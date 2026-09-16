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जितनी डिमांड, केंद्र उससे कम राशि भेजती है बिहार.. बाढ़ पर 'डबल इंजन' की सरकार में बदलेगी तस्वीर?

हर साल बिहार में बाढ़ से नुकसान और फिर केंद्र से विशेष मदद, आखिर कब स्थायी समाधान निकालेगी सरकार? रिपोर्ट- अविनाश कुमार

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बिहार में बाढ़ की स्थिति का जायजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 7:13 PM IST

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पटना: बिहार में बाढ़ के बाद अब नुकसान के आकलन और केंद्र की मदद पर सबकी नजर है. बिहार में इस साल 15 जिलों के 50 लाख के करीब लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. हालांकि बाढ़ का पानी घटा है लेकिन लोगों की समस्याएं अभी भी कम नहीं हुई है. राज्य सरकार की तरफ से 7000 रुपये प्रत्येक परिवार के हिसाब से 8 लाख से अधिक परिवारों को मदद दी गई है. वहीं, आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों को मदद का भरोसा दिया.

बिहार में बाढ़ की स्थिति का जायजा
शिवराज सिंह चौहान के दौरे के बाद अधिकारियों की टीम भी बिहार आएगी. केंद्रीय टीम अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी और उसी के आधार पर बिहार को आर्थिक मदद मिलेगी. बिहार सरकार हर साल बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर अपना मेमोरेंडम भेजती रही है. केंद्रीय टीम का दौरा भी होता रहा है लेकिन जो डिमांड की जाती है, उसके हिसाब से कभी भी राशि मिलती नहीं है.

डबल इंजन की सरकार में भी पहले जैसा हाल
बिहार में हर साल बाहर से लाखों लोग प्रभावित होते हैं. इस साल 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. 2025 में भी 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे. हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होता है. फसलों की बर्बादी होती है. सड़क तबाह हो जाती है. कटाव के कारण घर और स्कूल नदी में विलीन हो जाते हैं. बिहार सरकार की ओर से हर साल केंद्र से भारी राशि की डिमांड की जाती रही है.

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बिहार दौरे पर शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)

इस साल भी बाढ़ की तबाही से बिहार परेशान है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम आई है. इनके बाद अधिकारियों की टीम भी आएगी लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड रहा है, उसमें बिहार सरकार मांगती तो बहुत है लेकिन मिलता उस मुकाबले कुछ भी नहीं है.

किस साल कितनी डिमांड?
बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से साल 2025 में 3600 करोड़ की डिमांड की थी, जबकि 2024 में 3638 करोड़ रुपये मांगे थे. साल 2021 में 5291.34 करोड़, 2020 में 3634.82 करोड़, 2019 में 4299.92 करोड़, 2017 में 7636.51 करोड़ और वर्ष 2016 में 4112.98 करोड़ रुपये की मांग की थी.

किस साल कितनी आर्थिक मदद?
आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र से बिहार को साल 2024 में 588.73 करोड़ की राशि मिली थी. वर्ष 2021 में 1038.96 करोड़ और 2020 में 1255.27 करोड़ की सहायता मिली थी, जबकि 2019 में 953.117 करोड़ की आर्थिक मदद मिली थी.

वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे (ETV Bharat)

वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का कहना है कि बिहार में बाढ़ कोई नई बात नहीं है. इस बार तो गंगा का जलस्तर सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. गंगा के बाढ़ से सात से आठ जिले प्रभावित हुए हैं. हालांकि गनीमत रही की 2008 में कोसी के कारण त्रासदी हुई थी और अभी नेपाल में जो त्रासदी हुई है, उस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई. वे कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अभी जायजा करने आए हैं. आगे जब केंद्रीय अधिकारियों की टीम आएगी, तब नुकसान का आकलन होगा.

डबल इंजन की सरकार में भी बिहार को बाढ़ से हुए नुकसान की राशि केंद्र सरकार से नहीं मिल रही है. इस पर अरुण पांडे ने कहा कि 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी. उस समय उन्होंने कोसी त्रासदी को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित किया था लेकिन केंद्र से बिहार को सिर्फ 1000 करोड़ की राशि मिली. इस बार भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार से 5000 करोड़ का पैकेज मांगा है. हालांकि कभी भी केंद्र सरकार प्रभावित राज्य की मांग के मुताबिक मदद राशि नहीं देती है.

