'घर डूब गए हैं.. मदद करिये' गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर
पुनपुन नदी के कारण पटना जिले में दो दर्जन से अधिक घर जलमग्न हो गए हैं. हालात बहुत चुनौतीपूर्ण है. रिपोर्ट- शशि कुमार
Published : September 4, 2026 at 6:20 PM IST
पटना: बिहार में बाढ़ ने कई जगहों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. पटना के मसौढ़ी और पुनपुन में पुनपुन नदी का रौद्र रूप दिखने लगा है. बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार जलस्तर 53.16 मीटर रिकॉर्ड किया गया है. पुनपुन प्रखंड की कई पंचायतें बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं, जिसमें लखन पूर्वी और बराम पंचायत में सबसे ज्यादा तबाही है.
मुस्तफापुर गांव में कई घर जलमग्न
ईटीवी भारत की टीम जब लखना पूर्वी पंचायत के मुस्तफापुर गांव पहुंची तो देखा कि महादलित टोले में दो दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस गया है. गांव में 70 घर हैं, जिनमें अधिकांश कच्चे मिट्टी के मकान पानी में गिर गए हैं. लोग घर छोड़कर सड़कों पर और दूसरों के मकानों की छत पर सोने को मजबूर हैं.
रहने-खाने की दिक्कत
पीड़ितों ने बताया कि खाने-पीने, रहने और सोने को लेकर भारी परेशानी है. बिजली कटी हुई है, खाना बनाने में दिक्कत हो रही है. एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला लिंक मार्ग पूरी तरह जलमग्न है, जिससे यातायात ठप है और संपर्क टूट गया है.
"बाढ़ के पानी में मेरा घर पूरा तरह से बर्बाद हो गया है. हम घर में नहीं जा रहे हैं. किसी दूसरे के घर के छत पर रह रहे हैं. खाने-पीने रहने में बहुत परेशानी बढ़ गई है."- लालती देवी, बाढ़ प्रभावित, मुस्तफापुर
सामुदायिक किचन की मांग
लोगों ने सरकार से सामुदायिक किचन, मोमबत्ती, दियासलाई, नाव परिचालन और मेडिकल कैंप की मांग की है. जहरीले सांप-बिच्छू निकलने से खतरा बढ़ गया है. मालती देवी कहती हैं, 'बाढ़ की वजह से बहुत परेशानी हो गई है. मवेशियों को चारा नहीं है. अपना खुद का खाने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है. शौचालय की भी दिक्कत है. सरकार को चाहिए कि मदद करें. सामुदायिक किचन की व्यवस्था करें.'
"बाढ़ के पानी ने मेरे पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया है. बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है. खाने-पीने रहने सब में परेशानी हो रही है."- सुनीता देवी, बाढ़ प्रभावित, मुस्तफापुर
मिलने पहुंचे पूर्व विधायक
बाढ़ पीड़ितों से मिलने पूर्व विधायक गोपाल रविदास मौके पर पहुंचे. उन्होंने सरकार से सामुदायिक किचन, नाव परिचालन और अस्थायी मेडिकल कैंप की व्यवस्था की मांग की.
"बाढ़ से पुनपुन का पांच पंचायत प्रभावित है. हम सभी बाढ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. सरकार से मांग है कि इन बाढ़ पीड़ित के लिए सामुदायिक किचन, शौचालय टेंपरेरी मेडिकल कैंप एवं नाव की व्यवस्था किया जाए."- गोपाल रविदास, पूर्व विधायक
ये गांव बाढ़ से प्रभावित
बरावां पंचायत के सपहुआ, छोटकी सपहुआ, उड़नटोला, चंडासी, लालसाचक, श्रीपालपुर, खनियाचक, लोदीपुर, दुलारचक, सबलपुर और लखना पूर्वी पंचायत के गोपाल टोला, कंसारी, बेलदारी चक, मढ़ीचक, मुस्तफापुर, धानुचक, बलुआचक, खैरा, साहेबनगर, बीजू बीघा, बालीपुर, नियामतपुर, मुरादपुर, पहलादपुर सहित दर्जनों गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं. हालांकि प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाई जा रही है.
"बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है. जहां जो भी परेशानी है, मूलभूत आवश्यकताओं के इंतजाम किए जा रहे हैं."- धनराज कुमार, एसडीएम, मसौढ़ी
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