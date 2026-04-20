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रात में हीरे जैसा जगमगा रहा बिहार, NASA की 'नाइट वर्ल्ड मैप' की हैरान करने वाली PHOTOS

बिहार की रोशनी में कुल 47 प्रतिशत की वृद्धि : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट बताती हैं कि बिहार में रात में रोशनी की तीव्रता में 3.5 ज्यादा (गुना) की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि कुछ सालों में बिहार की रोशनी में करीब 47 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, जहानाबाद, अरवल, जमुई और बांका जिले, जो कभी पिछड़े माने जाते थे, रात के वक्त सबसे ज्यादा जगमगाते हैं.

11.6 लाख सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण : नासा ने इस तस्वीर को साझा कर लिखा, "पृथ्वी सिर्फ चमकदार नहीं हो रही है, रात की रोशनी में बदलाव की वजह से कुछ जगहें चमकदार हो रही हैं और कुछ जगहें धुंधली हो रही हैं. यह नतीजा नौ साल तक हर रात ली गई 1.16 मिलियन नासा सैटेलाइट इमेज के विश्लेषण से आया है."

हीरे जैसा जगमगा रहा बिहार, NASA की तस्वीरें : नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तस्वीर लेने के लिए नौ साल तक हर रात इकट्ठा की गई 11.6 लाख सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण किया, जिससे यह चौंकाने वाला सच सामना आया है. रिपोर्ट से पता चला कि शहरी विकास के कारण उत्तर भारत में खासकर बिहार में रात की रोशनी का स्तर बढ़ गया है.

पटना: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरों में बिहार हीरे जैसा जगमगा रहा है. दरअसल, नासा ने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर एक नया ग्लोबल मैप जारी किया है. इस मैप में दिखाया गया है कि 2014 से 2022 तक पृथ्वी पर रात में लाइट्स कैसे बदली. इस मैप में बिहार की चमक को देख नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए. यह मैप बीते नौ सालों में दोनों राज्यों में हुए विकास की तस्वीर है.

रिसर्च के लिए एक नए एल्गोरिदम का इस्तेमाल : नासा की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में तियान ली और जे जू के नेतृत्व में, वैज्ञानिकों ने विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सुइट (वीआईआईआरएस) से ली गई तस्वीर का विश्लेषण करने के लिए एक नए एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया. सुनहरे क्षेत्र रात में ज्यादा तेज रोशनी दिखाते हैं, जबकि बैंगनी क्षेत्र रात में ज्यादा रोशनी दिखाते हैं.

बैंगनी रंग कम रोशनी का सूचक : नासा की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि भारत, चीन, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल अमेरिका ज्यादातर सुनहरे हैं, जबकि अमेरिका के पश्चिम में सुनहरे क्षेत्र हैं और पूर्व में ज्यादा बैंगनी और सफेद हैं. वहीं, यूरोप ज्यादातर बैंगनी था, जिससे पता चलता है कि इस दौरान इस इलाके में रोशनी कम हुई.

'जूम इन कीजिए, अब बिहार कहीं ज्यादा चमक रहा है' : जेडीयू सांसद संजय झा ने नासा के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट कर लिखा, "और जब आप भारत पर जूम इन करेंगे, तो आपको खुशी होगी कि बिहार कहीं और से ज्यादा साफ और ज्यादा चमक रहा है. नीतीश कुमार के दो दशकों के अच्छे शासन ने बिहार के लिए यही किया है, एक बड़ी छलांग जिसके लिए आने वाली पीढ़ी हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेगी. नासा, आपने बहुत बढ़िया काम किया है."

नासा का यह डेटा एक आईना है - जेडीयू : वहीं जेडीयू ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट को साझा करते हुए लिखा- 'जो लोग बार-बार पूछते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए आखिर क्या किया है, NASA की यह तस्वीर उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा है. पिछले दो दशकों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम हुआ, उसका ही परिणाम है कि रात के समय पूरे देश में सबसे ज्यादा जगमगाता राज्य बिहार बन गया है.

'आज बिहार के हर गांव-कस्बे में 22 घंटे बिजली' : जेडीयू ने आगे लिखा, ''आज बिहार के हर गांव-कस्बे में 22 घंटे बिजली पहुंच रही है. 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी सबको दी जा रही है. यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो साबित करती है कि सच्चा विकास कैसा होता है.''