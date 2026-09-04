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'बिहार में जन्म लिए.. यहीं मरेंगे', संजय झा के NRI वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार

संजय झा के NRI वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, यहीं पर हम मरेंगे. रिपोर्ट- कुंदन कुमार

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
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पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के बयान पर पलटवार करते हुए उन पर जमकर हमला बोला. आरजेडी नेता ने कहा कि संजय झा जैसे नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड को बर्बाद कर दिया है. आज नीतीश कुमार की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि संजय झा लंबे समय से भाजपा के साथ रहे और बाद में जदयू में आए, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचा.

संजय झा पर पलटवार

तेजस्वी यादव ने कहा कि वे बिहार के हैं और बिहार ही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है. उन्होंने संजय झा के एनआरआई राजनेता वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि हम बिहार के हैं. बिहार हमारी कर्मभूमि है और यहीं मरेंगे हम. तेजस्वी अपने विधानसभा क्षेत्र (राघोपुर) के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकल गए.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"हम बिदुपुर जा रहे हैं. पिछले हफ्ते ही राघोपुर से घूमकर आए हैं. डिप्टी सीएम विजय चौधरी को चिट्ठी लिखकर राघोपुर में कटाव की समस्या को लेकर शिकायत की है. अधिकारियों से भी बात हुई है. संजय झा हमारी नहीं, अपनी शिकायत करें. जदयू को बर्बाद कर दिया है. नीतीश जी की हालत क्या है, सब देख रहे हैं."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी

लोगों से मिलेंगे और समस्या सुनेंगे

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि वे प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानेंगे और इसके बाद सरकार व अधिकारियों से बातचीत करेंगे. तेजस्वी यादव ने साफ-साफ कहा कि बिहार की राजनीति में कौन क्या कर रहा है, जनता से छुपा नहीं है.

ये सरकार हर मामले में फेल

आरजेडी नेता ने कहा कि हम लगातार बिहार के लोगों की जायज मांगों को सरकार के सामने रखते है लेकिन सरकार सुनती नहीं है. छात्रों की समस्या हो किसानों की समस्या हो या अपराध बढ़ने का मामला हो सभी पर सरकार से जवाब मांगते है लेकिन यह तानाशाही सरकार नहीं सुन रही है. देश की क्या स्थिति है, मंहगाई बढ़ रही है लेकिन ये लोग जीडीपी की बात करते हैं.

संजय झा ने क्या कहा था?

असल में संजय झा ने तेजस्वी यादव को एनआरआई नेता बताया है. उन्होंने कहा, 'तेजस्वी यादव एनआरआई हैं. उनका बिहार और यहां की जमीनी समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है.'

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