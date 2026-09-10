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डूब गए स्कूल फिर भी नहीं रुकी पढ़ाई, राहत शिविर बने बच्चों की डिजिटल पाठशाला

बाढ़ भी नहीं रोक पाई बच्चों की पढ़ाई ( ETV Bharat )

स्कूलों और घरों में किताबें डूबने के बाद भी शिक्षा विभाग ने सितंबर के मध्य से परीक्षाओं के आयोजन का फैसला लिया है. विभाग द्वारा अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षाएं आयोजित करने के इस निर्णय से छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. आपदा के इस दौर में बिना किसी तैयारी के परीक्षा लेना मानसिक तनाव को और बढ़ा रहा है.

बता दें कि बाढ़ के कारण स्कूलों के परिसरों और कक्षाओं में भारी जलजमाव हो गया है. इस वजह से शिक्षण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है. कई ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे या गहरे पानी को पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं. प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद लचर है और बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है.

पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के अंदर विस्थापित बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं. बाढ़ पीड़ितों के बच्चों के लिए शिविर के भीतर ही विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इससे छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण की देखभाल भी राहत शिविर के सुरक्षित माहौल में आसानी से हो पा रही है.

भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रभावित लोगों के लिए बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के भीतर एक बड़ा राहत शिविर बनाया गया है. इस शिविर में बाढ़ पीड़ितों के ठहरने के साथ-साथ भोजन, स्वच्छ शौचालय और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे आपदा प्रभावित लोगों को कोई परेशानी न हो.

राहत शिविर में की गई इस विशेष व्यवस्था से बच्चों को यह बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि उनका स्कूल बंद है. आपदा के इस कठिन समय में भी उनकी शिक्षा लगातार जारी रहेगी. प्रशासन का यह कदम बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत रखने और उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए उठाया गया है, जिससे उनका शैक्षणिक नुकसान न हो.

"भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित लोगों के लिए बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के अंदर राहत शिविर बनाया गया है. शिविर में बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन, स्वच्छ शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय और आंगनबाड़ी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है." - कुंदन कुमार, एडीएम आपदा,भागलपुर

भागलपुर के एडीएम आपदा कुंदन कुमार ने बताया कि विस्थापित लोगों के मनोरंजन के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड राहत शिविर में एलसीडी टीवी की व्यवस्था की गई है. प्रशासन की योजना बच्चों के मनोरंजन के साथ-साथ उनकी निरंतर पढ़ाई सुनिश्चित करने की भी है. इसके लिए शिविर में एक अस्थायी पाठशाला भी शुरू की गई है, जहाँ बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाया जा रहा है.

शिविर में टीवी लगने से सभी बच्चे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि यह डिजिटल मनोरंजन सुविधा उनके अपने घरों पर भी उपलब्ध नहीं थी. यहां बच्चे और बड़े मिलकर एक साथ फिल्में देख रहे हैं और खुशी-खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं.

राहत शिविरों में विस्थापित बच्चों की पढ़ाई और मनोरंजन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन ने यहां टीवी लगाए हैं, जिससे बच्चे मनोरंजन के साथ पढ़ाई और नई चीजें सीख रहे हैं. टीवी की इस अनोखी सुविधा से शिविर में रह रहे लोग, खासकर जेन-अल्फा पीढ़ी के बच्चे काफी खुश हैं और सरकार के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा कर रहे हैं.

गंगा के बढ़ते जलस्तर से भागलपुर का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है. प्रभावित लोगों के रहने के लिए प्रशासन ने राहत शिविरों का बंदोबस्त किया है. बाढ़ग्रस्त नाथनगर क्षेत्र के विस्थापित लोगों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड मैदान में राहत शिविर संचालित किया जा रहा है. इस शिविर में विस्थापित परिवारों को हर संभव बुनियादी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है.

भागलपुर : बिहार में गंगा, कोसी और गंडक जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. इस भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य के 4,000 से अधिक स्कूल पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं. पटना, मुंगेर, भागलपुर, वैशाली और कटिहार समेत कई जिलों में लाखों बच्चों की शिक्षा पूरी तरह बाधित हो गई है. इन सबके बीच सुकून देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं. बिहार सरकार ने राहत शिविरों में टीवी, डिजिटल तकनीक और अस्थायी पाठशालाओं के जरिए विस्थापित छात्रों की शिक्षा और मनोरंजन की सराहनीय व्यवस्था की है.

भागलपुर के सुलतानगंज में बेकाबू हालात

भागलपुर के सुलतानगंज ब्लॉक में बाढ़ के कारण हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं. क्षेत्र के करीब 45 सरकारी स्कूल और 49 आंगनबाड़ी केंद्र पानी में डूब गए हैं. इस तबाही से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है. बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.

