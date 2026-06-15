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मनीषा श्रीवास्तव को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, बोलीं- लोकगीतों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना लक्ष्य

क्या है चुनौतियां?: लोकगायिका मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि आज के दौर में आधुनिक संगीत और डिजिटल माध्यमों के विस्तार के बीच पारंपरिक लोकगीतों के सामने कई चुनौतियां हैं. नई पीढ़ी तेजी से बदलते संगीत की ओर आकर्षित हो रही है, जिसके कारण कई पुराने लोकगीत धीरे-धीरे गायब होते जा रहे हैं. ऐसे समय में इन गीतों का दस्तावेजीकरण और पुनर्प्रस्तुति बेहद जरूरी हो गई है.

उन्होंने बताया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे महान कलाकार के नाम पर मिलने वाला यह पुरस्कार उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. इस सम्मान से उन्हें आगे और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने कहा कि जब किसी कलाकार के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. अब उनकी कोशिश होगी कि बिहार की लोकसंस्कृति को और व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाए.

कम उम्र से संगीत क्षेत्र में कदम: मनीषा ने अपने संगीत सफर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की थी. समय के साथ उन्होंने भोजपुरी, मगही और अन्य लोक विधाओं के गीतों को मंचों और विभिन्न माध्यमों के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया. उनका मानना है कि लोकगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक स्मृतियों और इतिहास को संजोने का भी कार्य करते हैं.

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए चयनित: ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लोक कलाकारों के लिए है जो वर्षों से अपनी मिट्टी की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए काम कर रहे हैं. मनीषा ने बताया कि बचपन से ही उन्हें संगीत का वातावरण मिला और लोकगीतों के प्रति विशेष लगाव रहा.

पटना: बिहार की लोकगायिका मनीषा श्रीवास्तव का चयन देश के प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए होने से कला और संस्कृति जगत में खुशी का माहौल है. लोकसंगीत के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय मनीषा श्रीवास्तव ने इस उपलब्धि को बिहार की लोकसंस्कृति और भोजपुरी लोकधरोहर को समर्पित किया है.

वह कहती हैं, 'अगर समय रहते इन पर काम नहीं किया गया तो हमारी कई सांस्कृतिक विरासतें आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल किताबों तक सीमित रह जाएंगी.'

मनीषा श्रीवास्तव (सौ. मनीषा श्रीवास्तव फेकबुक हैंडल)

महान व्यक्तित्व पर गीत: मनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि इन दिनों वह बिहार की महान विभूतियों के जीवन और उनके योगदान पर आधारित गीतों की श्रृंखला तैयार करने में जुटी हुई हैं. उनका उद्देश्य है कि संगीत के माध्यम से युवा पीढ़ी को उन महापुरुषों के जीवन संघर्ष, विचार और समाज के प्रति उनके योगदान से परिचित कराया जा सके.

उन्होंने कहा कि बिहार ने देश को अनेक महान व्यक्तित्व दिए हैं लेकिन नई पीढ़ी तक उनकी कहानियां प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रही हैं. ऐसे में गीतों के माध्यम से उन्हें जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. कब तक वह राजेंद्र प्रसाद और बाबू वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर गीत तैयार करके गा चुकी हैं.

किन प्रोजेक्ट पर कर रहीं काम?: उनकी टीम बिहार के अलग-अलग जिलों में जाकर ऐसे लोकगीतों को खोजने का काम भी कर रही है, जो अब लगभग लुप्त होने की कगार पर हैं. इनमें विवाह, जन्मोत्सव, खेती-किसानी, ऋतु परिवर्तन और सामाजिक परंपराओं से जुड़े अनेक लोकगीत शामिल हैं. इन गीतों को रिकॉर्ड कर संरक्षित किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रह सकें.

मनीषा श्रीवास्तव (सौ. मनीषा श्रीवास्तव फेकबुक हैंडल)

लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध: लोकगायिका का कहना है कि बिहार की लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध है. यहां हर क्षेत्र की अपनी अलग संगीत परंपरा और लोकधुनें हैं. भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका जैसी भाषाओं में रचे गए लोकगीत सामाजिक जीवन के हर रंग को अभिव्यक्त करते हैं लेकिन बदलते समय में इनके संरक्षण के लिए सुनियोजित प्रयासों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कलाकारों के साथ-साथ सरकार, सांस्कृतिक संस्थानों और समाज को भी इस दिशा में आगे आना होगा.

डिजिटल प्लेटफॉर्म बना नया बड़ा माध्यम: मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकसंगीत के प्रचार-प्रसार का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरे हैं. आज गांवों में गाए जाने वाले गीत भी इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं. उन्होंने कहा कि यदि लोककलाकार आधुनिक तकनीक का सही उपयोग करें तो लोकसंगीत को नई पहचान और नया श्रोता वर्ग मिल सकता है. यही वजह है कि वह पारंपरिक धुनों को मूल स्वरूप में संरक्षित रखते हुए उन्हें आधुनिक माध्यमों पर भी प्रस्तुत कर रही हैं.

मनीषा श्रीवास्तव (सौ. मनीषा श्रीवास्तव फेकबुक हैंडल)

'सफर का अंत नहीं, नई शुरुआत': पुरस्कार के लिए चयन होने पर उन्हें देशभर से शुभकामनाएं मिल रही हैं. मनीषा ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों, परिवार, सहयोगियों और उन श्रोताओं को दिया जिन्होंने उनके संगीत को लगातार सराहा और समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है.

"आने वाले समय में वह बिहार के लोकगीतों के संरक्षण, शोध और प्रचार-प्रसार के लिए और अधिक गंभीरता से काम करूंगी. साथ ही बिहार की महान विभूतियों पर आधारित गीतों की श्रृंखला और लुप्त हो रहे लोकगीतों को पुनर्जीवित करने के अभियान को भी आगे बढ़ाऊंंगी. मैं मानती हूं कि जब तक लोकसंगीत जीवित रहेगा, तब तक हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारी पहचान भी जीवित रहेगी."- मनीषा श्रीवास्तव, लोक गायिका

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