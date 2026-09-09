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सड़कों पर समंदर, नाव पर दूल्हा: बाढ़ के बीच निकाह की यह तस्वीर जीत लेगी आपका दिल

कटिहार में बाढ़ के बीच गूंजा शहनाई ( ETV Bharat )

घर-आंगन से लेकर रास्तों तक पानी पहुंच गया था. ऐसे में सामान्य तरीके से बारात लेकर जाना संभव नहीं था. लेकिन, सफीक ने बाढ़ के आगे खुशियों को रोकना मंजूर नहीं किया. दूल्हा नाव पर सवार हुआ और अपने परिजनों व बारातियों के साथ दुल्हन के घर के लिए निकल पड़ा. नाव पर दूल्हे और बारातियों को सवार देखकर रास्ते में लोग ठहर गए.

यह अनोखा मामला बाढ़ प्रभावित मनिहारी प्रखंड के कालीगंज का है. झरकाहा टोला के रहने वाले मोहम्मद सफीक की शादी बरारी प्रखंड के सुखासन पंचायत अंतर्गत ठोठीबाग चिगनी टोला निवासी फरहद के साथ तय हुई थी. शादी की तारीख करीब एक सप्ताह पहले ही तय हो चुकी थी. जब निकाह का दिन आया तो इलाके में बाढ़ का पानी ऐसे फैला कि इलाका समंदर बन गया.

कटिहार में बाढ़ के बीच एक ऐसी बारात निकली, जिसने साबित कर दिया कि हौसले के आगे आफत घुटने टेक देती है. सड़कें पानी में डूबीं तो नाव बारात की सवारी बन गई. दूल्हा सफीक नाव पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंच गया. इस दौरान बारात में आमलोग भी शामिल हुए.

कटिहार: चारों ओर बाढ़ का पानी, डूबी सड़क और मुश्किल हालात, लेकिन इन सबके बीच जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़त रही है. किसी का जन्म हो या मरण या फिर शादी..आपदा कितनी भी बड़ी हो, ये सभी काम कभी नहीं रूकते. बिहार में बाढ़ से तबाही के बीत ऐसी ही एक अनोखी तस्वीर सामने आयी.

नाव से बारात दुल्हन फरहद के घर पहुंची. इसके बाद शादी की रस्में पूरी हुईं और सफीक व फरहद का निकाह संपन्न हुआ. निकाह के बाद दुल्हन भी नाव पर सवार हुई. वह अपने शौहर के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए घर के लिए रवाना हो गई. जिस नाव पर सवार होकर सफीक दुल्हनिया को लेने पहुंचे थे, उसी से वापस लौटे. हालांकि दूल्हा-दुल्हन के लिए एक सजी हुई गाड़ी भी थी, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण नाव का सहारा लेना पड़ा.

शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन (ETV Bharat)

70-80 लोग बारात में शामिल

दूल्हा मोहम्मद सफीक काफी खुश नजर आए. उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले इतना पानी नहीं था, लेकिन अब पानी काफी बढ़ गया है. मेरे घर में भी पानी है. इसके बावजूद परिजनों के कहने पर शादी के लिए निकले. 70-80 लोग बारात में शामिल हुए. सभी लोग नाव से ही दूल्हन के घर पहुंचे. नाव से ही दूल्हन को लेकर जा रहे हैं.

"बाढ़ की वजह से काफी परेशानी है. पिछले दो दिनों में जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया है. इसके बावजूद शादी की तारीख पहले से तय थी, इसलिए नाव से निकाह करने पहुंचे." -मोहम्मद सफीक, दूल्हा

शादी के लिए रूकना संभव नहीं था

दूल्हन के परिजन मोहम्मद सफीक के परिजन जहांगीर आलम ने बताया कि हालात जरूर मुश्किल हैं, लेकिन परिवार में निकाह को लेकर सभी लोग खुश हैं. इसे टालना संभव नहीं था. इसलिए हमलोगों ने तय किया कि नाव से बारात चलेंगे. क्योंकि शादी पहले से तय हो गयी थी. तो इस हालात में रूकना संभव नहीं था.

"आंधी या तूफान आय, शादी-विवाह नहीं रूकती है. शादी के लिए एक सप्ताह पहले ही तारीख तय हो गयी थी. उस समय इतना पानी नहीं था. अब पानी बढ़ गया, लेकिन तारीख पहले से तय थी तो नाव से ही बारात आयी. सभी रस्म पूरा करने के बाद दूल्हन को नाव से ही विदा किए." - मो. जहांगीर, दूल्हन के परिजन

नाव पर सवाल होती दुल्हन (ETV Bharat)

जिंदगी का खूबसूरत संदेश

कटिहार में बाढ़ के संकट के बीच नाव पर निकली यह बारात सिर्फ एक शादी की तस्वीर नहीं है. यह मुश्किल हालात में भी जिंदगी के आगे बढ़ते रहने की कहानी बन गई. रास्ते डूब गए और सड़कें पानी में समा गईं, लेकिन खुशियों का रास्ता नहीं रुका. यह घटना संदेश देती है कि आपदा चाहे कितनी भी बड़ी हो, जिंदगी कभी रुकती नहीं है.

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