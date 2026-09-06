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बिहार में बाढ़: गंगा-पुनपुन नदी के उफान से पटना-गया रेलखंड प्रभावित, डाउन लाइन बंद, 10 मेमू ट्रेनें रद्द

जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वतीचंद्र ने कहा कि रेलवे ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है. शनिवार 6 सितंबर को गया-पटना और पटना-गया के बीच चलने वाली करीब 10 मेमू ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिनमें 63242, 63244, 63245, 63247, 63248, 63250, 63251, 63253, 63256 और 63274 शामिल हैं. वहीं, कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया है. 13329 धनबाद-पटना एक्सप्रेस, 13330 पटना-धनबाद एक्सप्रेस, 15138 बनारस-राजगीर एक्सप्रेस और 15137 राजगीर-बनारस एक्सप्रेस को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जा रहा है.

पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ने के कारण पटना-गया रेलखंड पर ट्रेन परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. शुक्रवार रात करीब 8 बजे पुनपुन घाट स्थित रेल पुल संख्या-21 पर नदी का पानी डाउन लाइन ट्रैक के साथ-साथ पुल के गार्डर तक पहुंच गया. सुरक्षा को देखते हुए पीपीएन-पीआरबीजेड सेक्शन की डाउन लाइन को 4 सितंबर रात 8:10 बजे से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. फिलहाल अप लाइन से ट्रेनें संचालित हो रही हैं.

मौसम विभाग द्वारा अगले दो दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है. पटना में जलजमाव की स्थिति से निपटने के लिए सभी 56 डीपीएस चालू किए गए हैं. साथ ही नगर निगम के छह अंचलों में 94 अतिरिक्त पंप जल निकासी के लिए लगाए गए हैं.

गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा नदियां भी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं. सारण जिले के माही नदी में त्रिलोकचक के पास करीब 20 मीटर में तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ है. मौके पर एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया है. वहीं, वाल्मीकिनगर बराज पर गंडक नदी का जलस्राव 1.26 लाख क्यूसेक, वीरपुर बराज पर कोसी का 1.77 लाख क्यूसेक और इंद्रपुरी बराज पर सोन नदी का जलस्राव 3.07 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया है.

विभाग के मुताबिक, पटना के गांधीघाट में गंगा का जलस्तर 50.57 मीटर, बंका घाट में 49.45 मीटर और पंडारक में 43.79 मीटर दर्ज किया गया है. इन स्थानों पर गंगा का जलस्तर सर्वोच्च बाढ़ स्तर (एचएफएल) से ऊपर बह रहा है.

इसके अलावा, वैशाली जिले में एक राहत शिविर भी संचालित है, जहां करीब 326 बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आवासन, भोजन और चिकित्सा समेत अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. संभावित आपदा से निपटने और त्वरित राहत-बचाव के लिए राज्य में एनडीआरएफ की 7 और एसडीआरएफ की 27 टीमें विभिन्न प्रभावित जिलों में तैनात हैं.

विस्थापित और प्रभावित लोगों के निष्क्रमण तथा आवागमन के लिए 858 नावों का परिचालन कराया जा रहा है. वहीं, प्रभावित परिवारों के बीच अब तक 12 हजार से अधिक पॉलीथीन शीट और करीब 2,300 ड्राई राशन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं. बाढ़ पीड़ितों को दो समय गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जिलों में 38 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. इन रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 1.21 लाख लोगों को भोजन कराया जा चुका है.

बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट किया है. विभाग के अनुसार, शनिवार बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने के लिए 50 चिकित्सा शिविर, 19 वोट एम्बुलेंस और 36 पशु चिकित्सा शिविर संचालित किए जा रहे हैं.

पटना: बिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति के बीच राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग प्रभावित जिलों में पूरी तरह मुस्तैद है. शनिवार तक राज्य के 11 जिलों के 50 प्रखंडों की 201 पंचायतों में करीब 10.26 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है. पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ने से अब पटना गया रेल खंड में ट्रेन भी प्रभावित हो रही है.

"पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ने पर रेलवे ट्रैक से बाढ का पानी सट गया है जिसको लेकर पीजी रेलखंड के 10 पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दी गई है. 6 एक्सप्रेस ट्रेन का रूट को डायवर्ट किया गया है. स्थिति सामान्य होने तक यह आदेश जारी रहेगा. फिलहाल कुछ ट्रेन अप लाइन से चलेगी वहीं डाउनलाइन को फिलहाल बंद कर दिया गया है."-सरस्वतीचंद्र, जनसंपर्क पदाधिकारी

पानी ट्रैक पर आने से डाउन लाइन बंद

पुनपुन स्टेशन प्रबंधक संजय गोयल ने बताया कि पानी ट्रैक पर आते ही डाउन लाइन बंद कर दी गई. 22350 वंदे भारत एक्सप्रेस, 12346 जनशताब्दी एक्सप्रेस और 63258 डाउन पैसेंजर सहित कुछ ट्रेनों को पुनपुन घाट से परसा बाजार तक अप लाइन से गुजारा गया. उन्होंने चेतावनी दी कि "अगर जलस्तर में और 30-40 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई तो अप लाइन भी बंद करनी पड़ सकती है."

