बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत, तेजस्वी यादव ने कहा- 45 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित
तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में 45 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. उन्होंने विशेष पैकेज की मांग की है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : September 13, 2026 at 4:50 PM IST
पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्ति की है. उन्होंने अपने सरकारी आवास पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि बिहार में आपदा जैसी स्थिति है और राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हैं. हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि बिहार में बाढ़ की हालत को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए. इसके साथ ही बिहार को संकट से निपटने के लिए पैकेज दिया जाए.
बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 45 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है और प्रधानमंत्री सुधि नहीं ले रहे हैं. पीएम सिर्फ बिहारी का वोट लेना जानते हैं, उन्हें बिहारियों की चिंता नहीं है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से बात कर पाते हैं या नहीं, प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखी है या नहीं, इसे लेकर भी हमें संदेह है. उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में बिहार को अतिरिक्त सहायता की जरूरत है.
तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो लिट्टी चोखा भी खाते हैं लेकिन जब बिहार को उनकी जरूरत होती है तो वह बिहार को भूल जाते हैं. पीएम 4 साल 11 महीने तक बिहार की जनता पर कोई ध्यान नहीं देंगे, आखिरी 30 दिनों में 10 हजार रुपये लोगों के अकाउंट में भेजकर वोट ले लेते हैं.
'बिहार सरकार है कंगाल'
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह कंगाल है और जनता त्राहिमाम कर रही है. गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ रोकने का भरोसा दिलाया था लेकिन अब बिहार की जनता बाढ़ में उनको ढूंढ रही है. उन्होंने कहा कि पहले के केंद्रीय मंत्री प्रभावशाली हुआ करते थे अब तो प्याज छीलने लायक भी नहीं हैं.
'प्रधानमंत्री को है गुजरात की चिंता'
तेजस्वी ने आरोप लगाया कि गुजरात में थोड़ी सी बारिश होती है तो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता है और एनडीआरएफ के साथ एयर फोर्स को भी तैनात कर दिया जाता है लेकिन बिहार के 43 लाख लोगों के लिए केंद्र सरकार के पास कुछ भी नहीं. बिहार से आधे दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री कैबिनेट के सदस्य हैं लेकिन उन लोगों ने भी बिहार को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है.
"भाजपा शासित कई राज्य में है और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान प्रचार करने भी आते हैं लेकिन किसी भी राज्य में अब तक बाढ़ प्रभावित इलाके में सहायता देने की जहमत नहीं उठाई है. केंद्रीय मंत्री सिर्फ सुख भोग रहे हैं. लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बिहार को लेकर दवाब नहीं बनाया है. बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तमाम सांसद और केंद्रीय मंत्री बेकार है."- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी
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