेंडर नहीं मिल पाने की वजह से लोगों की प्रतिक्षा सूची बढ़ती जा रही है. मेरे ऐजेंसी के 4700 उपभोक्ता अपने सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किल्लत होने की वजह से हम समय पर उन्हें सिलेंडर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं.'' - सुबोध वर्मा, गैस एजेंसी के प्रोपराइटर

कालाबाजारी को लेकर प्रशासन हुआ सख्त : दूसरी तरफ गैस की किल्लत के बीच कालाबाजारी और दुरुपयोग की शिकायतों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर मुंगेर मुख्यालय सहित तारापुर और खड़गपुर अनुमंडल में छापेमारी अभियान चलाया गया.

घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग मिला : सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में 15 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें कई जगह घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया. इस पर 13 सिलेंडर जब्त किए गए और संबंधित व्यवसायियों को कड़ी चेतावनी दी गई. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में गैस की कमी नहीं है, बल्कि कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी.

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अवैध भंडारण का खुलासा (ETV Bharat)

अवैध भंडारण का खुलासा : इधर, नवादा जिले के रजौली अनुमंडल में भी प्रशासन ने अवैध गैस सिलेंडर भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मुरहेना बाजार में छापेमारी के दौरान कुल 47 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. प्रशासन ने दोनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

गैस नहीं मिलने पर सड़क जाम : गोपालगंज जिले में गैस की आपूर्ति नहीं होने से नाराज उपभोक्ताओं ने जादोपुर रोड पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिना गैस प्राप्त किए ही उनके मोबाइल पर 'डिलीवरी' का मैसेज आ रहा है. इस गड़बड़ी से आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी की.

दो दिनों में आपूर्ति सामान्य करने का आश्वासन : सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर जाम हटवाया. गैस एजेंसी संचालक ने तकनीकी समस्या बताते हुए दो दिनों में आपूर्ति सामान्य करने का आश्वासन दिया. हलांकि ग्राहकों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है. रह-रहकर इसी बात की चिंता सता रही है कि अगर गैस नहीं मिला तो खाने का इंतजाम कहां से होगा.

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घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग मिला (ETV Bharat)

वैकल्पिक व्यवस्था की पहल : सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड में गैस संकट के बीच एक सराहनीय पहल सामने आई है. बघारी पंचायत के मुखिया पद्मराज भारद्वाज ने जरूरतमंद परिवारों के बीच बिजली से चलने वाले चूल्हों का वितरण किया. इस पहल से उन परिवारों को राहत मिली है, जो गैस की कमी के कारण भोजन बनाने में कठिनाई झेल रहे थे.

बिजली से चलने वाले चूल्हे का वितरण : मौके पर मुखिया पद्मराज ने कहा कि हर व्यक्ति की घड़ी में ग्रामीणों के साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा. ग्रामीणों का हर परिस्थिति में सहयोग करूंगा . ''लॉकडाउन के समय भी हमने अपने पंचायत के लोगों की मदद की थी और आगे भी करता रहूंगा. अब सभी लोगों को बिजली से चलने वाले इस चूल्हे का उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई समस्या ना हो.''

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बिजली से चलने वाले चूल्हे का वितरण (ETV Bharat)

बिहार के कई जिलों में गैस संकट, कालाबाजारी और आपूर्ति बाधित होने की समस्या सामने आ रही है. जहां एक ओर प्रशासन सख्ती बरत रहा है, वहीं दूसरी ओर आम जनता और छोटे व्यवसायी इस संकट से जूझ रहे हैं. अब सभी की नजर प्रशासन और गैस कंपनियों पर टिकी है कि स्थिति कब सामान्य होगी.

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