बिहार में नदियों का बढ़ता जलस्तर (ETV Bharat)

पुनपुन नदी का जलस्तर 53.28 मीटर

बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता धर्मेंद्र कुमार के अनुसार पुनपुन नदी का जलस्तर 53.28 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो 1976 के बाद सबसे अधिक है. क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत युद्धस्तर पर जारी है और आसपास के इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

"रेलवे इंजीनियरिंग टीमें पुल की निगरानी कर रही हैं और जलस्तर कम होने तथा सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही डाउन लाइन पर परिचालन बहाल किया जाएगा."-धर्मेंद्र कुमार,सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण विभाग

आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त

पुनपुन नदी का जलस्तर 50 साल का रिकॉर्ड तोड़कर 53.28 मीटर पहुंचने से पुनपुन प्रखंड की पांच पंचायतें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं. बरावां, लखन उत्तरी, पश्चिमी, श्रीपालपुर और अकौना पंचायत के दर्जनों गांवों, तटबंधों और सड़कों के डूबने से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है.

बेघर हुए ग्रामीण, दो वक्त के भोजन को तरसे

बाढ़ की इस विभीषिका ने पुनपुन के ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिससे कई लोगों के आशियाने पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं. स्थिति की गंभीरता को बयां करते हुए स्थानीय बाढ़ पीड़ित ममता देवी ने कहा, "बाढ़ से मेरा पूरा मकान टूट गया है; अब हमारे पास रहने, खाने-पीने या सोने की कोई व्यवस्था नहीं है और हम इधर-उधर खुले में सोने को मजबूर हैं." पानी के तेज बहाव के कारण गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है, जिससे लोग अपने घरों में कैद हैं.

गंगा से बैकफ्लो रोकने की तैयारी

जल निकासी का दबाव कम करने के लिए पटना और दानापुर कैनाल में जल संसाधन विभाग द्वारा डिस्चार्ज बंद किया जा रहा है. वहीं, गंगा से बैकफ्लो रोकने के लिए 13 छोटे नालों के स्लूस गेट बंद किए गए हैं और जल निकासी के लिए पंप सेट लगाए जा रहे हैं.

लखीसराय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने किया दौरा

लखीसराय के जिला अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार पिपरिया प्रखंड की दस पंचायतों के मुडवरिया, पिपरिया डीह, ओलीपुर, रामचंद्रपुर, मोहनपुर और खुटहाडीह सहित विभिन्न गांवों का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने आपदा की इस घड़ी में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक स्थान, मवेशियों के लिए चारा और जलस्तर बढ़ने पर आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था सहित सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया.

"बंद पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) को तुरंत सुचारू रूप से चालू करने का आदेश दिया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके. राहत कार्यों में लापरवाही बरतने वाले या अपने कर्तव्य से हटने वाले अधिकारियों पर अविलंब दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी."-शैलेन्द्र कुमार, जिला अधिकारी, लखीसराय

17 लाख से अधिक लोग प्रभावित

बिहार में गंगा और पुनपुन नदियों की बाढ़ से 12 जिलों के 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो गए हैं. जल संसाधन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर सुबह 50.57 मीटर तक पहुंच गया, जो नया उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) रिकॉर्ड है. दीघा घाट पर भी जलस्तर 51.99 मीटर दर्ज किया गया. बक्सर से मुंगेर तक गंगा कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. बक्सर में 60.42 मीटर, मनर में 53.76 मीटर, हाथीदह में 43.49 मीटर और मुंगेर में 39.88 मीटर जलस्तर रिकॉर्ड किया गया.

डेंजर लेवल से ऊपर पहुंचा नदियों के जलस्तर

पुनपुन नदी भी उफान पर है. अरवल में इसका जलस्तर 67.18 मीटर (डेंजर लेवल 65 मीटर) और पटना के श्रीपालपुर में 53.42 मीटर (डेंजर लेवल 50.60 मीटर) पहुंच गया है. विभाग के चीफ इंजीनियर ने बताया कि अधिकांश जगहों पर नदियों के जलस्तर में अब घटने के संकेत मिल रहे हैं. पटना शहरी सुरक्षा दीवार तथा दानापुर और पटना के आसपास के तटबंध सुरक्षित हैं. प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी रखा है और राहत-बचाव कार्य जारी है.

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