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'घर डूब गए हैं.. मदद करिये' गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर

पटना: बिहार में बाढ़ ने कई जगहों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. पटना के मसौढ़ी और पुनपुन में पुनपुन नदी का रौद्र रूप दिखने लगा है. बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार जलस्तर 53.16 मीटर रिकॉर्ड किया गया है. पुनपुन प्रखंड की कई पंचायतें बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं, जिसमें लखन पूर्वी और बराम पंचायत में सबसे ज्यादा तबाही है.

मुस्तफापुर गांव में कई घर जलमग्न

ईटीवी भारत की टीम जब लखना पूर्वी पंचायत के मुस्तफापुर गांव पहुंची तो देखा कि महादलित टोले में दो दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस गया है. गांव में 70 घर हैं, जिनमें अधिकांश कच्चे मिट्टी के मकान पानी में गिर गए हैं. लोग घर छोड़कर सड़कों पर और दूसरों के मकानों की छत पर सोने को मजबूर हैं.

रहने-खाने की दिक्कत

पीड़ितों ने बताया कि खाने-पीने, रहने और सोने को लेकर भारी परेशानी है. बिजली कटी हुई है, खाना बनाने में दिक्कत हो रही है. एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला लिंक मार्ग पूरी तरह जलमग्न है, जिससे यातायात ठप है और संपर्क टूट गया है.

"बाढ़ के पानी में मेरा घर पूरा तरह से बर्बाद हो गया है. हम घर में नहीं जा रहे हैं. किसी दूसरे के घर के छत पर रह रहे हैं. खाने-पीने रहने में बहुत परेशानी बढ़ गई है."- लालती देवी, बाढ़ प्रभावित, मुस्तफापुर

सामुदायिक किचन की मांग

लोगों ने सरकार से सामुदायिक किचन, मोमबत्ती, दियासलाई, नाव परिचालन और मेडिकल कैंप की मांग की है. जहरीले सांप-बिच्छू निकलने से खतरा बढ़ गया है. मालती देवी कहती हैं, 'बाढ़ की वजह से बहुत परेशानी हो गई है. मवेशियों को चारा नहीं है. अपना खुद का खाने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है. शौचालय की भी दिक्कत है. सरकार को चाहिए कि मदद करें. सामुदायिक किचन की व्यवस्था करें.'