पशुधन की सुरक्षा और चारे का प्रबंध

बाढ़ की इस विभीषिका में प्रभावित पशुपालकों के लिए भी प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है. विस्थापित पशुओं के लिए कुट्टी एवं चारे का उचित प्रबंध किया जा रहा. इस त्वरित सहायता का मुख्य उद्देश्य यह है कि संकट के इस कठिन दौर में लोगों के साथ-साथ उनके कीमती पशुधन को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

आपदा प्रबंधन टीम की निरंतर निगरानी

भागलपुर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीम की ओर से राहत शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ितों की हर छोटी-बड़ी जरूरतों का लगातार ध्यान रखा जा रहा है. भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाओं की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है. अधिकारियों के इस मुस्तैद रुख के कारण शिविर में राहत कार्यों की कुछ बेहतरीन तस्वीरें देखी जा सकती हैं.

बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के अंदर राहत शिविर (ETV Bharat)

विश्वविद्यालय परिसर बना टापू

भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में गंगा के बढ़े जलस्तर के कारण एक बार फिर बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है. प्रशासनिक भवन, सीनेट हॉल, महिला छात्रावास, विश्वविद्यालय कैंटीन और प्रोफेसर्स कॉलोनी सहित परिसर के अधिकांश हिस्से जलमग्न हो गए हैं. वर्तमान स्थिति ऐसी गंभीर हो गई है कि पूरा विश्वविद्यालय परिसर अब एक टापू में तब्दील नजर आ रहा है.

बाढ़ से सामान्य गतिविधियां प्रभावित

परिसर में भारी पानी भरने से विश्वविद्यालय की सामान्य गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. हालांकि, जरूरी प्रशासनिक कार्यों को निपटाने के लिए कर्मचारी किसी तरह विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं और कामकाज को जारी रखा जा रहा है. लेकिन जलभराव के कारण मुख्य द्वार से प्रशासनिक भवन और विभिन्न शैक्षणिक विभागों तक सुरक्षित पहुंचना अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बेहद मुश्किल हो गया है.

हॉस्टल छोड़ने को मजबूर छात्राएं (ETV Bharat)

घुटने भर पानी में छात्र मजबूर

डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सहित अन्य जरूरी दस्तावेज लेने विश्वविद्यालय पहुंचने वाले छात्र-छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई छात्र रिक्शा के सहारे तो कई पैदल ही घुटने भर से अधिक पानी पार कर मुख्य परिसर में पहुंच रहे हैं. गंदे पानी से बचने के लिए मजबूरन छात्र हाथ में अपने जूते-मोजे लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं.

परिसर में नाव चलने की नौबत

कई जगहों पर पानी इतना अधिक है कि छात्रों और कर्मचारियों को परिसर में नाव का सहारा लेना पड़ता है. विश्वविद्यालय परिसर में हर साल मानसून के दौरान ऐसी ही विकट स्थिति उत्पन्न होती है. गंगा का जलस्तर बढ़ते ही बाढ़ का पानी सीधे परिसर में प्रवेश कर जाता है. इसके कारण कई दिनों तक छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है.

तिलकामांझी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में घुसा बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

जान जोखिम में डालने को मजबूर छात्र

प्रमाणपत्र लेने पहुंचे छात्रों का कहना है कि जरूरी दस्तावेजों के लिए विश्वविद्यालय आना उनकी मजबूरी है. जलजमाव के कारण उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर गंदा पानी पार करना पड़ रहा है. छात्रों का दर्द है कि ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान होने के बावजूद आज तक इस गंभीर समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे हर साल पढ़ाई ठप हो जाती है.

स्थायी जलनिकासी व्यवस्था की मांग

विश्वविद्यालय परिसर को जलभराव से बचाने के लिए स्थायी जलनिकासी व्यवस्था और ऊंचे संपर्क मार्ग जैसे जरूरी उपाय किए जाने की सख्त जरूरत है. छात्रों का कहना है कि हर साल उन्हें इसी मानसिक और शारीरिक परेशानी से गुजरना पड़ता है. ऐसे में सरकार, जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलकर इस समस्या का कोई ठोस और स्थायी समाधान तुरंत निकालना चाहिए.

विपिन सिंह ने बयां किया दर्द

विपिन सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में पानी भरने से छात्रों और कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि हर साल गंगा का जलस्तर बढ़ने बाद विश्वविद्यालय परिसर में पानी घुस जाता है. इस बार भी प्रशासनिक भवन से लेकर छात्रावास और अन्य हिस्सों में पानी जमा है, जिससे पूरा शैक्षणिक माहौल पूरी तरह प्रभावित हो गया है.

"जरूरी काम के लिए आने वाले छात्रों को घुटने भर पानी पार करना पड़ रहा है. कई छात्र अपने जूते-मोजे हाथ में लेकर पानी से गुजरने को मजबूर हैं. डिग्री और माइग्रेशन जैसे जरूरी दस्तावेज लेने के लिए आने वाले दूर-दराज के छात्रों को इतनी अधिक परेशानी और मानसिक तनाव का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहिए."- विपिन सिंह, कर्मचारी, भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय

प्रशासनिक उदासीनता और स्थायी समाधान

विश्वविद्यालय में बाढ़ की समस्या नई नहीं है, लेकिन इसका अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है. प्रशासन और सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ऐसी ठोस व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे गंगा का पानी परिसर में प्रवेश न करे. बाढ़ के समय भी विश्वविद्यालय का कामकाज तथा छात्रों का आवागमन पूरी तरह सामान्य बना रहे.

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