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वैशाली में सड़कों पर चल रही नावें, ढाई लाख आबादी पर बाढ़ का संकट

बिहार में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. वैशाली में नदियों का जलस्तर बढ़ने से सड़कें समंदर बन गयी हैं. रिपोर्ट-अमरेश कुमार

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बिहार के वैशाली में बाढ़ का कहर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2026 at 2:53 PM IST

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वैशाली: बिहार में बाढ़ धीरे-धीरे पांव पसार रहा है. राजधानी पटना समेत भागलपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में हालात ज्यादा खराब हैं. नेपाल त्रासदी के कारण वैशाली जिले में गंगा, गंडक समेत अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण इलाकों में पानी घुस गया है. जिले के राघोपुर में सड़क समंदर में बदल गयी है. लोग वाहन या पैदर नहीं बल्कि नाव से आवागमन करते हैं. इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सरकारी भवन हुए जलमग्न

जिले के रुस्तमपुर से वीरपुर जाने वाली मुख्य सड़क 4-5 फीट बाढ़ का पानी फैल गया है. इस वजह से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो चुकी है. बाढ़ का पानी सड़कों तक सीमित नहीं है. जिले के जुड़ावनपुर थाना और स्थानीय बाजार बाढ़ की चपेट में है. प्रखंड परिसर का रेफरल अस्पताल मोहनपुर, किसान भवन और इलाके के तमाम स्कूल जलमग्न हो चुके हैं. चारो ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है.

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थाना परिसर में फैला पानी (ETV Bharat)

घरों में कैद हुए लोग

पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर को जोड़ने वाला कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन गंगा पुल के पाया नंबर 13 से 56 तक का पूरा इलाका पानी में डूब गया चुका. यहां तीन से चार फीट पानी जमा हो गया है. इस कारण जाफराबाद और जहांगीरपुर के लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं.

रास्ता पूरी तरह बंद

जिले के फतेहपुर से खालसा घाट और पहाड़पुर से जमींदारी घाट के रास्तों पर पानी फैल चुका है. रुस्तमपुर लोहा पुल, शिवनगर चौक से विश्राम टोला, रामपुर लंका और चक सिंगार से रामपुर करारी बरारी जाने वाली सभी रास्ते बंद हो गए हैं. इस भीषण आपदा के बावजूद प्रशासन की तैयारी जमीनी स्तर पर नाकाम साबित हो रही है.

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थाना के आसपास सड़कों पर बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

पुलिस निर्माण की मांग

बिदुपुर से पानी कमर भर पानी को पार कर पहुंचे बाढ़ पीड़ित सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लंबे समय से सरकार से पुल निर्माण की मांग हो रही है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन मिलता रहा. आज बाढ़ आने पर काफी समस्या होती है. लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है.

"इस जगह पर ऊंच पुल बन जाए तो हमलोगों को काफी अच्छा होता. पुल बनने से दो पंचायत जहांगीरपुर और जफराबाद को फायदा मिलेगा. अभी बाढ़ के पाने में काफी परेशानी हो रही है." -सुरेंद्र कुमार, बाढ़ पीड़ित

नाव की व्यवस्था नहीं

बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि अंचल कार्यालय की तरफ से प्रभावित गांवों में जरूरत के अनुसार नाव नहीं दी गयी. इस कारण मजबूरी में लोग बांस-बल्लियों और ड्रमों से 'जुगाड़ नाव' बना रहे हैं. इस जुगाड़ नाव के कारण लोगों की जान पर खतरा है. इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं.

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ऊंचे स्थान पर जाते लोग (ETV Bharat)

राहत सामग्री का अभाव

जिले के निचले इलाकों में कई दिनों से बाढ़ का पानी फैला हुआ है. बाकी गांवों में भी पिछले दो दिनों से जलजमाव की स्थिति है. इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक न तो पॉलीथिन शीट दी गई है और न ही सूखा राशन उपलब्ध कराया गया है. स्थानीय बाढ़ पीड़ित सरकार और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं. लोगों ने बताया कि इस परिस्थिति में रहने-खाने की समस्या हो गयी है.

जहरीले सांप-बिच्छू का डर

बाढ़ का पानी अपने साथ मुसिबत भी लाता है. बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि, पानी के साथ-साथ अब गांवों में जहरीले सांप और बिच्छू घरों में घुस रहे हैं. इस डर के कारण लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर रात भर जगरणा करते हैं. आंख में नींद है, लेकिन जान खोने का डर उससे ज्यादा है. पानी में ही रहना होता है. डर लगा रहता है कि कब कोई जहरीला सांप या बिच्छू डस ले.

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बाढ़ के कारण मवेशियों की बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

अंधेरे में डूबे सैकड़ों घर

बाढ़ आने के कारण बिजली भी बाधित हो गयी है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग ने राघोपुर प्रखंड के कई फीडरों की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी है. बिजली विभाग के जेई रूपेश कुमार यादव ने बताया कि गंगा का पानी ट्रांसफार्मरों और लाइनों तक पहुंच जाने के कारण गुरुवार सुबह 8:30 बजे से ही सप्लाई रोकी गई है. ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए. अगर पानी में करंट फैल गया तो बड़ा हादसा हो सकता है. इसलिए बिजली सप्लाई बंद कर दिया गया है.

"वीरपुर, राघोपुर पूर्वी-पश्चिमी, जुरावनपुर, करारी बरारी और पहाड़पुर पूर्वी-पश्चिमी में पानी घुसने से यह फीडर बंद है. कुल 142 ट्रांसफार्मर बंद हैं. इसमें 100 केवीए के 11, 200 केवीए का 1, 63 केवीए के 96, 25 केवीए के 32 और 16 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर शामिल हैं." -रूपेश कुमार यादव, जेई, बिजली विभाग

इन इलाकों में सप्लाई ठप

इसके अलावे जहांगीरपुर, जफराबाद, रुस्तमपुर और सैदाबाद पंचायत में भी सप्लाई बंद है. सुरक्षा के लिहाज से 33 ट्रांसफार्मर बंद किए गए हैं. इनमें 63 केवीए के 22 और 25 केवीए के 11 ट्रांसफार्मर शामिल हैं. मोहनपुर फीडर के तहत चंदपुरा, ब्रह्मपुर और जगदीशपुर के 21 ट्रांसफार्मर बंद हैं. 63 केवीए के 16 और 25 केवीए के 5 ट्रांसफार्मर हैं. फतेहपुर फीडर के फतेहपुर और रामपुर श्यामचंद में 10 ट्रांसफार्मर बंद हैं. इनमें 63 केवलीए के 7 और 25 केवीए के 3 ट्रांसफार्मर हैं.

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वैशाली में फैला बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

पानी और चार्जिंग की किल्लत

बिजली बाधित होने से सैकड़ों घरों में अंधेरा पसर गया है. लोग न तो मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं और न ही उन्हें पीने का साफ पानी मिल पा रहा है. रोजमर्रा के काम पूरी तरह ठप हैं. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ का पानी कम होने और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही बिजली दोबारा चालू की जाएगी.

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