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पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को 7 साल जेल, बेगूसराय कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में सुनाई सजा

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बेगूसराय: बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को साल 2018 आर्म्स एक्ट केस में बेगूसराय एमपी एमएलए कोर्ट में दोषी करार दिया है. मामले में अदालत ने 7-7 साल की कारावास की सजा भी सुनाई. फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद दोनों को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर बेगूसराय जेल भेज दिया गया. मंजू वर्मा को आर्म्स एक्ट में 7 साल की सजा : आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए) में 7-7 साल और धारा 26(1-ए) में 5-5 साल की सश्रम कारावास (दोनों सजाएं साथ चलेंगी) की सजा सुनाई. अदालत ने सजा के साथ-साथ उन पर जुर्माना भी लगाया है. दोनों को 90-90 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा (धारा 25 में ₹50,000 और धारा 26 में ₹40,000). पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा (ETV Bharat) क्या है पूरा मामला? : यह मामला 8 साल पुराने आर्म्स एक्ट से जुड़ा है. 2018 के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच के दौरान सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खांजहापुर (अर्जुन टोल) स्थित पैतृक घर पर छापेमारी की थी.