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केंद्रीय कृषि मंत्री को स्थिति की जानकारी देते सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"जिन राज्यों में बाढ़ आती है, वहां की सरकार हर साल नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र को मेमोरेंडम देती है लेकिन उस हिसाब से मदद नहीं मिलती है और बिहार के साथ भी ऐसा होता रहा है. अब इस साल एक बार फिर से केंद्रीय टीम आकलन कर रही है. उम्मीद है कि इस बार बिहार को पर्याप्त राशि मिले लेकिन उससे भी जरूरी है कि बिहार को बाढ़ से कैसे निजात मिले, इस पर काम हो."- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

मोदी सरकार में क्या बदला?
नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद बाढ़ के आकलन का तरीका बदला है. पहले बाढ़ समाप्ति के बाद राज्य सरकार की मांग पर केंद्रीय टीम आकलन के लिए आती थी लेकिन मोदी की सरकार बनने के बाद से तरीका बदला है. बिहार सरकार की डिमांड से पहले ही केंद्रीय टीम आ रही है. इस बार भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम आई है. राज्य की जो भी डिमांड होगी, केंद्रीय टीम के आकलन के हिसाब से मदद मिलेगी.

नुकसान का आकलन कैसे?
बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन आपदा प्रबंधन विभाग सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी करते हैं. जिसमें पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, भवन निर्माण विभाग और स्वास्थ्य जैसे विभाग महत्वपूर्ण होते हैं.

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केले की फसल के नुकसान का जायजा लेते शिवराज सिंह (ETV Bharat)

बाढ़ से हर साल सैकड़ों मौतें
बिहार में बाढ़ से हर साल संपत्ति का तो नुकसान होता ही है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी होती है. 2024 में 2547 लोगों की मौत हुई थी. 2023 में 2140, 2022 में 1256, 2021 में 1206, 2020 में 1060, 2019 में 630 और वर्ष 2018 में 205 लोगों की मौत हुई थी. ये मौतें बाढ़ के पानी में डूबने और अन्य कारणों से होती हैं.

हर साल लाखों आबादी प्रभावित
बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ की चपेट में हर साल आते हैं. इसमें से अधिकांश 21 जिले उत्तर बिहार में हैं, जबकि 7 जिले दक्षिण बिहार के हैं. 28 जिलों में 15 जिले बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और यह सभी उत्तर बिहार में हैं. सरकार की ओर से हर साल बाढ़ से बचाव के नाम पर बड़ी राशि खर्च की जाती है, जबकि हर साल हजारों करोड़ का नुकसान बिहार को झेलना पड़ रहा है. पिछले साल 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे. उससे पहले 2024 में 43 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे.

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ट्रैक्टर पर सवाल शिवराज और सम्राट (ETV Bharat)

बाढ़ से पहले की तैयारी के नाम पर सरकार हर साल बड़ी राशि खर्च करती है. जब बाढ़ आ जाती है तो राहत और बचाव के नाम पर पैसे खर्च करती है. बाढ़ पीड़ितों को राशि देती है. बाढ़ राहत शिविर में हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराती है. जिस वजह से करोड़ों की राशि सालाना बाढ़ के नाम पर खर्च हो जाती है.

बाढ़ से पहले तैयारी के नाम पर खर्च:
बाढ़ से पहले की तैयारी के नाम पर 2026 में 447 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि 2025 में 500 करोड़, 2024 में 350 करोड़, 2023 में 748 करोड़, 2022 में 898 करोड़ और 2021 में 1121 करोड़ की राशि खर्च हुई थी.

वादे के बाद भी ठोस पहल नहीं
विधानसभा चुनाव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि बिहार को बाढ़ से मुक्त कराएंगे. केंद्रीय बजट में बाढ़ प्रबंधन के नाम पर राशि भी दी गई है. हालांकि अभी तक बाढ़ से बचाव के कारगर उपाय को लेकर कोई बड़ी पहल नहीं हुई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसको लेकर भी निशाना साध रहे हैं.

वैसे कुछ नदियों के जोड़ने पर काम जरूर शुरू हुआ है. गाद प्रबंधन को लेकर भी पहल हो रही है लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे बिहार का बाढ़ से बचाव नहीं होने वाला है. ऐसे बाढ़ के बाद जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन शुरू हो गया है. बिहार सरकार की डिमांड पर इस बार केंद्र सरकार क्या रुख अख्तियार करती है, यह देखने वाली बात होगी.

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