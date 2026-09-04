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'बिहार में जन्म लिए.. यहीं मरेंगे', संजय झा के NRI वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार

पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के बयान पर पलटवार करते हुए उन पर जमकर हमला बोला. आरजेडी नेता ने कहा कि संजय झा जैसे नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड को बर्बाद कर दिया है. आज नीतीश कुमार की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि संजय झा लंबे समय से भाजपा के साथ रहे और बाद में जदयू में आए, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचा.

संजय झा पर पलटवार

तेजस्वी यादव ने कहा कि वे बिहार के हैं और बिहार ही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है. उन्होंने संजय झा के एनआरआई राजनेता वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि हम बिहार के हैं. बिहार हमारी कर्मभूमि है और यहीं मरेंगे हम. तेजस्वी अपने विधानसभा क्षेत्र (राघोपुर) के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकल गए.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"हम बिदुपुर जा रहे हैं. पिछले हफ्ते ही राघोपुर से घूमकर आए हैं. डिप्टी सीएम विजय चौधरी को चिट्ठी लिखकर राघोपुर में कटाव की समस्या को लेकर शिकायत की है. अधिकारियों से भी बात हुई है. संजय झा हमारी नहीं, अपनी शिकायत करें. जदयू को बर्बाद कर दिया है. नीतीश जी की हालत क्या है, सब देख रहे हैं."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी

लोगों से मिलेंगे और समस्या सुनेंगे