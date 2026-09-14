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नाव पर तीज की खुशियां लेकर पहुंचे शेख मसौवर, बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके से अनोखी तस्वीर

नाव पर पूजा सामग्री लेकर पहुंचे शेख मसौवर ( ETV Bharat )

"खुशी वाली बात है कि भाई साहब पूजन सामग्री लेकर पहुंचे हैं. इससे पहले भी सूखा राशन देकर गए थे. इस बाढ़ में काफी समस्या होती है. किसी तरह व्रत रखूंगी." -भागीरथी देवी, बाढ़ पीड़िता

वहां मौजूद किसी महिला ने दिल से दुआ दी तो किसी ने आशीर्वाद दिया. उनके लिए यह सिर्फ पूजा का सामान नहीं था, बल्कि बाढ़ के बीच यह किसी अपने के घर से आई खुशियों की छोटी-सी पोटली जैसी थी. तीज का व्रत रखने वाली भागीरथी देवी और मानती देवी जैसी महिलाओं के लिए इस बार का यह पर्व बेहद अलग और चुनौतीपूर्ण रहा.

इन तमाम मुश्किलों के बीच सुहाग की लंबी उम्र की कामना को लेकर महिलाओं ने पूरे नियम से तीज का व्रत रखेगी. जब नाव उनके दरवाजे तक पहुंची और उसमें से साड़ी, फल और पूजा सामग्री निकली, तो कुछ देर के लिए बाढ़ का दर्द जैसे पीछे छूट गया. महिलाओं के चेहरों पर खुशी थी, आंखों में आस्था थी और जुबां पर मदद पहुंचाने वाले के लिए दुआएं थीं.

उन्होंने अपने निजी स्तर पर गांव की महिलाओं के लिए साड़ी, फल और तीज पूजा से जुड़ी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई. यह मदद उस वक्त पहुंची है, जब बाढ़ ने गांव तक पहुंचने वाली लगभग हर राह को अपने आगोश में ले लिया है. घरों के आसपास पानी जमा होने के कारण जरूरी सामान जुटाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था.

बाढ़ के पानी के बीच एक नाव चली और अपने साथ तीज की खुशियां लेकर सीधे लोगों के घरों तक पहुंची. यह तस्वीर कटिहार के सबसे ज्यादा प्रभावित अमदाबाद प्रखंड की दुर्गापुर पंचायत की है. यहां के सुदूर भवानीपुर खट्टी गांव में तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यकर्ता शेख मसौवर खुद नाव लेकर पहुंचे.

कटिहार: चारों तरफ बाढ़ का पानी ..सारे रास्ते डूब चुके हैं. घरों के दरवाजे तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है. किसी को भोजन की चिंता है तो किसी को अपने पशुओं के चारे की फिक्र है. लेकिन इस भयानक तबाही के बीच भी आस्था ने अपना एक नया रास्ता तलाश लिया है.

कटिहार में पूजन सामग्री लेने पहुंची महिलाएं (ETV Bharat)

त्योहार को अधूरा होने से बचाया

आम दिनों में जहां तीज की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, वहीं इस बार चारों ओर सिर्फ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है. बाजार तक पहुंचना मुश्किल है और घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं है. ऐसे में सही समय पर नाव से पहुंची इस पूजा सामग्री ने महिलाओं के पर्व को अधूरा होने से बचा लिया.

मानवता और इंसानियत की मिसाल

सामाजिक कार्यकर्ता शेख मसौवर भी महिलाओं के चेहरों पर आई मुस्कान देखकर बेहद संतुष्ट नजर आए. उनका कहना था कि बाढ़ जैसी बड़ी आपदा में जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी इंसानियत है. शायद उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि इन मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद वे कुछ परिवारों के त्योहार में थोड़ी-सी खुशी जोड़ सके.

देखिये ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

शेख मसौवर बताते हैं कि पिछले 4 सितंबर से ही बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांट रहे हैं. अब तक 2 हजार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा चुके हैं. कहते हैं कि आज तीज व्रत है. रात में मेरे मन में हुआ कि जो बाढ़ पीड़ित महिलाएं तीज का व्रत नहीं कर पाएंगी, उनके लिए सामग्री लेकर पहुंचा जाए.

"मेरे से जहां तक संभव है, बाढ़ पीड़ित महिलाओं के बीच तीज व्रत की पूजन सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा हूं. आज दिनभर जितना हो सकेगा, उतनी महिलाओं तक पूजन सामग्री पहुंचायी जाएंगी." -शेख मसौवर, सामाजिक कार्यकर्ता

उम्मीद और विश्वास का सैलाब

बाढ़ का पानी भले ही ऊंचा था, लेकिन इंसानियत आज उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची नजर आई. एक तरफ जहां पानी ने सारे रास्ते रोक दिए थे, वहीं दूसरी तरफ इंसानियत ने नाव को ही अपना रास्ता बना लिया. पानी के बीच नाव लगातार आगे बढ़ती रही और उसके साथ तीज की खुशियां भी उन घरों तक पहुंचती रहीं, जहां इस वक्त हर तरफ सिर्फ परेशानी का सैलाब है.

अकेले न होने का सुखद एहसास

भवानीपुर खट्टी की यह तस्वीर सिर्फ एक राहत सामग्री पहुंचाने की कहानी नहीं है. यह उस अटूट भरोसे की कहानी है कि मुश्किल वक्त में जब कोई अपना बनकर आपके दरवाजे तक पहुंचता है, तो सबसे बड़ी मदद सिर्फ सामान नहीं होती. सबसे बड़ी मदद यह एहसास होता है कि आप इस संकट में अकेले नहीं हैं.

कहिटार में बाढ़ पीड़िता (ETV Bharat)

आस्था तक नहीं पहुंच पाया पानी

बाढ़ का पानी शायद लोगों के घरों की चौखट तक पहुंच गया हो, लेकिन वह इन महिलाओं की गहरी आस्था तक नहीं पहुंच सका. पानी ने जमीन के रास्ते जरूर डुबो दिए, मगर वह इंसानियत और विश्वास की राह को नहीं रोक पाई. बाढ़ के पानी के बीच चलती उस नाव में सिर्फ साड़ी, फल और पूजा की सामग्री नहीं थी, बल्कि उसमें एक उम्मीद थी, अपनापन था और उन महिलाओं के चेहरे पर लौटती तीज की सच्ची मुस्कान थी.

कटिहार जिले में गंगा, कोसी, बरांडी, कारी कोसी और महानंदा सभी नदियां मिलकर तबाही मचाती है. न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जिले में करीब 8 लाख से अधिक लोग बाढ़ प्रभावित हैं. यह समस्या हर साल आती है. जिले के कुछ मुख्य प्रखंड बरारी, अमदाबाद, कुरसेला, मनिहारी, प्राणपुर सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है.

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